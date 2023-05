ททท. เตรียมเปิดประสบการณ์ “Bangkok International Food Festival” เทศกาลอาหารระดับนานาชาติ รวมความอร่อยระดับอินเตอร์ไว้ในงานเดียว

“อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ” รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวว่า ในงาน “ Bangkok International Food Festival 2023” ที่กำลังจะจัดขึ้นในครั้งนี้ ททท. เตรียมจัดเต็มนำเสนอความหลากหลายของสินค้าท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในรูปแบบ Amazing Food Festival ด้วยการจัดงานเทศกาลอาหารระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมุ่งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมงานอาหารระดับสากล สอดรับกับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไปพร้อมกับการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ความเป็นเมืองหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทย รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนยกระดับความสามารถในการจัดงานเทศกาลอาหารในระดับประเทศสู่ระดับสากลได้อย่างยิ่งใหญ่ ททท. ยังคาดหวังให้การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยให้เชื่อมโยงการเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหาร ขยายระยะเวลาการพำนักค้างคืนให้นานขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้จากการใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง และสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกิจกรรมภายในงาน “Bangkok International Food Festival 2023” ประกอบด้วย 1) กิจกรรม Creative Cooking สาธิตและเรียนรู้การทำอาหาร ขนม ที่มาร่วมออกร้านภายในงาน 2) กิจกรรม“Chef Table Bangkok International Food Festival” เป็นการรังสรรค์เมนู Chef Table จากเชฟชื่อดังจากต่างประเทศ อาทิ Chef JACOB JAN BOERMA, Chef David Gil Rovira, Chef ALEJANDRO HUERTAS, Chef RUBEN ARNANZ, Chef Riley Sanders, Chef SAITO, and Chef Rick Dingen, Chef Nelson Chantrawan, Chef Chumpol Jangprai etc., ในชุดเมนูที่เชฟรังสรรค์ ในชื่อเมนู “Chef Table Bangkok International Food Festival” ในการรังสรรค์เมนูที่แสดงถึงความโดดเด่นในสไตล์อาหารของเชฟแต่ละคน 3) กิจกรรม การรังสรรค์เมนู Street Food ของประเทศไทยในสไตล์ของเชฟที่เชิญมาเข้าร่วมภายในงาน ด้วยเมนูประสบการณ์มิติใหม่ที่มีความหลากหลาย กิจกรรม Gastronomy กับนวัตกรรมอาหารด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ และ 4) กิจกรรม “สวรรค์แห่ง Fine Dinning” workshop เมนูพิเศษ สำหรับการสาธิตและการเรียนรู้การทำอาหารผ่านนวัตกรรมด้วยศาสตร์การทำอาหารชั้นสูงนอกจากนี้ ภายในงานมีร้านอาหารมาร่วมออกร้านมากมาย หลากหลายโซน ได้แก่โซนร้าน International Food กับร้าน Duc de Praslin ร้าน Chilryang Korean Restaurant & Pottery Shop ร้าน Hainan Chicken Rice Restaurant ร้าน Bakery Eric Kayser ร้าน I Masanielli di Francesco Martucci ร้าน Bisou ร้าน Restaurant Fine Fleur in Antwerp ร้าน 3500 Restaurant ร้าน Restaurant 1986ร้าน I+Dessert ร้าน Shinatora Ya ร้าน UNO MAS ร้าน Vie Ha Long and Muine Group Co., Ltd. ร้าน CLARA ร้าน LOYROM ร้าน Akimitsu Tendon ร้าน Jampa ร้าน Red Sun ร้าน Canvas และร้าน GAAโซนร้าน Michelin Guide อาทิ ร้าน R-HAAN ร้าน ผัดไทยไฟทะลุ ร้าน Penlaos (เป็นลาว) ร้าน Khao (ข้าว) ร้าน ครัวคุณนาย ร้าน Chim By Siam Wisdom ร้าน เมธาวลัยศรแดง & บ้านแดง ร้าน ขนมถ้วยทานทอง ร้าน 26 Braised Beef Yih Sahp Luhk ร้าน คนชงคนปรุง และร้าน บ้าน (BAAN) เป็นต้นโซนร้านเด่น ร้านดังจาก 5 ภูมิภาค ที่คัดสรรมาไว้ในงาน อาทิ ร้าน เปรมภูเก็ต ร้าน ครูสายฐิพย์ ร้านกุ๊กขี้เมา ร้าน Papa Tofu ร้าน Table Tales Kohmak ร้าน Arun Thai Cuisine ร้าน สะหวา ร้าน ลา เลอ ฟอง ร้านปิ่นโต นามีดาล ร้าน The Gardener ร้าน เสม็ดนางชี ร้าน Sea Bangkok ร้าน NAMBA & NATSU และ ร้านเลิศพะโล้ เป็นต้นโซนร้าน Street Food ที่พลาดไม่ได้ อาทิ ร้าน ป. สเต๊ะ ร้าน หมูปิ้งลุงอ้วน สีลม ร้าน ชัยปลาหมึกย่าง ร้าน ขนมครกเจ้แขก ร้าน ปาท่องโก๋ การบินไทย ร้าน ขนมปังอร่อยเด็ด เยาวราช ร้าน กระเพราซาวห้า ร้าน หมูอบโอ่ง ร้าน กุยช่ายน้ำย้อย ร้าน สมาธิคาเฟ่ ร้าน ลอดช่องสยาม ร้าน Pinn Chinese Street Food ร้าน เฮียตี่เป็ดย่าง ร้าน ผัดไทย ไชยา ย่าตุ่น ร้าน จากึมซอง ร้าน ยำแหนมไรซ์เบอร์รี่ คุณแหวน ร้าน แม่เสงี่ยมไส้กรอกอีสาน ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ คุณสมศักดิ์ และร้าน WND Tea Bar เป็นต้นโซน ร้าน Cafe กับ ร้าน ANA Cuisine ร้าน Hai Coffee Roaster ร้าน Roots Coffee Roaster และร้าน Roaster Runnerนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายแล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับความสนุกภายในงาน ด้วยเสียงเพลงและดนตรีจากศิลปินที่คัดสรรมาเพื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็น บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ แอลลี่ อชิรญา นิติพน Palmy วง Yes’sirday วง Klear วง Getsunova ป็อป ปองกูล ลุลา วง Paradox และส้ม มารีงาน “Bangkok International Food Festival 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 - 22.00 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดเต็มให้สายกิน และสายเช็คอินร้านอาหาร รวบรวมหลากหลายร้านเด็ดไว้ในที่เดียว ร่วมชิมร้านดังจากต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมทางอาหารของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักชิมทั่วโลก ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Thailand Festival