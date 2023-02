Optimo ผงาดนำทีม Funcrowd คว้ารางวัล Top Brand Awards 2023 ก้าวสู่ความสำเร็จไปอีกขั้น

Optimo Group ผงาดเปิดศักราชใหม่รับปีกระต่ายทอง นำทีม Funcrowd คว้ารางวัล Top Brand Awards 2023 รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่น จากโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย “ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน ครั้งที่ 27” ผลักดันให้ระบบฟันคราวด์ก้าวสู่ความสำเร็จไปอีกขั้น มุ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจที่เข้าใจ Future of Marketing การทำตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคด้วยสุดยอดระบบ Digital All-In-One-Platform ที่ทันสมัย เป็นตัวเลือกที่เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการต้องการมากที่สุดแห่งปีคุณพชร ทวีกิจชัยบดี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัทออพติโม (Optimo Group) และ บริษัท ฟันคราวด์ จำกัด เปิดเผยหลังจากได้รับรางวัลว่า “ถือเป็นการเบิกฤกษ์รับศักราชใหม่ปีกระต่ายทอง 2023 ที่แบรนด์ Funcrowd สุดยอดระบบ Digital All-In-One Platform ของเราได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Top Brand Awards 2023 รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่น ผู้นำนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครบวงจร เครื่องมือสำหรับนักการตลาด ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดได้หลากหลาย ตรงใจผู้บริโภคและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มมาอีกหนึ่งรางวัลหลังจากที่สร้างรอยยิ้มแห่งความสำเร็จเมื่อช่วงปลายปี 2022 ที่ผ่านมา กับรางวัล Top Business Awards 2022 รางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี, Asia Product Awards 2022 ผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี และ Top Thailand Quality Awards 2022 รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่เหล่าทีมงานที่ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ ความภาคภูมิใจและความสำเร็จในครั้งนั้นยังคงไม่เลือนหาย และเพียงเวลาแค่ไม่ถึงเดือน เราสามารถสร้างความไว้วางใจ จนได้รับรางวัลตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง ยิ่งทำให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งครับ”แนวทางการพัฒนาของแพลตฟอร์ม Funcrowd ยังคงไม่หยุดนิ่ง เพราะแนวโน้ม Future of Marketing ที่ผันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยู่บนโลกออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแพลตฟอร์มฟันคราวด์ของเราเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายด้วยการใช้งานผ่าน Line Official Account หรือ Line OA ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆ ของเราที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ระบบสมาชิกสะสมแต้มออนไลน์ (CRM), Data Analysis ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต่อยอดการทำตลาด, E-Booking Service ระบบจองคิวออนไลน์, Shopping Cart ระบบชอปปิ้งออนไลน์ ที่สามารถชำระเงินผ่านระบบ E-Payment ได้อย่างสะดวกสบาย และ E-Wallet กระเป๋าเงินออนไลน์ ที่จะช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า “Funcrowd คือหัวใจสำคัญที่เจ้าของธุรกิจห้ามพลาด” คุณพชร ทวีกิจชัยบดี กล่าวเพิ่มเติมคุณพรหมษุภัช พงษ์ไสว และ คุณนันท์ชภัทร ชนะภัย ผู้จัดการแผนกดิจิทัลเซอร์วิส กลุ่มบริษัทออพติโม (Optimo Group) ตัวแทนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า “ระบบ Funcrowd คือสุดยอดดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจต่างๆ ไว้วางใจเลือกใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพราะระบบของเรามีฟีเจอร์ที่โดดเด่นและจำเป็นต่อธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจ SMEs ทำการตลาดเชิงรุก เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของลูกค้า และเราไม่เคยทิ้งลูกค้า หรือผู้ประกอบการไว้ข้างหลัง เรายังคงมีเซอร์วิส บริการหลังการขาย ที่เพิ่มศักยภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยการบริการเทรนนิ่งให้กับร้านค้าที่ใช้งานระบบของเรา และคอยให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล และอีกหนึ่งบริการเสริมด้านโซเชียลมีเดีย Social Media Package การทำคอนเทนต์ และการโฆษณาบนช่องทางโซเชียลมีเดียที่จะช่วยกระตุ้นยอดขาย และช่วยให้การทำการตลาดของเจ้าของธุรกิจครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น”“Optimo Group ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานด้านธุรกิจ ทำให้บริษัท ฟันคราวด์ จำกัด ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้เราพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเทคโนโลยีแบบครบวงจร ร่วมเดินทางมุ่งสู่ความสำเร็จเป็นเพื่อนคู่ค้ากับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในอนาคตอย่างไม่หยุดนิ่งไปพร้อมๆ กัน” คุณพรหมษุภัชกล่าวทิ้งท้ายผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่สนใจใช้ระบบ Funcrowd : Digital All-In-One-Platformสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Website : www.funcrowd.co.thFacebook : www.facebook.com/funcrowdthLineOA : https://line.me/R/ti/p/@funcrowdth