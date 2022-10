เปิดแล้ว! THE ART OF BANKSY: “WITHOUT LIMITS” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีโอกาสชมผลงานสตรีทอาร์ตของ ‘Banksy’ (แบงก์ซี) ศิลปินสตรีทอาร์ตผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านงานศิลปะ Graffiti ลายเส้นอันมีเอกลักษณ์และทรงพลัง ที่กระจายอยู่ในหลายเมืองทั่วโลก ในแวดวงศิลปะใต้ดินชื่อของ ‘Banksy’ ถูกกล่าวถึงในฐานะศิลปินที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น แม้จะนำเสนอเนื้อหาเสียดสีสังคม การเมือง ต่อต้านทุนนิยม บริโภคนิยม และสงคราม เรียกร้องอิสรภาพและเสรีภาพ แต่ก็มักจะแทรกอารมณ์ขันแบบหยิกแกมหยอกเอาไว้เสมอจนกลายเป็น Rare Item ให้หมู่นักสะสมงานอาร์ตทั่วโลก จึงนับเป็นโอกาสอันดีของคนไทยที่จะได้ชื่นชมผลงานจริงของ ‘Banksy’ จากเหล่านักสะสมที่ได้รับการรับรองจาก Pest Control ในนิทรรศการ THE ART OF BANKSY: “WITHOUT LIMITS” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี King Power และ MOCA BANGKOK ในฐานะพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอกชนในประเทศไทย พร้อมด้วย Plan B Media ที่เข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์ในการจัดนิทรรศการนี้อีกด้วยนิทรรศการ The Art of Banksy: “Without Limits” เปิดให้เข้าชมวันแรกในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรทาง Zipevent https://bit.ly/3f7EDgi และจุดขายบัตรพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)The Art of Banksy: “Without Limits” เคยสร้างปรากฏการณ์ Rare Experience มาแล้วใน 18 เมืองสำคัญทั่วโลก ได้แก่ อิสตันบูล, อัมสเตอร์ดัม, เมลเบิร์น, แอนต์เวิร์ป, เบอร์ลิน, บูคาเรสต์, คลูจ, บูดาเปสต์, ริยาดห์, เวียนนา, วอร์ซอ, โซล, แอตแลนตา, ไมอามี, ชาร์ลอตต์, ชิลี, ซีแอตเทิล, และเม็กซิโกซิตี้ โดยในแต่ละเมืองที่ไปแสดงงานจะดีไซน์การจัดงานให้ต่างกันไปโดยในนิทรรศการจะมีการนำผลงานบางส่วนของ ‘Banksy’ มาทำซ้ำด้วยเทคนิคภาพพิมพ์สเตนซิล (Stencil) หรือการฉลุลาย นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังสามารถชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่จะสร้างสรรค์ขึ้นโดยทีมงานสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่จะนำจิตวิญญาณของงานสตรีทอาร์ตมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะได้อย่างน่าทึ่ง รวมถึงสารคดีวิดีโอที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานของ ‘Banksy’ นอกจากนี้ยังมี ไฮไลต์อื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ การจำลอง “Dismaland” อภิมหาผลงานศิลปะชิ้นใหญ่ที่สุดของ ‘Banksy’ ในปี 2015 ในรูปแบบสวนสนุกป็อปอัพสุดรันทด ที่แฝงความตลกร้ายจิกกัดสวนสนุกสุดหรรษาไว้อย่างเจ็บแสบ “Bathroom” อีกหนึ่งศิลปะการจำลองผลงานของ ‘Banksy’ ที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ‘Banksy’ ได้โพสต์ภาพห้องน้ำและงานศิลปะการวาดภาพหนูตัวแสบบนผนังห้องน้ำด้วยท่าทางป่วนที่ล้อไปกับสิ่งที่ถูกจัดวางอย่างระเกะระกะ ผ่าน Instagram พร้อมแคปชัน “ภรรยาเกลียดที่ผมต้องทำงานจากบ้าน” ทำให้ผลงานนี้เป็นผลงานที่ถูกพูดถึงอย่างมาก รวมถึงศิลปะ Video Installation “Infinity Room” ห้องที่เต็มไปด้วยกระจก สถานที่สำหรับเสพงานศิลป์ของ ‘Banksy’ ชั่วนิรันดร์ และห้ามพลาดไฮไลต์อื่นๆ อีกมากมาย โดยงานทั้งหมดถูกจัดตั้งไว้บนพื้นที่จัดแสดง 700 ตารางเมตรครอบคลุมโถงนิทรรศการ 3 ห้อง ซึ่งนับเป็นนิทรรศการหมุนเวียนใหญ่ที่สุดที่ MOCA BANGKOK เคยจัดมาสิ่งที่ผู้ชมจะได้จากนิทรรศการนี้คือการได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตและแนวคิดของ 'Banksy' ผ่านผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพพิมพ์ ศิลปะการจัดวาง เทคนิคในสไตล์ของ ‘Banksy’ เช่น การฉลุลายหรือ stencil และการใช้มัลติมีเดียในการถ่ายทอดผลงานเพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม สื่อสารในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดออกไป เชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้ชมอย่างแน่นอน และที่ผ่านมารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายยังมอบให้แก่องค์กร M.V.Louise Michel ที่ 'Banksy' ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทางทะเลบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่โลกใบนี้ รวมถึงการจัดแสดงที่ประเทศไทยด้วยเช่นกันเกี่ยวกับนิทรรศการ THE ART OF BANKSY: “WITHOUT LIMITS”นิทรรศการ The Art of Banksy: “Without Limits” รวมผลงานศิลปะกว่า 150 ชิ้น รวมถึงผลงานต้นฉบับที่ผ่านการรับรอง ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรม การติดตั้งงานดิจิทัล ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และอื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดย ‘Banksy’ ศิลปินนิรนามที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศิลปินผู้ทรงอิทธิพลและถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งยุค โดยในนิทรรศการจะมีการนำผลงานบางส่วนของ ‘Banksy’ มาทำซ้ำด้วยเทคนิคภาพพิมพ์สเตนซิล (Stencil) หรือการฉลุลาย รวมถึง การนำเสนอสารคดีวิดีโอที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานของ ‘Banksy’ โดยทั้งหมดจะถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการใน MOCA BANGKOK โดยเฉพาะ ด้วยเป้าหมายสำคัญคือ การส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจและไม่มีวันลืม และนี่จึงเป็นโอกาสที่ "ห้ามพลาด" เพื่อเฉลิมฉลองหรือเรียนรู้ไปกับงานศิลปะในแบบฉบับของ ‘Banksy’ ซึ่งทำหน้าที่เเปิดบทสนทนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าชมกว่า 1.2 ล้านคนเป็นสักขีพยานแล้วจากทั่วโลกเกี่ยวกับ MOCA BANGKOKMOCA BANGKOK เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบงานศิลปะไทยดั้งเดิม ควบคู่กับศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากเทคนิคพื้นฐานทางศิลปะตะวันตก เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อ และกระบวนการคิดของคนไทย พื้นที่จัดแสดงเป็นโถงที่โปร่ง ในพื้นที่จัดแสดงงานที่มีแสงสว่างเพียงพอกว่า 20,000 ตารางเมตร และยังเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงพร้อมด้วยผลงานศิลปะไทยสมัยใหม่และร่วมสมัยชิ้นสำคัญไว้มากกว่า 1,000 ชิ้นเกี่ยวกับ EVENTSEVENTS บริหารงานโดย Sorina Burlacu เป็นหนึ่งในบริษัทจัดงานอีเวนต์ชั้นนำในยุโรป ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ในการจัด live entertainment ที่โดดเด่นทั้งกลยุทธ์และนวัตกรรม ที่มาพร้อมความเชื่อในการสร้างสรรค์และลงมือทำ ประกอบกับความหลงใหลในวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ และสั่งสมประสบการณ์มาจากงานดนตรีและความบันเทิงมากมาย จนได้มาสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มสำหรับการถ่ายทอดสดทั้งหมด ซึ่งเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ eventS ให้บริการด้านความเชี่ยวชาญการตลาดและธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ www.events.ro