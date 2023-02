ฉาวไปทั่วโลก! สื่อดังต่างประเทศแห่ตีแผ่ “ตำรวจไทยรีดเงินนักท่องเที่ยวพกบุหรี่ไฟฟ้า”

สำนักข่าวใหญ่ต่างประเทศตีข่าวตำรวจไทยเรียกรับเงินนักท่องเที่ยวผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมเผยแพร่คำขอโทษของ สตช. แนะนักท่องเที่ยวอย่ามาประเทศไทยหากต้องการเลี่ยงอันตรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนักแสดงสาวชาวไต้หวัน อัน หยูชิง ที่ออกมาถ่ายทอดประสบการณ์สุดเลวร้ายระหว่างการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จากการถูกเรียกค่าปรับใต้โต๊ะเป็นจำนวนเงินถึง 27,000 บาท โดยอ้างเหตุว่าดาราสาวคนนี้พกพาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย นั้น ขณะนี้สำนักข่าวใหญ่ในต่างประเทศกำลังให้ความสนใจกับข่าวดังกล่าวและเริ่มรายงานข่าวออกไปในหลายภาษาทั่วโลก โดย สำนักข่าว AP สื่อใหญ่ของสหรัฐอเมริกา รายงานคำขอโทษของพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ย้ำว่าจะลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกับ สำนักข่าว The Straits Times สำนักข่าวชั้นนำของสิงคโปร์ ที่ได้เพิ่มความเห็นของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ใช้หน้าที่โดยมิชอบอย่างเด็ดขาด เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุที่ซับซ้อน จึงควรแบ่งแยกนายตำรวจชั้นดีออกมา และไม่ปล่อยปะละเลยกับนายตำรวจที่ไม่ดีด้าน สำนักข่าว South China Morning Post จากประเทศจีน หยิบยกประเด็นพยานชายชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในแท็กซี่คันดังกล่าวออกมายืนยันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกล่าวว่าเงินค่าปรับที่ต้องจ่ายให้กับตำรวจนั้นเป็นการปรับเนื่องจากมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองและเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่มีหนังสือเดินทางติดตัว โดยเขายอมจ่ายเพื่อแลกกับการไม่ถูกจำคุกและดำเนินคดีเรื่องราวของดาราสาวไต้หวันยังได้รับความสนใจจาก สำนักข่าว The Star สื่อใหญ่ในมาเลเซีย ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเป็นอันดับ 1 ของปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รายงานความเห็นของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่เห็นควรทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายในประเทศไทย และพร้อมผลักดันให้เป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงสื่อด้านธุรกิจในต่างประเทศอย่าง สำนักข่าว ET Edge Insights ให้ความเห็นที่น่าสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า หากคุณเป็นหนึ่งที่ต้องการลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่อาจเกิดกับสุขภาพของตนเองด้วยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและพกพาติดตัวคุณไว้ ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่คุณควรจะไปเยี่ยมเยียน เพราะเคยมีกรณีเช่นเดียวกับที่เกิดกับดาราสาวไต้หวันเกิดขึ้นแล้วกับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2562 โดยครั้งนั้นเธอสูญเงินกว่า 286,000 บาท ให้กับกระบวนการทางกฎหมายเพื่อสู้คดีที่ถูกจับเพราะบุหรี่ไฟฟ้า สะท้อนให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลไทยต้องพิจารณานโยบายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าใหม่ และให้ความสำคัญกับข้อเสนอของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เกี่ยวกับการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายตามประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ด้วยการใช้แนวทางการลดอันตราย เช่น สหราชอาณาจักร ได้นอกจากนี้เรื่องราวการรีดไถเงินจากดาราสาวไต้หวัน และคำของโทษจากตำรวจไทยยังถูกแปลเป็นภาษาเวียดนาม และนำเสนอผ่านสำนักในประเทศอย่าง สำนักข่าว VN Express สื่อออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม สำนักข่าว Vietnamnet และ สำนักข่าว Tienphong ด้วย