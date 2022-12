เซ็นทรัลเวิลด์ทราฟฟิคพุ่ง เริ่มแล้วเคาท์ดาวน์สนั่นโลก! รีบมา ยังทัน มาร่วมในวินาทีประวัติศาสตร์ นับถอยหลังพร้อมกับคนทั่วโลก บน Times Square of Asia ที่เซ็นทรัลเวิลด์

โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการกลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบของเซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์กจุดสำคัญในฐาน Times Square of Asia ร่วมผลักดันเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศอย่าพลาดความมันส์กระหึ่มโลกที่ centralwOrld Bangkok Countdown 2023 เอ็นเตอร์เทนเมนต์เคานต์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาล หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia1. ศูนย์การค้าเปิดให้บริการถึง 23.00 น. และขยายเวลาให้บริการโซน Balcony on 3rd, ต้นคริสต์มาส และคริสต์มาสมาร์เก็ตหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์เปิดให้บริการถึง 00.30 น.2. ชมสดหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ ประตูเปิด 18.00 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงดาวน์โหลดแอป Central Life X และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลด คลิก https://bit.ly/centrallifexctwcountdown3. ชมผ่านถ่ายทอดสด• ผ่าน FacebookLive และYouTubeLive centralwOrld เวลา 19.00-00.30 น. เริ่มแล้ว กดดูได้เลย! LIVE: https://youtu.be/WblWkpvm0Nc หรือ https://fb.watch/hLTXVQqtvY/• หรือชมแชร์สดจากเพจ centralwOrld สู่เพจพันธมิตรชั้นนำ อาทิ ข่าวสด, ช่อง 7, เดลินิวส์ออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, Bangkok Post , FEED, GLOBE, GMM25, Manager Online, ไทยรัฐออนไลน์ และ Workpoint และ Facebook page ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ• ทางช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.30-00.30 น.,• ชมภาพสด ผ่านจอที่บริเวณร้านอาหาร ชั้น 3 โซน Atrium, ผ่านจอ LED ที่ลาน Square B,C (พื้นที่แนะนำสำหรับผู้ใช้รถเข็น)4. แนะนำเส้นทางจราจรเข้า-ออกสะดวก รถไฟฟ้า BTS โดยเปิดให้บริการถึง 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 66ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สามารถใช้เส้นทางจราจรเข้า-ออก ด้านถนนพระราม1 และทางเข้าฝั่งวัดปทุมวนาราม หรือแนะนำให้เดินทางด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.centralworld.co.th/BangkokcOuntdOwn2023/ รายละเอียดการเข้างาน : https://www.centralworld.co.th/BangkokcOuntdOwn2023/regulations.htmlไฮไลต์เคานต์ดาวน์สนั่นโลก ที่เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia หนึ่งเดียวของไทยThe World artist of the century ศิลปินระดับโลก ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่นี่ที่เดียว THE RETURN OF K-POP KING “RAIN” ศิลปินที่ดันวงการเคป๊อปให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก พร้อมมันส์อันลิมิเต็ดกับ ศิลปินติดท็อปชาร์ตทุกอะวอร์ด ได้แก่ โบกี้ ไลอ้อน, วิโอเลต วอเทียร์, โอ๊ต ปราโมทย์, โจอี้ บอย, 4 EVE, พีพี กฤษฎ์, บิวกิ้น, ทรีแมนดาวน์ และนนท์ ธนนท์ และไฮไลท์อื่นๆ มันส์จุใจห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็น Gigantic Stage เวทีใหญ่ที่สุดกลางกรุงเทพฯ, 180 Degree Musical Fireworks Extravaganza พลุอลังการ 15 นาที,ครั้งแรกกับ Ratchaprasong City-Scene Synchronization, ตระการตากับอาณาจักร LINE FRIENDS เต็มอิ่มความสุขลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มาตรการเคานต์ดาวน์ มันส์ปลอดภัย คุมเข้มทุกมิติ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน จำกัดจำนวนคน ลดแออัด จัดทางออกมากกว่า 10 ช่องทาง, เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล, เพิ่มมาตรการความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง