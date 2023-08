Sony เปิดราคาหูฟังตัดเสียงรบกวน WF-1000XM5 ที่ 10,990 บาท

นางสาวเกสรี มณีอินทร์ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด กล่าวว่า โซนี่ยังเดินหน้าขยายฐานลูกค้าที่เป็นผู้หญิงให้มากขึ้น ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสัน ดึงดูดสายตา รวมถึงการเพิ่มขนาดของเอียร์บัดให้มีขนาด SS เพื่อรองรับสรีระของหูผู้หญิงได้มากยิ่งขึ้นสำหรับ Sony WF-1000XM5 โดดเด่นด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อมอบคุณภาพเสียงระดับพรีเมี่ยมและประสิทธิภาพการป้องกันเสียงรบกวนที่ดีที่สุดในวงการ ด้วยหน่วยประมวลผลเสียงแบบเรียลไทม์ผสานการทำงานร่วมกับไมโครโฟนประสิทธิภาพสูงที่ขับเคลื่อนด้วย Dynamic Driver X ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการสร้างความถี่ที่กว้าง เสียงเบสที่หนักแน่น และเสียงร้องที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังมาพร้อมไมโครโฟน 3 ในแต่ละข้าง รวมถึงไมโครโฟนฟีดแบล็คแบบคู่ ซึ่งได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดเสียงความถี่ต่ำ ทำให้สามารถตัดเสียงรอบข้างได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น รองรับเสียงความละเอียดสูงแบบไร้สายด้วย LDAC รวมถึงเทคโนโลยีเสียง DSEE Extremeหูฟังของ WF-1000XM5 ยังได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสบาย ด้วยการปรับพื้นผิวให้แยกส่วนที่ต้องสัมผัส และส่วนเงาวาวให้ความรู้สึกหรูหรายิ่งขึ้น ขณะเดียวกันตัวเอียร์บัดยังได้รับการจำลองมาจากหูของมนุษย์ โดยได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ทำให้คุณสวมใส่ได้พอดีกระชับโดยหูฟังมีขนาดเล็กลงประมาณ 25% และน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนหน้าประมาณ 20% ทำให้สวมใส่สบายเป็นเวลานาน ในขณะที่จุกเอียร์บัดจะทำหน้าที่ช่วยขจัดเสียงรบกวนผลิตขึ้นจากวัสดุพิเศษที่ไม่เพียงช่วยให้การสวมใส่ที่พอดีเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความสบายด้วยการลดแรงกดในหูได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมาพร้อมเอียร์บัด 4 ขนาดที่แตกต่างกันส่วนฟีเจอร์น่าสนใจใน WF-1000XM5 คือการใช้เซ็นเซอร์มาช่วยในการให้เสียงสมจริงแบบรอบทิศทาง มีฟังก์ชัน Adaptive Sound Control และ Speak-to-Chat รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ Multipoint Connect ที่ให้คุณเรียกใช้อุปกรณ์ Bluetooth ได้ถึง 2 เครื่องในเวลาเดียวกันแบตเตอรีสามารถงานได้อย่างต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง รวมกับการชาร์จผ่านเคสได้อีก 16 ชั่วโมง ทำให้ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง มีระบบชาร์จเร็ว 3 นาที ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 นาที และรองรับ Wireless Charging ป้องกันน้ำตามมาตรฐาน IPX4Sony WF-1000XM5 เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 สิงหาคม ในราคา 10,990 บาท โดยมีให้เลือก 2 สี คือสีดำ และสีเงิน พร้อมรับเคสหนัง For The Music ฟรีจำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 790 บาท และรับเพิ่มลำโพงไร้สาย XB13 มูลค่า 2,390 บาท เมื่อลงทะเบียน My Sony ภายในเดือนตุลาคม