โลตัส คว้ารางวัลนายจ้างดีเด่น Top Employer 2023 in Thailand

โลตัส ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นปีด้วยการฉลองข่าวดี ได้รับการยกย่องในด้าน Top Employer 2023 in Thailand นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำโดย นายธนกฤต ฉันทวิทิตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย ซึ่งเป็นการประเมินที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สะท้อนความมุ่งมั่นของโลตัส ในการสร้างองค์กรที่เป็นสถานที่ทำงานเพื่อส่งเสริมชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของเพื่อนพนักงาน ผ่านการกำหนดนโยบาย การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีวัฒนธรรมองค์กรแบบ SMART เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการดูแลเพื่อนพนักงานเทียบเท่าบริษัทระดับโลก โดยโลตัส ยังคงเดินหน้ายกระดับการดูแลเพื่อนพนักงาน เพื่อให้ทุกคน รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส และส่งมอบประสบการณ์ไปยังลูกค้า ผ่านการบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการโลตัส ได้รับการยกย่องด้านการดูแลเพื่อนพนักงาน โดยได้รับรางวัลในเวทีสากลอย่างต่อเนื่อง อาทิ•รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 โดยนิตยสาร HR Asia ของบริษัท Business Media International (BMI)•รางวัล HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 รางวัล ระดับ Gold และ Silver