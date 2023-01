HMC Polymers ตั้ง ปธ.คนใหม่ สานต่อการเป็นผู้นำผลิต PP ในภูมิภาคนี้

HMC Polymers แต่งตั้ง “คอร์โซ อูซีลลี่” ประธานคนใหม่ พร้อมสานต่อการเป็นผู้นำในผู้ผลิต PP ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นฐานของ ESG อย่างยั่งยืนรายงานข่าวจากบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายคอร์โซ อูซีลลี่ (Mr. Corso Uzielli) ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท แทนคุณสิริเดช คุ้มวงศ์ดี ที่ครบวาระการทำงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมานายคอร์โซ อูซีลลี่ เป็นชาวอิตาเลียน สำเร็จการศึกษาด้าน Corporate Finance and International Business จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และผ่านงานในตำแหน่งสำคัญๆ มามากมาย เช่น CEO / Managing Director ของ LyondellBasell Industries Ltd. ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และตำแหน่งล่าสุดคือ Director, Joint Ventures Europe, Asia, and International ของ LyondellBasell Industries N.V. ที่เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนที่ LyondellBasell ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25-50 รวมถึง HMC Polymers ด้วยจากประสบการณ์อันยาวนาน กอปรกับการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหลายประเทศ หลายภูมิภาค ทำให้นายคอร์โซ อูซีลลี่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทั้งในด้านกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรมการผลิต จึงมุ่งผลักดันให้สายการผลิตที่ 4 ของโรงงานโพลีโพรพิลีน (PP) ดำเนินการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพ (Maximization) ได้เม็ดพลาสติก PP รวมกว่า 1 ล้านตันต่อปีตามเป้าหมาย และเร่งพัฒนาคุณสมบัติเม็ดพลาสติก PP ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อการนำไปใช้งานที่หลากหลายในกลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น สุดท้ายคือ กลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก ESG ทั้งในแง่การนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ง่ายขึ้น รวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP รีไซเคิลด้วย โดยทั้งหมดจะอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัย อันเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานทุกประเภทDiversity and Inclusion หรือแนวคิดการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร เป็นอีกหนึ่งเรื่องทื่นายคอร์โซเน้นย้ำ และมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกเพศ ทุกวัยแบบเปิดกว้าง ซึ่งทั้งหมดได้หลอมรวมเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำองค์กรด้านการผลิตเม็ดพลาสติก PP ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้