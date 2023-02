Gala เผยกลยุทธ์ปี 2566 สุดยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัวบล็อกเชนของตัวเองโดยมีเหรียญ $GALA เป็นเหรียญหลักของระบบนิเวศ

Gala ผู้นำด้านความบันเทิงและแพลตฟอร์มเกมบน Web 3.0 ระดับโลก เดินหน้าสู่ปี 2566 ด้วยกลยุทธ์สุดแข็งแกร่ง เผยแผนอัปเดตครั้งสำคัญของ Gala Games, Gala Music, Gala Film และ VOX พร้อมเปิดตัวบล็อกเชนของตัวเอง ซึ่งมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า GYRI (เกียริ) และใช้เหรียญ $GALA เป็นค่าแก๊ส (ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มบล็อกเชน) ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของค่าแก๊สจะถูกเบิร์น และอีกส่วนหนึ่งจะถูกแจกจ่ายไปให้ผู้ดำเนินการโหนดที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศจากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน





















Gala Games เดินหน้าเตรียมเปิดตัวเกมอีก 12 เกมในปี 2566 นี้ และอีกมากกว่า 30 เกมอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งครอบคลุมมากกว่า 20 ประเภท หลังจากได้เข้าซื้อสตูดิโอ Ember Entertainment ผู้สร้างเกมมือถือที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 20 ล้านครั้ง และมีเกมมากกว่า 15 เกม ซึ่งมีหลายเกมเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วใน App Store ทั้งนี้ Gala Games ต้องการเข้าถึงคน 3 พันล้านคนที่เล่นเกมบนมือถือในส่วนของเกมนำทัพของ Gala Games อย่าง Town Star เกมสร้างฟาร์มและออกแบบกลยุทธ์ ได้ตัว Mark Skaggs ครีเอเตอร์ของเกมชื่อดังอย่าง Farmville มานำทีมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา เพื่อปรับโครงสร้างเกม Town Star และหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการเปลี่ยนเหรียญในเกมจาก $TOWN เป็น $GALA นอกจากนี้ Town Star จะเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ให้เล่นกันเร็ว ๆ นี้ โดยมีเหรียญ $GALA เป็นโทเคนสำหรับการแข่งขันและรางวัล ซึ่งจะเริ่มการให้ผลตอบแทนในไตรมาสแรกของปีนี้ด้วยPvP Brawler เกมแรกบน Web 3.0 พัฒนาขึ้นโดย GAMEDIA เจ้าของรางวัลจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เปิดให้เล่นฟรี (Free-to-Play) และยังมีระบบให้ผลตอบแทน (Play-and-Earn) ผู้เล่นสามารถเลือกและประกอบตัวรถถังให้ออกมาไม่เหมือนใครก่อนลงสนามเพื่อต่อสู้ในสนามประลอง นอกจากนี้ ยังมีระบบนักขับ (piloting system) ที่เพิ่มความสะดวกและเรียลไทม์ ให้ผู้เล่นสามารถเช่า NFT จากเจ้าของในการเล่นและรับผลตอบแทนได้อีกด้วยอีกเกมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คือ Superior จาก Drifter Entertainment เป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่ 3 แนว co-op roguelite กับเรื่องราวของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่กลายเป็นปีศาจร้ายทำลายล้างโลก ทั้งนี้ได้เปิดให้เล่นทาง Steam เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เล่นได้ก้าวเข้าสู่อนาคตของการเล่นเกม มีความเชื่อมโยงเกม Web 2.0 ‘แบบดั้งเดิม’ ที่ไม่มีความเป็นเจ้าของ สู่ระบบนิเวศที่สามารถเป็นเจ้าของได้เต็มรูปแบบของ Web 3.0 โดยเกม Superior จะเปิดระบบ Play-and-Earn ในไตรมาสแรกของปีนี้เช่นกันGala Music จะเป็นแหล่งในการค้นพบดนตรีและศิลปินหน้าใหม่ ซึ่งกำลังจะเปิดตัวแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ (รวมถึงโทเคนมิวสิก) ในไตรมาสแรกของปี 2566 หลังจากที่ Gala ได้ประกาศเปิดตัวธุรกิจมิวสิกที่ LA Forum เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่นั้นมา Gala Music ได้ทำงานร่วมกับศิลปินชื่อดังอย่าง Kings of Leon และ Snoop Dogg รวมถึงค่ายเพลงของเขา Death Row Records และได้เปิดตัวศิลปินไปแล้ว 32 คนบนแพลตฟอร์ม พร้อมเพลงมากกว่า 150 เพลง นอกจากนี้ Gala Music ยังมุ่งเน้นการมองหาศิลปินหน้าใหม่ ทั้งในอเมริกาและยังวางแผนขยายไปในยุโรปและเอเชียตะวันออกอีกด้วย โดยทีม Gala Music เตรียมพร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบพร้อมโหนดจำนวน 25,000 โหนด ที่พร้อมไลฟ์ในไตรมาสแรกของปีนี้บนเกียริ (GYRI) บล็อกเชนของ Galaซึ่งมีอยู่ 3 เรื่องที่จะพร้อมสตรีมโดยเครือข่ายโหนดเร็ว ๆ นี้ โดย Gala Film มีพันธมิตรอย่าง Seven Bucks Productions บริษัทโปรดักชันที่ก่อตั้งขึ้นโดย ดเวย์น จอห์นสัน (เดอะร็อก), Stick Figure ก่อตั้งโดยผู้สร้างภาพยนตร์ได้รับรางวัลอย่างสตีเฟน แคนเตอร์ และยังมี Unrealistic Ideas ซึ่งเป็นบริษัทโปรดักชันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดย อาร์ชี กิปส์ ผู้คร่ำหวอดในการสร้างภาพยนตร์สารคดี/ผู้จัดรายการ มาร์ค วอห์ลเบิร์ก และสตีเฟน เลวินสัน ผู้จัดการ/หุ้นส่วนการผลิตที่รู้จักกันมานานของมาร์คด้วยพันธมิตรฟอร์มยักษ์ Gala Film มาเพื่อยกระดับความบันเทิง โดยการแสดงให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นเจ้าของคอนเทนต์ด้วยการเข้าถึงผลตอบแทนและสินทรัพย์ เช่น บทร่าง ของที่ระลึก รวมถึงฟุตเทจ โครงเรื่องพิเศษ/ลับ เรื่องเล่าของตัวละคร และให้ผู้ถือคอนเทนต์ได้มีส่วนในการผลิต ทั้งนี้ Gala Film วางแผนเริ่มสตรีมภาพยนตร์และใช้ระบบ Watch and Earn ในไตรมาส 2 ของปีนี้ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบบนเกียริ (GYRI) บล็อกเชนของ GalaVOX เป็น NFT คาแรกเตอร์ 3 มิติที่มีเอกลักษณ์และมีหนึ่งเดียวในโลก ได้รับการออกแบบโดยผู้สร้างในตำนานของ The Sims อย่างวิลล์ ไรต์ โดยทีม VOX ให้ความสำคัญกับการสร้าง VOXverse เพื่อให้เป็นเมตาเวิร์สที่มีความไดนามิก ทั้งนี้ได้มีการเปิดตัว VOX ไปแล้วทั้งหมดมี 4 ซีรีส์เมื่อ VOXverse เปิดตัว ผู้ถือ VOX ทั้ง 4 ซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็น ทาวน์สตาร์ มิแรนดัส เดอะวอล์คกิ้งเดด และ โทรลส์ จากดรีมเวิร์คส์ จะสามารถนำ VOX ของตนเข้ามาเล่นและสร้างสิ่งต่าง ๆ ในโลกเปิดของเมตาเวิร์สเพื่อสะสมผลตอบแทนในครึ่งปีแรกของปี 2566 Gala จะเปิดจำหน่ายที่ดินที่ดีที่สุด ซึ่งจะพาผู้เล่นเข้าไปใน VOXverse อย่างที่ไม่เคยมาก่อน รวมถึงจะมีเพลย์เทสด้วย ซึ่งทางทีมจะมีการแชร์กลไกหลักในการเล่นและความคืบหน้าของทีมสร้างต้นแบบที่มาพร้อมเทคเดโมและ AMA กับคุณวิลล์ ไรต์ ตลอดช่วงไตรมาส 1 และ 2ผู้สนใจสามารถอ่านกลยุทธ์ 2566 ของ Gala ได้ที่นี่หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติม เข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ไทยได้ที่ดิสคอร์ดGala ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดย Eric Schiermeyer ผู้เป็น Co-Founder จาก Zynga (ผู้สร้างเกม Farmville, Words with Friends และ Zynga Poker) Gala คือผู้นำปฏิวัติวงการความบันเทิง Web 3.0 ระดับโลก พร้อมบล็อกเชนของตัวเองเพื่อขับเคลื่อนการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางดิจิทัล โดย Gala Games, Gala Music, Gala Film และ VOX มาผนึกกำลังกันเพื่อยกระดับประสบการณ์บันเทิงสุดพิเศษและไม่เหมือนใครให้กับแฟน ๆ ผ่านเทคโนโลยี Web 3.0