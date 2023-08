“XREAL” แว่น AR Smart glasses ยอดขายอันดับ 1 ในอเมริกาและญี่ปุ่น เชื่อมโลกเสมือนจริงก่อนใครที่ XREAL Thailand เจ้าแรกในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกคล่องตัว เพื่อการใช้ชีวิตที่ง่าย และมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดของ แว่น AR ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์วิถีคนรุ่นใหม่ มีมูลค่ากว่า 11.8 ล้านล้านบาทไทย ในปี 2025 และยังคงมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นได้ชัดว่าในโลกแห่งอนาคตอันใกล้นี้ จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าแว่น AR Smart glasses เข้ามาแทนที่อีกหลายอุปกรณ์ได้เลยXREAL ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์สำคัญที่ลงเล่นในตลาดเทคโนโลยีแว่น AR Smart glasses ด้วยศักยภาพ และความคุ้มค่า จึงทำให้สามารถขึ้นครองอันดับ 1 ของส่วนแบ่งการตลาดของแว่น AR ได้ถึง 37% ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่มาก เทียบเท่ากับคู่แข่งอันดับ 2-5 รวมกันได้เลยทีเดียวXREAL Air เปิดประสบการณ์ใหม่กับ AR Smart Glasses จาก XREAL•ดีไซน์ทันสมัย ให้คุณสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน การันตีด้วยรางวัล Best Design Award ที่ออกแบบร่วมกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลก อย่าง Gentle monster•ขนาดจอ Full HD 3840 x 1080 ความละเอียดสูงถึง 49 Pixel Degree (ความหนาแน่นของโฮโลแกรม) นับว่าเป็นแว่นที่ชัดที่สุดในตลาด AR ปัจจุบัน สามารถมองรายละเอียดฟร้อนขนาด 7-8 ได้แบบสบายตา•เต็มอรรถรสด้วยจอภาพขนาดเท่ากับดู TV ขนาด 201 นิ้ว•พกพาสะดวกไปได้ทุกที เหมือนพกทีวีติดตัว ด้วยขนาดที่กะทัดรัด และ น้ำหนักเบาเพียง 79 กรัมเท่านั้น•ดื่มด่ำกับคอนเทนต์ที่คุณต้องการได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จแบตเตอร์รี่ เพราะใช้พลังงานร่วมกับ Device ที่ถูกเชื่อมต่ออยู่•ชุดลำโพงคุณภาพเสียงระดับ Special Audio ให้คุณได้สัมผัสระบบเสียงคุณภาพเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์•ปุ่มควบคุมความสว่างของหน้าจอ และระดับเสียง ที่ขาแว่น ช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส•ประสบการณ์การชมภาพแบบ 360 องศา เหมือนมีหน้าจออยู่ร่วมกันกับไลฟ์สไตล์ของคุณ•เพิ่มศักยภาพการทำงานให้สูงขึ้นได้อีกขั้น ด้วย Application: Nebula•Mac OS / Window รองรับการทำงานแบบ 3 Dimension เสมือนมีจอ monitor ให้คุณได้ใช้อย่างคล่องตัวสูงสุดถึง 3 จอ และยังปรับระยะใกล้ ไกล ความโค้งของหน้าจอ และตำแหน่งเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน•Android เข้าสู่โลกเสมือนจริงบน Spatial world ด้วยประสบการณ์ใหม่ กับแว่น XREAL AIR ให้คุณได้หลุดเข้าไปในโลกของ Metaverse อย่างเต็มตัวและสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับ Device อื่นๆ•รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในทุกรูปแบบoAndroid Device / iPhone / iPad / MacBook / WindowoPlay Station 5 / Nintendo Switch / Xbox / Stream Deck (อุปกรณ์บางรุ่นอาจต้องใช้ XREAL Beam เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.xreal.com/th/air/ )•เชื่อมต่อง่ายด้วยสาย USB Type C ที่ออกแบบมาให้เข้ากับขาแว่นได้เป็นอย่างดี ใช้งานง่าย ไม่รบกวนการใช้งาน•ขาแว่นยืดได้สูงสุด 46 องศา ให้คุณปรับองศาการมองเห็นได้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน•แป้นรองจมูก 3 ระดับให้เลือกใช้ให้เหมาะกับสรีระที่ต่างกัน•แป้นรองรับเลนส์สายตาที่ให้คุณสามารถนำไปตัดเลนส์ตามค่าสายตาของคุณได้•กรอบกระจกเลนส์สีดำ สำหรับติดด้านหน้าแว่นตาเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมคอนเทนต์• ราคา XREAL AIR15,990 บาท• ช่องทางการจัดจำหน่ายohttps://XREAL.co.thoLAZMALL : XREAL Official Storeโปรโมชั่นพิเศษ สั่งสินค้าแบบพรีออร์เดอร์จาก XREAL official Thailand ตั้งแต่วันนี้ รับเลย!!! ของที่ระลึกสุดพิเศษจาก XREAL ด่วน! จำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: XREAL Thailand และ XREAL Thailand Community