ททท. พร้อมเสิร์ฟความอร่อยยิ่งใหญ่ระดับอินเตอร์ในงาน “Bangkok International Food Festival 2023” 26 - 30 พ.ค.นี้

ภายในงานมีร้านอาหารมาร่วมออกร้านมากมาย หลากหลายโซน ได้แก่

ร้าน High coffee

“Bangkok International Food Festival 2023” เทศกาลอาหารระดับอินเตอร์ที่รวบรวมความอร่อยจากสุดยอดเชฟมิชลินระดับประเทศและนานาชาติ พบกับร้านค้ามากมายหลากหลายโซน ไม่ว่าจะเป็น โซนร้าน International Food โซนร้าน Michelin Guide โซนร้านเด่น ร้านดังจาก 5 ภูมิภาค โซนร้าน Street Food รวมถึงโซนร้าน Cafe ที่ยกมาไว้ในงาน จัดเต็มนำเสนอความหลากหลายของสินค้าท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในรูปแบบ Amazing Food Festival ซึ่งถือเป็น Soft Power ไทยที่เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกิจกรรมภายในงาน “Bangkok International Food Festival 2023” ประกอบด้วย 1) กิจกรรม Creative Cooking สาธิตและเรียนรู้การทำอาหาร ขนม ที่มาร่วมออกร้านภายในงาน 2) กิจกรรม“Chef Table Bangkok International Food Festival” เป็นการรังสรรค์เมนู Chef Table จากเชฟชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Chef Jacob Jan Boerma, Chef Alejandro Huertas, Chef Ruben Arnanz, Chef David Gil Rovira, Chef Saito, Chef Riley Sanders, Chef Rick Dingen, เชฟชุมพล แจ้งไพร และเชฟธนินธร จันทรวรรณ ในชุดเมนูที่เชฟรังสรรค์ ในชื่อเมนู “Chef Table Bangkok International Food Festival” ด้วยการรังสรรค์เมนูที่แสดงถึงความโดดเด่นในสไตล์อาหารของเชฟแต่ละคน 3) กิจกรรม การรังสรรค์เมนู Street Food ของประเทศไทยในสไตล์ของเชฟที่เชิญมาเข้าร่วมภายในงาน ด้วยเมนูประสบการณ์มิติใหม่ที่มีความหลากหลาย กิจกรรม Gastronomy กับนวัตกรรมอาหารด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ และ 4) กิจกรรม “สวรรค์แห่ง Fine Dining” workshop เมนูพิเศษ สำหรับการสาธิตและการเรียนรู้การทำอาหารผ่านนวัตกรรมด้วยศาสตร์การทำอาหารชั้นสูงรวมร้านอาหารนานาชาติ ยกขบวนความอร่อยจากทั่วโลกมาให้เลือกทานมากมายถึง 5 สัญชาติ ทั้งคาวและหวาน กว่า 20 ร้าน ไม่ต้องบินไปไกลก็อิ่มอร่อยข้ามโลกได้หลายสไตล์ กับร้าน Duc de Praslin ร้าน Chilryang Korean Restaurant & Pottery Shop ร้าน Hainan Chicken Rice Restaurant ร้าน Bakery Eric Kayser ร้าน I Masanielli di Francesco Martucci ร้าน Bisou ร้าน Restaurant Fine Fleur in Antwerp ร้าน 3500 Restaurant ร้าน Restaurant 1986 ร้าน I+Dessert ร้าน Shinatora Ya ร้าน UNO MAS ร้าน Vie Ha Long and Muine Group Co., Ltd. ร้าน CLARA ร้าน LOYROM ร้าน Akimitsu Tendon ร้าน Jampa ร้าน Red Sun ร้าน Canvas และร้าน GAAรวมร้านเด็ดมิชลินติดดาว ที่คุณไม่ควรพลาด การันตีความเด็ด และคุณภาพดีจาก Michelin Guide กว่า 15 ร้านทั่วประเทศในงาน ร้าน R.HAAN ร้าน ผัดไทยไฟทะลุ ร้าน Penlaos (เป็นลาว) ร้าน Khao (ข้าว) ร้าน Chim By Siam Wisdom ร้าน เมธาวลัยศรแดง & บ้านแดง ร้าน ขนมถ้วยทานทอง ร้าน 26Braised Beef Yih Sahp Luhk ร้าน BAAN (บ้าน)ร้าน RR&B Steakhouse ร้าน MAZE ร้าน โรตีสายไหม แม่ป้อม อยุธยาร้าน ข้าวหน้าไก่แซ่พุ้นร้าน แสนยอด ร้าน MIDWINTERโซนร้านเด่น ร้านดังจาก 5 ภูมิภาค ยกขบวนมาเสิร์ฟครบทั้ง 5 ภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น กว่า 15 ร้าน ให้คุณได้อิ่มอร่อยครบทุกรสชาติ อาทิ ร้าน สะหวา ร้าน A.NA เชียงราย ร้าน เปรมภูเก็ต ร้าน ครูสายฐิพย์ ร้าน กุ๊กขี้เมา ร้าน Papa Tofu ร้าน TableTales Kohmak ร้าน Arun Thai Cuisine by SEE FAH ร้าน ปิ่นโตนามีตาล ร้าน The Gardener ร้าน ลา เลอ ฟอง ร้าน เสม็ดนางชี ร้าน Sea Bangkok ร้าน เลิศพะโล้ ร้าน Namba & Natsuอร่อยเด็ด ราคาสบายกระเป๋า จากทั่วเมืองไทย กว่า 20 ร้าน พลาดไม่ได้ อาทิ ทั้งของคาว ไปจนถึงของหวาน ร้านไหนที่ว่าเด็ด ร้านไหนที่ว่าดัง รวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียว ร้าน ป.สะเต๊ะ ร้าน หมูปิ้งลุงอ้วน สีลม ร้าน ชัยปลาหมึกย่าง ร้าน ขนมครกเจ้แขก ร้าน หลี เจ็ก ตง ร้าน ปาท่องโก๋ การบินไทย ร้าน ขนมปังอร่อยเด็ดเยาวราช ร้าน กะเพราซาวห้า ร้าน หมูอบโอ่ง สุโขทัย ร้าน กุยช่าย น้ำย้อย ร้าน สมาธิคาเฟ่ ร้าน ลอดช่องสยาม ร้าน Pinn Chinese Street Food ร้าน เฮียตี่โภชนา ร้าน ไส้กรอกลูกแม่เหงียม ร้าน ผัดไทยไชยา ย่าตุ่น ร้าน JA GUEM SONG (จากึมซอง )ร้าน ยำแหนมไรซ์เบอร์รี่ คุณแหวนร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ คุณสมศักดิ์ ร้าน WND Tea Barที่ยกมาไว้ในงาน อาทิ ร้าน A.NA ร้าน Roots ร้าน Brew flavor ร้าน กาแฟลุงต่าย