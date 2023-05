“พอร์โต้ โก” ได้ผู้เช่าใหม่เสริมทัพ ยอดจับจ่ายช่วงสงกรานต์โต 50%

ผู้จัดการรายวัน 360 -ดี–แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ เผยยอดจับจ่าย “พอร์โต้ โก” (Porto Go) 2 สาขา บางปะอิน และ ท่าจีน 9 วันช่วงสงกรานต์ ยอดจับจ่ายสะพัด 13 ล้านบาท เติบโตกว่า 50% จากปีก่อน เผยทราฟฟิกรถเดินทางคึกคักกว่า 4 แสนคันใน 2 เส้นทาง บางปะอิน ท่าจีน โชว์ทราฟฟิกรถเข้าศูนย์ฯ 9 วัน กว่า 6 หมื่นคัน หรือกว่า 120,000 คน ล่าสุดได้ 2 ผู้เช่า ร้าน “ไข่หวานบ้านซูชิ” และร้าน “ก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงศรี” สาขาใหม่ที่ พอร์โต้ โก บางปะอินนายสุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คอมมูนิตี้มอลล์ และจุดพักรถ หรือ Rest Area เปิดเผยว่า จากผลบวกการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ส่งผลนักท่องเที่ยวในประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนาและออกท่องเที่ยวมากขึ้น ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดันทราฟฟิกรถในช่วงสงกรานต์ตลอด 9 วัน เดินทางคึกคักกว่า 4 แสนคันใน 2 เส้นทาง บางปะอิน ถนนสายเอเชียก่อนถึงตัวเมืองอยุธยา และท่าจีน ถนนพระราม 2 โดยมีทราฟฟิกรถเข้า Porto Go บางปะอิน และ Porto Go ท่าจีน รวมทั้ง 2 สาขารวมกว่า 6 หมื่นคัน คิดเป็นจำนวนคนมากกว่า 120,000 คน และมียอดจับจ่ายภายในศูนย์ฯ ทั้ง 2 แห่ง สะพัดกว่าที่ 13ล้านบาท เติบโตกว่า 50% จากปีก่อน“บรรยากาศโดยรวมพบว่านักท่องเที่ยวกลับมาเดินทางสัญจรกันมากขึ้น ส่งผลให้ยอดทราฟฟิกของ Porto Go ทั้งสาขาบางปะอิน และท่าจีน มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลใช้บริการไม่ขาดสายในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์ในการเลือกและออกแบบพื้นที่ ให้เข้าถึงง่าย สะดวก สบาย สำหรับนักเดินทาง โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงเชื่อมจังหวัด ตอบโจทย์นักเดินทางในการเป็นจุดพักรถ หรือจุดแวะระหว่างทาง ตอบโจทย์เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งสำหรับคนที่ยังคงมีความกังวลและรักษาระยะห่างด้วยห้องน้ำสะอาดแบบไร้สัมผัสพร้อมติดเครื่องปรับอากาศ” นายสุเทพ กล่าวอีกทั้งยังเป็นจุดพักรถที่มีร้านบริการไดร์ฟ-ทรูมากที่สุดในประเทศไทยรวมจำนวนร้านไดร์ฟ-ทรูถึง 4 ร้านต่อสาขา รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็มีหน้าร้านที่สามารถนั่งทานได้กว่า 30 ร้านในแต่ละสาขา พร้อมทั้งยังมีจุดชาร์จรถไฟฟ้าทั้งแบบ DC และ AC โซนจำหน่ายสินค้าเพื่อนักเดินทาง ภายใต้มาตรการการดูแลความสะอาดอย่างเข้มงวด ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการที่ Porto Go ทั้ง 2 สาขามากขึ้นนายสุเทพกล่าวเพิ่มเติมว่า จากสัญญาณดังกล่าวคาดว่าในปี 2566 นี้จะเป็นปีที่ปริมาณทราฟฟิกการเข้าใช้บริการของ Porto Go ทั้ง 2 สาขาเติบโตกว่า 50 % บริษัทจึงมีแผนเดินหน้าขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยล่าสุดได้ 2 ผู้เช่าศักยภาพ “ร้านไข่หวานบ้านซูชิ” ที่โด่งดังทั้งในเรื่องวัตถุดิบสดใหม่ รสชาติดี ราคาคุ้มค่า และความหลากหลายของเมนู เอาใจสายชื่นชอบซูชิ และ “ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงศรี” สูตรดังในตำนานมาดัดแปลงเพื่อให้รสชาติเป็นสากลมากขึ้น เข้าถึงผู้บริโภควงกว้างด้วยวัตถุดิบคุณภาพ สาขาใหม่ที่ Porto Go บางปะอิน ทั้งนี้ ความโดดเด่นโดยรวมของทั้ง 2 แบรนด์คือ สามารถแวะทานง่าย สะดวก รวดเร็ว อยู่ท้อง ในราคาที่จับต้องได้ พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ที่ Porto Go บางปะอิน ถนนสายเอเชียก่อนถึงตัวเมืองอยุธยาอย่างไรก็ดี Porto Go ยังคงเดินหน้าพัฒนาศูนย์บริการทั้ง 2 สาขา อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจุดให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ให้มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย ตลอดจนการเปิดรับพันธมิตรร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์และเพียงพอต่อการรองรับนักเดินทางที่แวะสัญจร รวมถึงตั้งเป้าที่จะนำพาพันธมิตรให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน คาดยอดจับจ่ายโตเพิ่ม 30% ในสิ้นปี2566นี้