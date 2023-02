"ชูวิทย์" เปิด 10 บริษัทแหล่ง "ฟอกเงิน" ของ "สารวัตรซัว" บี้ไม่ใช่แค่ไล่ออก ต้องสอบด้วยว่าเอาเงินมาจากไหน?

เมื่อวันที่ (9 ก.พ.) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อ นายบ่อน นายตำรวจ “ซัว เป็นต่อกรุ๊ป” สืบเนื่องจากกรณี พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล หรือ สารวัตรซัว เอี่ยวพนันออนไลน์ ว่า..“ซัว” เป็นชื่อเล่นของนายตำรวจยศพันตำรวจโทชื่อจริง พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุลเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ที่สุดในประเทศ พอๆ กับ “เอ็ดดี้”การเป็น “นายตำรวจ” แล้วยังเป็น “นายบ่อน” ด้วย จึงเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งมากกว่านั้นยังทำให้องค์กรตำรวจเสียหายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้นยังไม่พอ สารวัตรซัวยังกำเริบเสิบสาน จัดตั้งองค์กรอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีดังนี้1. Pentor Exchange by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด) ทำธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ2. PT Software by Pentor Group (บริษัท พีที ซอฟแวร์ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด) ทำธุรกิจผลิต และพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์3. Pentor Property by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ พร็อพเพอร์ตี้ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์4. Pentor Entertainment by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด) ทำธุรกิจสถานบันเทิง เช่น Tomorrowland Exclusive lounge, Dubai Luxury Club5. Snocko Technology (บริษัท สน็อคโค เทคโนโลยี จำกัด) ทำธุรกิจผลิตบุคลากรวงการคอมพิวเตอร์6. AMB Games (บริษัท เอเอ็มบีเกมส์ จำกัด) ทำธุรกิจให้บริการเกมส์ออนไลน์7. Esyms ทำธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์8. สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด9. มูลนิธิ เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด10. บริษัท ลาลิซ่า 2020 จำกัด ทำอาบอบนวด “ลาลิซ่า” (ซื้อต่อมาจากกำพล วิคตอเรีย)ทั้งหมดนี้เพื่อ “ฟอกเงิน” ที่ได้มาจากการพนันออนไลน์ทั้งๆ ที่ยังอยู่ในยศตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากต้องการแก้ไขปัญหาของตำรวจ ต้องเอาความจริงมากางว่า “ใครทำอะไรไว้”มันโกหกกันไม่ได้ครับ ในยุทธจักรพนันออนไลน์รู้จัก ซัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ป กันหมดปัญหาคือ ซัว เป็นนายตำรวจ และเป็นนายบ่อนด้วย งานการไม่ทำไม่พอ ไว้ผมยาว ขับรถซุปเปอร์คาร์ตามสูตร เลี้ยงลูกน้องพาเที่ยวต่างประเทศผมได้เรียน ผบ.ตร. เด่นด้วยวาจา ว่าอย่างนี้ มันไม่ไหวครับหากเป็นนายตำรวจ แล้วก่อองค์กรอาชญากรรมเสียเองบ้านเมืองจะไม่ลุกเป็นไฟได้ยังไงครับ?ชูวิทย์ โพสต์ต่อท้ายว่า เปิดปุ๊ป ออกปั๊บ สารวัตรซัว แค่ไล่ออกไม่ได้ ต้องสอบสวนว่า เอาเงินมาจากไหน? อย่างไร? ถึงมี 10 บริษัทได้ตีงูอย่าตีให้หลังหัก ต้องตีให้ตายครับงานนี้เจอ ผบ.ตร. สั่งบิ๊กก้องจัดการซัว เป็นนายตำรวจและยังเป็นนายบ่อนด้วย องค์กรตำรวจจะให้มันอยู่ได้อย่างไร?