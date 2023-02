สรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ 5-11 ก.พ.2566

1."เนตร นาคสุข" ไม่สนประวัติด่างพร้อย เดินสายลงสมัครกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 4 และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ!

2.ศาลสั่งจำคุก “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” กับพวก 4 เดือน ฐานพยายามหลบหนีการควบคุมตัว แต่ลดโทษเหลือจำคุก 2 เดือนหลังเจ้าตัวสารภาพ!

3. "ชูวิทย์" จี้ ตร.ฟันอาญา "สารวัตรซัว" ปมเอี่ยวพนันออนไลน์ ไม่ใช่แค่ให้ออกจากราชการ ปูดอดีตนายพล จ.เรียกรับผลประโยชน์!

4. "ผู้กองไบรท์" ลาออกจากตำรวจแล้ว อ้างดูแลพ่อที่ชรา ปัดเอี่ยว "มาเก๊า 888" ด้าน ผบช.สตม. ขอโทษปมถามนักข่าว "มีสามีหรือเปล่า"!

5. "สนธิ" ไม่แปลกใจ "แทนไท" ฟ้องเรียกพันล้าน แต่แปลกใจศาลคุ้มครองชั่วคราว โดยไม่ให้ตนซักค้าน ทั้งที่ศาลแพ่งเคยพิพากษายึดทรัพย์แทนไทเปิดเว็บพนัน-ฟอกเงิน!

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. มีรายงานว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา(แทน พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี ) โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-13 ก.พ. 2566ปรากฏว่า ผลการรับสมัคร ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้สมัครแล้ว จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1.ว่าที่ร้อยตรี อำนวย อุปถัมภ์ อายุ 58 ปี ทนายความอิสระ 2.นายพศวัจณ์ กนกนาก อายุ 66 ปี ประธานศาลอุทธรณ์ 3.ทั้งนี้ เป็นที่ทราบดีว่ากรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง ผู้ต้องหาคดีขับรถชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผบ.หมู่งานปราบปราม สน.ทองหล่อเสียชีวิตเป็นที่น่าสังเกตว่าโดยมีรายงานว่า ขณะนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) อยู่ระหว่างการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนผู้ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยอัยการสูงสุดต้องดำเนินการให้มีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 60 วันก่อนวันครบกำหนดวาระ และการออกเสียงลงคะแนนต้องกระทำโดยวิธีลับนั้นล่าสุด มีผู้แจ้งความประสงค์ที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการอัยการเผยแพร่ข้อมูลในการแนะนำตัว ประวัติการทำงาน ผลงานและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่สมควรจะได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวัติ เข้ามาจำนวนมากสำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์จะให้สำนักงานคณะกรรมการอัยการเผยแพร่ข้อมูลในการแนะนำตัว ประวัติการทำงาน ผลงาน และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประกอบด้วยได้แก่ 1.นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร อนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมกิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย วุฒิสภา 2.นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.นายภูมิ มูลศิลป์ คณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5.นายยุทธนา สาโยซนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 6.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)2.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล 3.นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล 4.นายวิภาส สระรักษ์ 5.นายสัมพันธ์ สาระธนะได้แก่ 1.นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร 2.นายจิระประวัติ แบบประเสริฐ 3.นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์ 4.นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ 5.นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 6.นายประยุทธ เพชรคุณ 7.นายพงศ์พิเชษฐ์ จันทรพรกิจ 8.นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล 9.นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ 10.นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ 11.เรือโท สายันต์ สุโขพืช 12.นายอดิศร ไชยคุปต์สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-27 ม.ค.ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้นัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลที่ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา เป็นผู้กล่าวหาคดีนี้ สืบเนื่องจาก ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา รายงานเสนอว่า เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2565แต่เจ้าพนักงานจับกุมนายประสิทธิ์ได้ขณะหลบหนี จึงรายงานต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา โดยศาลมีคำสั่งเรียกไต่สวนตามคำกล่าวหาทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2-3 มาศาลตามนัด ส่วนนายประสิทธิ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ศาลใช้วิธีประชุมทางจอภาพ (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ไปยังเรือนจำ หลังศาลไต่สวน ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามให้การรับสารภาพตามคํากล่าวหาศาลพิเคราะห์รายงานของ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา ประกอบคำรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1), 33 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15หลังจากเว็บพนันออนไลน์ "มาเก๊า 888" ถูกดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ออกมาแฉว่าเกี่ยวข้องกับ 4 พี่น้อง บ. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ได้ออกมาแฉเพิ่มเติมว่า เรื่องของมาเก๊า 888 ถือว่ายังเป็นเรื่องเล็ก ๆ เพราะมีคดีใหญ่กว่านั้นและมีผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าแห่งเป็นต่อกรุ๊ป มีเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้าน และใช้เส้นสายของโรงเรียนนายร้อย เชื่อมต่อกับนายพล เพื่อทำให้ธุรกิจเดินได้สะดวกโดยเมื่อวันที่ 10 ก.พ. เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ถึงสารวัตรซัวเพิ่มเติมว่า ซัว เป็นชื่อเล่น ชื่อจริงคือ พ.ต.ท.วสวัตติ์ เป็นคนที่ทำให้องค์กรตำรวจเสียหายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยทั้ง 10 บริษัท ประกอบด้วย1. Pentor Exchange by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด) ทำธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2. PT Software by Pentor Group (บริษัท พีที ซอฟต์แวร์ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด) ทำธุรกิจผลิต และพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3. Pentor Property by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ พร็อพเพอร์ตี้ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์4. Pentor Entertainment by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด) ทำธุรกิจสถานบันเทิง เช่น Tomorrowland Exclusive lounge, Dubai Luxury Club 5. Snocko Technology (บริษัท สน็อคโค เทคโนโลยี จำกัด) ทำธุรกิจผลิตบุคลากรวงการคอมพิวเตอร์ 6. AMB Games (บริษัท เอเอ็มบีเกมส์ จำกัด) ทำธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ 7. Esyms ทำธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์ 8. สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด 9. มูลนิธิ เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด 10. บริษัท ลาลิซ่า 2020 จำกัด ทำอาบอบนวด "ลาลิซ่า" (ซื้อต่อมาจากกำพล วิคตอเรีย)นายชูวิทย์ ยังระบุด้วยว่าเป็นตำรวจแล้วก่ออาชญากรรมเสียเอง งานการไม่ทำ ขับรถซูเปอร์คาร์ตามสูตร เลี้ยงลูกน้องพาเที่ยวต่างประเทศ แบบนี้บ้านเมืองจะไม่ลุกเป็นไฟได้ยังไงในเวลาต่อมาทั้งนี้ นายชูวิทย์ ระบุว่าด้าน พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันออนไลน์ว่า กรณีให้สารวัตรซัว หรือ พ.ต.ท.วสวัตติ์ อดีต สว.โยธาธิการ 2 ออกจากราชการไว้ก่อน เนื่องจากผบ.ตร. กล่าวถึงกรณีที่สารวัตรซัว ถูกกล่าวหาจากนายชูวิทย์ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ว่าด้านนายชูวิทย์ กล่าวถึงสารวัตรซัวด้วยว่า มีเบื้องหลังหลายอย่างและไม่ใช่เพิ่งเติบโตในเส้นทางตำรวจ ซึ่งจากข้อมูลที่มีพบว่า พ.ต.ท.วสวัตติ์ เคยมีการจัดตั้งมูลนิธิหรือเครือข่ายต่างๆ บังหน้า เพื่อทำธุรกิจสีเทา และมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนายชูวิทย์ กล่าวต่อว่าซึ่งจุดประสงค์หลักของการเปิดโปงเรื่องนี้ คืออยากให้สังคมได้รับรู้ถึงกระบวนการสีเทาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอย่างตำรวจ เนื่องจากอาจเป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรในคราบเครื่องแบบนายชูวิทย์ กล่าวอีกว่า แม้ทาง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. จะมีคำสั่งเด้งฟ้าผ่า พ.ต.ท.วสวัตติ์ออกจากราชการไปแล้วซึ่งตนได้ส่งข้อมูลต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำคดี ให้กับ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วล่าสุด (11 ก.พ. ) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เผยความคืบหน้ากรณี ผบ.ตร.มอบหมายให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจของเครือข่าย พ.ต.ท.วสวัตติ์ หรือ "สารวัตรซัว" พัวพันกับเว็บไซด์รับพนันการแข่งขันฟุตบอล มาเก๊า 888 ว่าพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีส่วนพัวพัน ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกรายเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ปล่อยตัวออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง หลังผู้กองไบรท์ ถูกคุมตัวมาฝากขังตามโทษทางวินัยครบ 7 วัน กรณีขาดงานเกิน 15 วันทั้งนี้ หลังถูกปล่อยตัว ตำรวจให้ผู้กองไบรท์ลงบันทึกประจำวัน จากนั้นได้นำตัวไปยังอาคารที่ทำการของกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้กองไบรท์ โดยมี พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นผู้รับตัว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนพล.ต.ต.มนตรี กล่าวว่าซึ่งจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหมายจับ และไม่มีคำสั่งพิเศษจากผู้บัญชาการ เพียงแต่เน้นย้ำให้เฝ้าระวัง ไม่ให้หนีราชการอีกนอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ผู้กองไบรท์ เตรียมยื่นหนังสือลาออกจากราชการตำรวจ เนื่องจากเห็นว่าความสัมพันธ์ของตนเองกับพี่ชายและกลุ่มผู้ต้องหา ทำให้เสื่อมเสียไปถึงผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จึงไม่อยากให้เกิดความลำบากใจส่วนความคืบหน้าทางคดี พล.ต.ท. วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ได้เรียกประชุมคณะกรรมการสืบสวนสวนคดีมาเก๊า 888 หลังประชุม พล.ต.ท.วรวัฒน์ เผยว่าทั้งนี้ วันเดียวกัน มีรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อวันที่ 9 ก.พ. โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปที่สื่อได้สอบถาม พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2566 เกี่ยวกับประเด็นความโดดเด่นของ ร.ต.อ.คุณากร หรือผู้กองไบรท์ ที่ถูกเรียกตัวมาทำงานที่สำนักงานก่อนหน้านี้โดย พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ ให้สัมภาษณ์ว่าทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามได้ถาม ผบช.สตม.ว่า ผู้กองไบรท์มีความสามารถโดดเด่นด้านไหน ด้าน ผบช.สตม. กลับย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าจากนั้น ผบช.สตม. ถามต่อว่าผู้สื่อข่าว จึงตอบว่าด้าน ผบช.สตม. จึงอ้างว่าพล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ ยังกล่าวอีกว่า ถามว่าความโดดเด่นของแต่ละคน มันเป็นความต้องการของแต่ละคนเหมือนกันไหม ความโดดเด่นของแต่ละคน มันอาจจะโดดเด่นในด้านหนึ่งก็ได้เป็นที่น่าสังเกตว่า การย้อนถามผู้สื่อข่าวที่ว่า "น้องมีสามีหรือเปล่า แล้วผู้ชายในฝันของน้องต้องมีจุดโดดเด่นแบบไหน” ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ผบช.สตม.เป็นอย่างมาก กระทั่งในที่สุด ผบช.สตม. ต้องออกมาขอโทษกับการย้อนถามดังกล่าว โดย พลต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ ยอมรับว่าพลต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่า ตนเดินทางไปฮ่องกง เพื่อเจรจากับ เบนซ์ เดม่อน ผู้ต้องหาคดีมาเก๊า 888 ให้เดินทางกลับมามอบตัว เนื่องจากมีความสนิทสนมส่วนตัวกับครอบครัวนี้ โดยยืนยันว่าจากกรณีที่นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ในฐานะผู้ดำเนินรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ค (Sondhitalk)” ต่อศาลแพ่งและศาลอาญา ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมเรียกค่าเสียหายจำนวน 1,000 ล้านบาท กรณีนายสนธิกล่าวในรายการว่า นายแทนไทได้เงินจากการทำผิดกฎหมาย ดำเนินธุรกิจสีเทา รวมทั้งมีการฟอกเงินนั้นล่าสุด นายสนธิได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. โดยตั้งข้อสังเกตคดีนายแทนไทฟ้องเรียกเงิน 1,000 ล้านว่า“ข้อที่หนึ่ง ทนายผมแจ้งข้อมูลว่า คดีนี้ เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว วันที่ 3 ก.พ. ฝั่งนายแทนไทให้ทนายยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งในเวลาสิบโมงเช้า แล้วยื่นขอไต่สวนฉุกเฉินทันที ข้อที่สองทั้งๆ ที่คดีนี้ไม่ได้เป็นคดีร้ายแรง เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดา ซึ่งสื่อมวลชนปกติก็โดนกันอยู่แล้ว“ข้อที่สาม พอศาลไต่สวนฉุกเฉิน โดยไม่ให้ฝั่งผมซักค้านแล้วสั่งให้ลบข้อมูลที่คาดว่าจะหมิ่นประมาทนายแทนไททั้งหมด“ข้อที่สี่ เพื่อเป็นข้อเท็จจริงให้ทราบ ข้อมูลที่ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองนายแทนไทท่านผู้ชมไปดูเฟซบุ๊ก "คุยทุกเรื่องกับสนธิ" เอง จะมีชื่อว่า บริษัท ANEWSON จำกัด เป็นเจ้าของ ผมเป็นคนที่รับจ้างมาออกรายการเท่านั้น ลิขสิทธิ์อยู่ที่บริษัท เพราะฉะนั้นแล้วหลักฐานมีหมด ซึ่งผมจะนำสืบ ทผมฝากท่านอธิบดีศาลแพ่งไว้ด้วยนะครับ“ข้อที่ห้า ท่านผู้พิพากษาครับที่บัญญัติว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้"นายสนธิกล่าว กล่าวด้วยว่า