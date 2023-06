JD FOOD จัด Grand Opening เปิดตัวร้าน Kindee By Chef R แตกไลน์สู่ร้านอาหาร เอาใจผู้บริโภคผ่านเมนูอาหารที่รังสรรค์โดยเชฟระดับประเทศ

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ JDF เป็นผู้ผลิตเครื่องปรุงรสและอาหารแปรรูปชั้นนำของประเทศ จำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อย คิดค้นกว่า 2,000 รสชาติ ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารยักษ์ใหญ่มากมายกว่า 300 ราย ด้วยการผลิตที่ทันสมัย มาตรฐานระดับโลก รวมถึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ (Own Brands) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารให้มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้นโดย JDF ได้จัดงาน Grand Opening เปิดตัวร้านอาหาร Kindee By Chef R มีแขกในวงการอาหารเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ตั้งอยู่ใน The Food School Bangkok โดยกลุ่มดุสิตธานี และพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนร่วมกันจัดตั้งขึ้น เป็นโรงเรียนสอนประกอบอาหารนานาชาติ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีทักษะเป็นเลิศ ปลูกฝังแนวคิดการประกอบอาหารอย่างยั่งยืน โดยรวมหลักสูตรการประกอบอาหารของสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับโลก 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี ประเทศไทย สถาบันประกอบอาหารอัลมา (ALMA The School of culinary Arts) ประเทศอิตาลี และสถาบันประกอบอาหารซึจิ (TSUJI Culinary Institute) ประเทศญี่ปุ่น ณ อาคาร E โครงการ BLOCK 28 จุฬาฯ ซอย 9 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566“นับเป็นครั้งแรกที่ผลิตภัณฑ์ Kindee เข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ผ่านเมนูอาหารกว่า 40 เมนูที่รังสรรค์โดยเชฟอาร์ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ที่ร้าน Kindee By Chef R โดยทุกเมนูเป็นการ Showcase ผลิตภัณฑ์ Kindee, GOOD EATS Crispconut และ JD Food Solutions ซึ่งคิดค้นและผลิตมาเพื่อลูกค้ากลุ่ม HoReCa โดยเฉพาะ” คุณเพ็ญสิริ ณ นครพนม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กล่าวโดยจุดเด่น คือเมนูอาหารของทางร้านจะมีส่วนผสมจากผลิตภัณฑ์ตรา กินดี หลากหลายรสชาติ อาทิ เครื่องต้มยำน้ำข้นกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง, เครื่องแกงเขียวหวานกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง, ซอสลาบ-น้ำตกปรุงสำเร็จรูปชนิดผง, เครื่องแกงส้มกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง, เครื่องพะโล้กึ่งสำเร็จรูปชนิดผง และซุปก๋วยเตี๋ยวเรือชนิดผง ภายใต้ concept “อร่อย ง่ายๆ ไม่ใส่ผงชูรส” อีกทั้ง ซุปเห็ดทรัฟเฟิลและซุปล็อบสเตอร์กึ่งสำเร็จรูป และขนมโปรตีนอบกรอบ จากแบรนด์ GOOD EATS ได้รับตราทางเลือกสุขภาพ รวมไปถึง มะพร้าวอบกรอบ ไฟเบอร์สูง ตรา Crispconutภายในงาน เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย ได้สาธิตทำอาหารเมนูสุดฮิต คือ ข้าวกะเพราหมูคลุก จากผลิตภัณฑ์ Kindee ภายในเวลาไม่ถึง 3 นาที ให้แขกผู้มีเกียรติในงานได้ชิม รวมถึงได้รังสรรค์เมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ของ JDF กว่า 40 เมนู อาทิ กินดีเมี่ยงคำยำส้มโอเนื้อปู ยำกินดี ลาบหมูทอด ต้มยำกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวเรือ ผัดไทยกินดี รวมถึงซุปต่าง ๆ ขนมหวานอย่างชูครีม ทีรามิสุ ชีสเค้ก และเครื่องดื่ม ฯลฯ ให้แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองรสชาติและเปิดประสบการณ์ใหม่ในครั้งนี้อีกด้วย“รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของร้าน Kindee By Chef R ในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณผลิตภัณฑ์ของทาง JDF ที่ช่วยลดเวลาในการทำอาหารได้เป็นอย่างมาก และที่สำคัญคือสามารถลดต้นทุน ทำได้กำไรมากขึ้น ในขณะที่รสชาติอาหารยังอร่อยคงเดิม” เชฟอาร์ กล่าวนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณธีรบุล หอสัจจกุล ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) กล่าว Opening Remarks และคุณรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าว Closing Remarks แขกผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอาหาร อาทิ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ เชฟไก่ ธนัญญา เชฟกระทะเหล็กอาหารหวาน คุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ เชฟป้อม ธนรักษ์ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย และเหล่าบรรดามาสเตอร์เชฟ รวมถึงลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและ กลุ่ม HoReCa ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง