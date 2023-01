“ซีพี โฟตอน” วางเป้าระยะยาวขึ้นเบอร์ 3 รุกตลาดอีวี ทุ่ม1,000 ล้านตั้งโรงงานผลิตส่งออก

‘ดิษทัต’ CEO เปิดแนวคิด “ติดปีก OR” สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เปิดตัว ดิษทัต CEO OR คนใหม่ พร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเดิมและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ พร้อมติดปีก OR เร่งสร้างการเติบโตมั่นคงภายในระยะเวลาอันสั้น