โซนิค วิชั่น ฉลองปีที่ 26 เปิดตัวแบรนด์ “iFi Audio” อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเสียง มิติใหม่แห่งการยกระดับคุณภาพการฟังสู่ไฮเอนด์ออดิโอ

บริษัท โซนิค วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ แบรนด์ชั้นนำระดับโลก กับปีที่ 26 แห่งเจ้าตลาดเครื่องเสียงพรีเมียมอันดับหนึ่งของไทย สร้างความตื่นตัวให้ตลาดคนรักการฟังเพลงอีกครั้งกับการเปิดตัวแบรนด์ “iFi Audio” แบรนด์อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเสียงจากเมืองผู้ดีอังกฤษ กับมิติใหม่แห่งการยกระดับคุณภาพการฟังสู่ไฮเอนด์ออดิโอ ครอบคลุมไลน์ผลิตภัณฑ์ครบเครื่องเล่นเพลงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น หูฟัง เครื่องเสียงพกพา เครื่องเสียงบ้าน หรือแม้กระทั่งในเครื่องเสียงรถยนต์ ก็สามารถอัพเกรดการฟังเพลงเดิมๆ สู่พลังเสียงระดับไฮไฟออดิโอ ในราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อย ภายใต้แนวคิด “ให้คุณฟังเสียงคุณภาพสตูดิโอซาวด์ อย่างที่ศิลปินคนโปรดตั้งใจถ่ายทอด” ตั้งเป้าเจาะกลุ่มคนรักเสียงเพลง ทั้งกลุ่มวัยรุ่นกับไลฟ์สไตล์ฟังเพลงผ่านหูฟัง, นักฟังเพลงมืออาชีพกับกลุ่มเครื่องเสียงบ้าน และกลุ่มตลาดเครื่องเสียงรถยนต์นายสมัคร สมัครคามัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค วิชั่น จำกัด (Zonic Vision Co.,Ltd.) กล่าวว่า “โซนิค วิชั่น กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์จากพรีเมียมแบรนด์ทั่วโลก ทั้งยุโรป และอเมริกา มานานกว่า 26 ปี โดยตั้งแต่เปิดปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทตั้งเป้าขยายฐานตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มคนรักการฟังเพลงทุกกลุ่มทั้งกลุ่มวัยรุ่นดิจิทัลไลฟ์สไตล์ฟังเพลงผ่านหูฟัง กลุ่มเกมเมอร์ฟังเพลงผ่านคอมพิวเตอร์ และตลาดเครื่องเสียงบ้านทั่วไป ที่นอกเหนือไปจากแค่ตลาดกลุ่มนักฟังเพลงมืออาชีพ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการมอบประสบการณ์การฟังเพลงกับเสียงที่มีคุณภาพระดับสตูดิโอซาวด์อย่างที่ศิลปินคนโปรดตั้งใจบันทึกเสียง และเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ดังกล่าว ครึ่งปีหลัง 2566 นี้ เราจึงนำเข้าแบรนด์ใหม่ “iFi Audio” (ไอไฟ ออดิโอ) อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเสียง ที่จะเป็นมิติใหม่แห่งการยกระดับคุณภาพการฟังสู่ไฮเอนด์ออดิโอ นำเข้าจากประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรักการฟังเพลงทุกกลุ่มได้เข้าถึงคุณภาพเสียงระดับสตูดิโอซาวด์ ได้จากเครื่องเล่นเพลงทุกรูปแบบ ไม่จำเป็นว่าจะต้องฟังเพลงจากเครื่องเสียงไฮเอนด์ราคาหลักแสน ก็สามารถฟังเพลงและได้ยินเสียงเสมือนฟังจากห้องบันทึกเสียงอย่างที่ศิลปินคนโปรดตั้งใจถ่ายทอด เพียงแค่มีอุปกรณ์อัพเกรดเสียงจาก iFi Audio ที่มีไลน์ผลิตภัณฑ์หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มประเภทเครื่องเสียง ตั้งแต่แอมพลิฟายเออร์สำหรับหูฟังอย่างรุ่น GO Blu, DAC/ Headphone Amp, แอมพลิฟายเออร์แบบพกพา อย่างรุ่น xDSD Gryphon ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การฟังที่ง่ายเชื่อมต่อได้กับเครื่องเสียงทุกรูปแบบ พกพาไปได้ทุกที่ ตลอดจนครอบคลุมกลุ่มเครื่องเสียงบ้าน อย่างรุ่น Pro iDSD DAC-Amp ตั้งโต๊ะ และรุ่น Neo Stream ที่จะช่วยยกระดับความบันเทิงให้เครื่องเสียงบ้านแบบเดิมๆ ให้สามารถรองรับการเล่นเพลงแบบ Streaming ไม่ว่าจะฟังเพลง ดูหนัง ฟัง Podcast หรือ YouTube เพียงเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์ หรือลำโพงบ้าน ก็อัพเกรดคุณภาพเสียงสู่ไฮไฟออดิโอได้ทันที”สำหรับแบรนด์ iFi Audio (ไอไฟออดิโอ) เป็นแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องเสียงสัญชาติอังกฤษ ที่มีไลน์ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกลุ่มผู้ฟังเพลงหลากหลายตั้งแต่หูฟัง, เครื่องเสียงพกพา, เครื่องเสียงบ้าน ไปจนถึงเครื่องเสียงติดรถยนต์ โดยกลุ่มสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยโซนิค วิชั่น กรุ๊ป และดีลเลอร์ในเครือโซนิค วิชั่น ที่เป็นสินค้าไฮไลท์ในช่วงเปิดตัวนี้ ได้แก่ รุ่น Pro iDSD ซึ่งเป็น DAC-Amp ตั้งโต๊ะ รองรับ Wireless Audio คุณภาพระดับ Hi-End มาพร้อมชิปเซ็ต DAC ชั้นยอดอย่าง Quad-Core Burr Brown สามารถรองรับไฟล์เพลงความละเอียดสูงสุดถึง DSD1024/PCM768kHz และ Double-Speed DXD (2xDXD) มีเทคโนโลยี MQA แปลงสัญญาณเสียงที่ใช้การบีบอัดแบบ lossless โดยให้กำลังขับเสียงสูงถึง 4,200 mW max. 2 X @ 16 Ohm สำหรับช่องบาลานซ์ (4.4 mm.) สามารถเชื่อมต่อหูฟังทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์มอนิเตอร์หรือหูฟังขนาดใหญ่ประเภทโอเวอร์เอียร์ นอกจากนี้ยังรองรับ Wi-Fi STREAMING ในตัว หรือใครอยากเชื่อมต่อแบบสาย Pro iDSD ก็ยังรองรับการเชื่อมต่อ Ethernet แบบมีสายเพื่อเล่นจาก NAS (Network Attached Storage), Airplay จาก สมาร์โฟน ราคาเริ่มต้นที่ 139,900 บาทส่วนไฮไลท์กลุ่มสินค้าประเภทตัวแปลงสัญญาณ (DAC) สำหรับหูฟังอินเอียร์ หรือ True wireless เช่น รุ่น iFi Go Pod ที่เชื่อว่าน่าจะครองใจวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่สายแอคทีฟไลฟ์สไตล์ ที่ต้องการคุณภาพการฟังระดับ Hi-res ที่พกพาไปได้ทุกที่ iFi Go Pod มาพร้อมคุณสมบัติในการเปลี่ยนหูฟังอินเอียร์ตัวโปรดให้เป็นหูฟังHi-Fi audio ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกกับขนาดที่เล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบาแต่ละข้างมีน้ำหนักเพียง 12 กรัม มาพร้อมเทคโนโลยี Bluetooth 5.2 ที่เลือกใช้โมดูล Qualcomm QCC5144 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมระบบประมวลผล 32 บิต 4 แกน รองรับ codecs คุณภาพสูง 24-bit ทั้ง aptX HD และ aptX Adaptive รวมถึง LDAC และ LHDC นอกจากนี้ยังติดตั้งไมโครโฟนสำหรับการโทรและคำสั่งเสียง กันน้ำได้ระดับ IPX5 และควบคุมแบบสัมผัส แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 7 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติการฟังเพลงผ่านหูฟังแบบเดิมๆ มาสู่ Hi-res สตูดิโอซาวด์ได้ง่ายๆ เพียงแค่มี iFi Go Podนอกจากนี้โซนิค วิชั่น ยังเตรียมนำเข้าผลิตภัณฑ์ iFi Audio รุ่นอื่นๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2566 นี้ อาทิ รุ่น Zen Blue V2 ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มหูฟัง, เครื่องเสียงบ้าน และเครื่องเสียงรถยนต์ โดยสนนราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่ง iFi Audio ถือเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ที่ราคาระดับปานกลางไม่สูงจนเกินไปอันเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ iFi Audio ที่ต้องการให้คนฟังเพลงทุกกลุ่มเข้าถึงคุณภาพเสียงสตูดิโอซาวด์ได้จากทุกเครื่องเล่นเพลง ในราคาที่จับต้องได้แต่มาพร้อมสเปกภายในที่อัดแน่นจัดเต็ม ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในระดับเดียวกับสินค้าจากแบรนด์เรือธงในตลาดที่มีราคาสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโซนิค วิชั่น ที่ต้องการมอบประสบการณ์การฟังเพลงคุณภาพให้กับคนรักเสียงเพลง ถ้านึกถึงการฟังเพลงคุณภาพระดับสตูดิโอซาวด์ ต้องนึกถึงโซนิค วิชั่น และหากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ที่จะช่วยอัพเกรดยกระดับการฟังเพลงธรรมดาๆ ไปสู่คุณภาพเสียงระดับไฮไฟออดิโอ อย่างที่ใครก็เทียบไม่ได้ต้องนึกถึง iFi Audioโดยสินค้า iFi Audio สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้าน WiFi HiFi by Zonic Vision สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3 และดีลเลอร์ในเครือโซนิค วิชั่น มั่นคงออนไลน์, ปิยะนัส, BeTrend, Power Mall และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทุกสาขา