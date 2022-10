เปิดโลกศิลปะ ณ “ไอคอนสยาม” กับ 3 Art Trails นิทรรศการศิลป์หมุนเวียน

หากตลอด 365 วัน ชีวิตประจำวันของเราถูกจำกัดให้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมบ่อยครั้ง จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเดินออกจากห้องสี่เหลี่ยมเดิม ๆ ทิ้งเรื่องงาน ปล่อยสมองได้พักบ้าง แล้วเปิดโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้ประสาทสัมผัสของร่างกายดำดิ่งสู่งานศิลปะดี ๆ เปรียบเสมือนการกดปุ่ม Refresh ให้กับสมองและจิตใจ พร้อมกลับมาเติมแพชชั่นที่หาไม่ได้ภายในห้องสี่เหลี่ยมพร้อมหรือยังที่จะเปิดโลกศิลปะไปกับพื้นที่ส่งเสริมศิลปินและศิลปะ ที่รวบรวมงานอาร์ตชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกทั้งไทยและเทศมาจัดแสดงตลอดปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กับให้เหล่าสายอาร์ตฉีดความครีเอทีฟเข้าเส้น เติมแพชชั่น พร้อมปลุกไฟแรงบันดาลใจให้กลับมาลุกโชนต้อนรับผู้เยี่ยมชมด้วย Art Trail จุดแรกกับ Pop-up space ที่จะพาทุกท่านไปดื่มด่ำกับผลงานของศิลปินระดับตำนาน ทั้งชาวไทยและต่างชาติมากความสามารถที่แวะเวียนสับเปลี่ยนกันมาจัดแสดงผลงาน การันตีด้วยรางวัลและการยอมรับในระดับสากลมากมาย อาทิ นิทรรศการ “Reflection of the Spirits” หรือ “เงาสะท้อนแห่งจิตวิญญาณ” โดย “สิทธิ์วุธ ยาวิชัย”, นิทรรศการ “The Message is the Message” โดย “Cameron Platter”, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “นิทานความสุข” โดย The Arts Club Bangkok โดยผลงานที่เหล่าบรรดาศิลปินถ่ายทอดออกมาผ่านลวดลายฝีแปรง ล้วนแต่เป็นงานศิลป์ที่ผ่านการตกผลึกอย่างถี่ถ้วน นำเสนอแนวคิด และสื่อสารออกมาในแบบเฉพาะตัว เพื่อจุดประกายบทสนทนาให้เหล่าอาร์ติสท์ยุคใหม่เกิดแรงบันดาลใจ พร้อมนำกลับไปต่อยอดผลงานของตัวเองจากงานศิลป์ชั้นครูที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆเมื่อพูดถึงศิลปะแห่งยุคสมัยใหม่ เราจะหนีไม่พ้นวิถีแห่งป๊อปอาร์ต ศิลปะที่ไม่ได้เป็นเพียงภาพวาด แต่มีพลังกระตุ้นความรู้สึกที่ “สว่างวาบ” ผ่านเรื่องราวที่บอกเล่าวิถีสังคมบริโภคนิยม โดย Art Trail ต่อมาได้พาผู้ชมไปพบกับอีกพื้นที่แสดงงานศิลปะในโซน ICONLUXE นำเสนอโดย Trendy Gallery ที่เหล่าสาวกป๊อปอาร์ตห้ามพลาด เพราะผู้เยี่ยมชมจะได้พบกับสุดยอดผลงานตัวแทนศิลปินป๊อปอาร์ตเลือดใหม่ไฟแรงอย่างจุใจ โดดเด่นด้วยนิยามยุคบริโภคนิยม อันเป็นสัญลักษณ์ของความฉาบฉวยรวดเร็ว เล่าผ่านมุมมองและประสบการณ์ของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนและประเด็นสังคม อาทิ นิทรรศการ “LUX-FERRER” โดย “ฐกฤต ครุธพุ่ม (October29)” และ นิทรรศการ “Tomato Girls” โดย “สิรินาฏ สายประสาท (S I R I)” เน้นสีสันฉูดฉาดสร้างการจดจำและความตื่นเต้นเร้าใจ ให้ผู้พบเห็นได้กลับไปจินตนาการภาคต่อในบริบทที่แตกต่างได้ไม่รู้จบนอกเหนือจาก 2 โซนพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะที่บริเวณชั้น 1 แล้ว Art Trail จุดสุดท้าย จะอยู่ในพื้นที่ “ICON Art & Culture Space” ชั้น 8 ของไอคอนสยาม ศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และการแสดงงานศิลปะของศิลปินชาวไทยและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมากมาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คนที่สนใจได้มาร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นด้านศิลปะจากงานอาร์ตหลากหลายมิติ ที่อาจต่อยอดไปสู่ความเคลื่อนไหวทางศิลปะ วัฒนธรรม หรือ สังคม ที่มีความหมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเป็นประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง อย่าง นิทรรศการ “พุทธศิลปกรรม” โดย “หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1” และ นิทรรศการ “Fast Fashion” โดย คณะวิทยาการจัดการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา”พบกับ Art Trail ทั้ง 3 โซนที่บอกเล่าความเป็นโลกแห่งศิลปะ ของไอคอนสยาม ให้สายอาร์ตได้ refresh ตนเองจากห้องสี่เหลี่ยม พร้อมปลุกแพชชั่น เติมไฟความครีเอทีฟได้ฟรี ๆ ในช่วงปลายปีนี้ ก่อนจะเปิดรับศักราชใหม่ ซึ่งไอคอนสยามจะยังมีกิจกรรมศิลปะที่น่าสนใจและมีความหลากหลายรอต้อนรับทุกท่านอย่างแน่นอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM#########################################