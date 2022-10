Tellscore จัดงานประกาศรางวัลแห่งปี “Thailand Influencer Awards 2022” หนุนอินฟลูเอนเซอร์ไทยและเอเชียแปซิฟิก พร้อมสร้างมาตรฐานคอนเทนต์ที่ดี

30 กันยายน 2565, กรุงเทพฯ –หนึ่งในผู้นำด้านที่ให้บริการสร้างแคมเปญออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์เมเนจเมนท์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบครบวงจร จัดงานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี” ณ TRUE ICON HALL ชั้น7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพื่อเฟ้นหาคนคุณภาพ และมอบรางวัลให้กับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในช่องทางดิจิทัล โดยในปีนี้ได้นำเสนอมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดเดินไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อมุ่งผลักดันและ สนับสนุนให้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์มีกำลังใจในการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การสร้างสังคมอินฟลูเอนเซอร์ที่แบ่งปัน พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อินฟลูเอนเซอร์และ นักการตลาดท่านอื่นๆกล่าวว่า “อินฟลูเอนเซอร์ถือเป็นศาสตร์ใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลมากในวงการสื่อสาร เราในฐานะผู้จัดงานฯ และผู้นำด้านแพลตฟอร์ม อินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทย จึงจัดเวทีมอบรางวัลนี้ขึ้นมาเพื่อกำหนดมาตรฐานของอินฟลูเอนเซอร์ให้มีความชัดเจน สร้างความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์แก่บุคคลภายนอก โดยปีนี้เทลสกอร์ได้เชิญเหล่ากูรูจากหลากหลายวงการ อาทิ การสื่อสาร การตลาดดิจิทัล โฆษณา รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำระดับประเทศ รวมทั้งสิ้น 18 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสาขารางวัล โดยทุกท่านยังให้เกียรติมอบรางวัลกับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยตัวเองอีกด้วย”ภายในงานมีไฮไลต์ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเสวนาในหัวข้อ How is NFT Shaping the Content Creator Economy ที่พาทุกท่านไปค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี Block Chain, Digital Asset, NFT, Metaverse และ Web 3.0 ที่มีต่ออินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ และศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุกรูปแบบ รวมถึงเสวนาในหัวข้อ The Shaping of Asia Pacific Influencer Economy ที่เจาะลึกการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ในระดับเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่สถานการณ์และความแตกต่างความเหมือนของตลาด ไปจนถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละประเทศเพื่อได้แนวคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในประเทศหรือตลาดตนเอง โดย 6 แขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้เป็น Market Lead ด้าน Influencer Marketing จาก 5 ประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ไทย ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์สำหรับงานได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ และสร้างคอมมูนิตี้ให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายสาขาความถนัด โดยได้มอบรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจอินฟลูเอนเซอร์ จำนวน 20 รางวัล รวมถึงรางวัลสำหรับเอเจนซี่และแบรนด์ที่ทำผลงานแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยม จำนวน 15 สาขา นอกจากนี้ ในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ได้เพิ่มสาขารางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมเพิ่มเติม 4 สาขารางวัล เพื่อเป็นการสะท้อนรูปแบบการสร้างสรรค์คอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงความคาดหวังและ การบริโภคสื่อของผู้ติดตามที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปี ได้แก่ รางวัล Best Virtual Influencer, Best NFT Artist, Best Kids Influencer และ Best Regional Influencer โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 18 ท่าน ร่วมมอบรางวัลให้กับเหล่าผู้ที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษจากวง ฮิปฮอปอย่าง Flow Dojo และเซอร์ไพรส์สำหรับงานนี้โดยเฉพาะจากครีเอเตอร์มากความสามารถที่มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานในงานครั้งนี้ด้วยสำหรับภาพบรรยากาศและผลการประกาศรางวัล Thailand Influencer Awards 2022 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เทลสกอร์ก่อตั้งปี 2016 เป็นผู้ให้บริการด้าน influencer marketing & digital media buying ครบวงจร และแพลตฟอร์ม Influencer Hiring Automation ภายใต้ชื่อ Tellscore.com มีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย และสาขาในประเทศอินโดนิเซียและโคลอมเบีย ปัจจุบันเฉพาะในประเทศไทย เทลสกอร์มีอินฟลูเอนเซอร์ลงทะเบียนกว่า 85,000 คนจากทั่วประเทศ ให้บริการลูกค้าระดับแนวหน้าทั้งแบรนด์และเอเจนซี่ และมีบริการพิเศษในกลุ่มลูกค้า SMEs - Tellscore เชื่อในพลังของ Influencer และตั้งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างให้สังคมโซเชียลมีเดียให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านโครงการเพื่อสังคมภายใต้นโยบาย Influencer for Change ได้แก่โครงการ Help You, Help Me ที่สนับสนุนหน่วยงานเพื่อสังคมจำนวนหนึ่งเป็นประจำทุกปี เปิดโอกาสให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์โปรโมตและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนเพื่อผลักดันกิจกรรมของหน่วยงานเพื่อสังคมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม