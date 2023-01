iiG คว้ารางวัลระดับโลก The Global Economics Award ย้ำความโดดเด่นด้านนวัตกรรม

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ขึ้นแท่นสุดยอดบริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมของไทย (Most Innovative Digital Technology Consulting Firm - Thailand 2022) คว้ารางวัลทรงเกียรติจากเวทีรางวัลชั้นนำระดับโลก เดอะ โกลบอล อีโคโนมิกส์ อวอร์ดส์ (The Global Economics Awards)The Global Economics Awards เป็นรางวัลที่จัดโดยบริษัท เดอะ โกลบอล อีโคโนมิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พิมพ์วารสารรายไตรมาสจากประเทศอังกฤษที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแวดวงการเงินและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยมีการพิจารณามอบรางวัลให้แก่องค์กรธุรกิจที่ทุ่มเทในการทำงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับองค์กรธุรกิจที่ได้รับการพิจารณา รางวัล The Global Economics Awards แบ่งออกตามกลุ่มธุรกิจ 10 กลุ่ม ได้แก่ การธนาคาร สาธารณูปโภคและพลังงาน การเงิน โลจิสติกส์และการขนส่ง ประกันภัย ความเป็นผู้นำ อสังหาริมทรัพย์ เฮลท์แคร์ เทคโนโลยี และภาคการบริการสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลระดับโลกที่ได้รับในครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงการยอมรับที่วงการธุรกิจระดับโลกมีต่อ iiG ตลอดจนสะท้อนถึงความโดดเด่น และความสำเร็จของ iiG ในด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา iiG ไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษาที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมทั้งนำเสนอโซลูชันด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญต่อเรื่องนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้องค์กรลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ก้าวล้ำหน้า และยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย”ในภาพ นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ (ซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล The Global Economics Awards จากนายภากร เลี่ยวไพรัตน์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้