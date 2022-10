Logitech G เปิดตัวไอคอนเกมมิ่งเกียร์คอลเลคชั่นใหม่ในงาน Thailand Game Show 2022

กล่าวว่า “โลจิเทค จี มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอุปกรณ์เกมมิ่งมาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นที่หนึ่งแบรนด์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด โดยออกแบบอุปกรณ์เกมมิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเล่นเกมส์สำหรับทุกกลุ่ม ตั้งแต่มือสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพระดับนักกีฬาอีสปอร์ต ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยมาพร้อมเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อคว้าชัยทุกสนามแข่งขัน โดยเรามีเป้าหมายที่ต้องการสนับสนุนนักกีฬาอีสปอร์ตของไทยให้คว้าชัยในเวทีระดับสากลด้วยอุปกรณ์เกมมิ่งที่ดีที่สุด และล่าสุดกับการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับทีม Attack All Around ที่เพิ่งไปคว้าแชมป์การแข่งขัน Free Fire World Series 2022 Sentosa ประเทศสิงคโปร์ อันเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์โลจิเทค จี ในฐานะสุดยอดโซลูชั่นเทคโนโลยีสำหรับสายเกมมือโปร และสำหรับงานไทยแลนด์เกมส์โชว์ 2022 ครั้งนี้ คอเกมจะได้พบกับประสบการณ์การเล่นเกมสุดล้ำกับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ดีที่สุดภายใต้คอนเซปต์ Play Your Ways ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมในแบบผู้หญิง หรือผู้ชาย มือสมัครเล่น หรือมืออาชีพ โลจิเทค จี คือคำตอบเมื่อมองหาอุปกรณ์เกมมิ่งที่จะพาคุณเข้าสู่ความสนุกในการเล่น สะดวก และสบายกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่คิดค้น และพัฒนามาจากความเข้าใจความต้องการของนักเล่นเกมโดยเฉพาะ”กล่าวเสริมว่า “งานไทยแลนด์เกมส์โชว์ 2022 ครั้งนี้ โลจิเทค จี ได้เปิดตัวไอคอนเกมมิ่งเมาส์ตัวใหม่ Logitech G502 X ที่พัฒนารูปโฉมและเพิ่มนวัตกรรมเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมเหนือชั้น เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเกมมิ่งเมาส์ตระกูล G502 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก และเหล่าเกมเมอร์ยังได้ยลโฉมฮีโร่เกมมิ่งเกียร์ คอลเลคชั่นใหม่ อย่าง Aurora Collection ดีไซน์น่ารักไม่เหมือนใคร มาพร้อมความเบาสบาย ตอบไลฟ์สไตล์การเล่นเกมส์ในแบบของตัวเองนอกจากนี้ภายในงานคอเกมยังได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์เล่นเกมสุดเอ็กคลูซีฟ กระทบไหล่นักกีฬาอีสปอร์ตสัญชาติไทยดีกรีแชมป์ระดับโลกอย่างทีมอีสปอร์ต Attack All Around (AAA) และทีม Talon เป็นต้น โดยโลจิเทค จี เรามั่นใจว่าทั้ง 2 คอลเลคชั่นใหม่นี้จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเล่นเกมได้อย่างครอบคลุมทั้งตลาดเกมเมอร์กลุ่มมือสมัครเล่น และนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ ด้วยความโดดเด่นทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ และดีไซน์ไม่ซ้ำใคร”สำหรับการเปิดตัวไอคอนนิคเกมมิ่งเมาส์ G502 X Series นี้ ถือเป็นการพลิกโฉมใหม่ของ G502 เกมมิ่งเมาส์ในตำนานที่ครองใจเกมเมอร์มากที่สุดและเป็นรุ่นยอดฮิตทั่วโลก ประกอบด้วยรุ่น G502 X PLUS, G502 X LIGHTSPEED และ G502 X นวัตกรรมเอกสิทธิ์เฉพาะของ Logitech G กับ "สวิตช์ไฮบริด LIGHTFORCE" ที่ให้ความเร็วอันน่าทึ่ง เชื่อถือได้ในความเสถียร พร้อมความแม่นยำกับการตอบสนองที่เฉียบคม LIGHTFORCE เป็นเทคโนโลยีไมโครสวิตช์ที่ปฏิวัติวงการเกมมิ่งเมาส์ เป็นสวิตช์เมาส์ไฮบริดเต็มรูปแบบรุ่นแรกที่รวมความเร็วของออปติคอลเข้ากับความรู้สึกแบบแมกคานิคอลที่เกมเมอร์ชื่นชอบ เพื่อมอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือตลอดอายุการใช้งานของเมาส์G502 X Series ได้ออกแบบปุ่มเปลี่ยน DPI-shift ใหม่ให้สามารถพลิกกลับและถอดออกได้ เพื่อรองรับขนาดมือและสไตล์การจับเมาส์ที่หลากหลาย ล้อเลื่อน (Scroll Wheel) ออกแบบใหม่ให้มีน้ำหนักเบาพร้อมเสถียรภาพสูง ที่ยังคงรักษาความโดดเด่นของสไตล์การเลื่อนเมาส์อันไหลลื่นกับโหมด Dual Hyper-fast และสามารถคลิกเปลี่ยนเป็นโหมดเฟืองเพื่อการเลื่อนที่แม่นยำ มาพร้อมระบบไร้สายเกรดโปร LIGHTSPEED, และ LIGHTSYNC RGB ที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี LIGHTFORCE ทำให้การตอบสนองเร็วกว่ารุ่นเดิมถึง 68% อีกทั้งการอัพเกรดโปรโตคอลไร้สาย LIGHTSPEED ยังช่วยให้เกมเมอร์สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ LIGHTSPEED สองเครื่องกับเครื่องรับหนึ่งเครื่องโดยใช้ Device Pairing Tool ใน G HUB ผู้เล่นสามารถเลือกใช้งาน G502 X ด้วยตัวรับสัญญาณเดียวกันกับคีย์บอร์ดเกม Logitech G913, G913 TKL หรือ G715ใน G502 X ยังติดตั้งเซ็นเซอร์ออปติคอล HERO 25K เซ็นเซอร์เกมมิ่งขั้นสูงที่ให้ความแม่นยำระดับซับไมครอนในอัตราส่วน 1:1 เพิ่มความรู้สึกการลากเมาส์ที่เหนือชั้น และประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น G502 X ยังใช้งานร่วมกับแผ่นรองชาร์จไร้สาย Logitech G POWERPLAY ที่ไม่ว่าตอนเล่นหรือตอนพักเมาส์ก็จะถูกชาร์จให้มีพลังงานเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นตลอดเวลา ไร้กังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด และไม่ต้องยุ่งยากกับสายชาร์จไฟอีกต่อไปโดยการปฏิวัตินวัตกรรมเกมมิ่งเมาส์ของ G502 X นี้ โลจิเทค จี ยังได้เพิ่มความสนุกเข้าไปในโมเดลรุ่น G502 X PLUS กับเทคโนโลยี LIGHTSYNC RGB ช่วยให้ควบคุมแสงไฟครบสเปกตรัมสีถึงกว่า 16.8 ล้านสี สร้างความสดใสผ่านหลอดไฟ LED 8 ดวง ปรับแต่งได้ตามการเล่นของผู้ใช้ และการตรวจจับการใช้งานจะปิดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อมีมือมาปิดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ สำหรับเกมมิ่งเมาส์ G502 X รุ่นใหม่ถือเป็นรุ่นแรกในตระกูล G502 ที่มีให้เลือก 2 สี ทั้งสีดำและสีขาว เพื่อให้เกมเมอร์ได้เลือกสไตล์ที่ลงตัวในแบบฉบับของตัวเองG502 X มีวางจำหน่ายแล้วทั้ง 3 โมเดล ได้แก่ G502 X PLUS (สีดำ และสีขาว) ในราคา 5,690 บาท, G502 X LIGHTSPEED (สีดำ) ราคา 4,790 บาท และ G502 X (สีดำ และสีขาว) ราคา 2,790 บาทและอีกหนึ่งไฮท์ไลท์ที่คอเกมจะได้ยลโฉมและสัมผัสตัวจริงของการออกแบบที่โดดเด่นด้วยรูปโฉมสีไวท์มิสท์น่ารัก สะท้อนความสะดวกสบายในการใช้งานที่มาพร้อมประสิทธิภาพเกรดเกมมิ่งที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การเล่นเกมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ภายใต้แนวคิดความสบาย เข้าถึงได้ง่าย และเล่นได้อย่างสนุก ประกอบด้วย G735 ชุดหูฟังเกมมิ่งไร้สาย, G715 คีย์บอร์ดเกมมิ่งไร้สาย, G713 คีย์บอร์ดเกมมิ่ง และ G705 เมาส์เกมมิ่งไร้สาย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ดีไซน์ขาวหมอกตกแต่งไฟ RGB เป็นหูฟังแบบ on-ear รุ่นแรกที่มาพร้อมไมโครโฟนเทคโนโลยีใหม่ของระบบ Blue Voice สามารถปรับแต่งเสียงของผู้เล่นและบันทึกการตั้งค่าเสียงที่ต้องการใน G Hub และบนชุดหูฟังได้โดยตรง G735 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดให้ผู้ใช้งานทุกคนรวมถึงผู้ที่มีศีรษะขนาดเล็กได้เล่นอย่างสบายด้วยแถบคาดศีรษะนุ่มดุจปุยเมฆและนวมครอบหูหมุนได้ น้ำหนักเบาเพียง 260 กรัม เพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่ยาวนานด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ถึง 56 ชั่วโมง (เมื่อไม่มีแสงไฟ) ให้เกมเมอร์ได้สัมผัสประสบการณ์อิสระแบบไร้สายผ่านเทคโนโลยีไร้สาย LIGHTSPEED และ Bluetooth® แบบไม่มีสะดุดด้วยสัญญาณที่เชื่อมต่อได้ไกลถึง 20 เมตร พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 7,290 บาทคีย์บอร์ดแมกคานิคอลที่ให้เสียงเบาสบายพร้อมประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูง ให้ผู้เล่นได้แสดงออกและเล่นได้ตามวิถีทางของตัวเองอย่างอิสระกับรูปแบบที่กะทัดรัด ความสูงที่ปรับระดับได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนานและรู้สึกสบายตลอดทั้งวัน พกพาความสนุกไปเล่นได้ทุกที่กับความอึดของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง 25 ชั่วโมง เชื่อมต่อไร้สายด้วยเทคโนโลยี LIGHTSPEED หรือเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® ก็ได้ ทั้งสองรุ่นมาพร้อมที่พักฝ่ามือนุ่มรูปเมฆ (Cloud-Soft) เพื่อความสบายตลอดทั้งวัน มีวางจำหน่ายแล้วกับ G715 ในราคา 6,690 บาท และ G713 ในราคา 5,790บาทดีไซน์ใหม่ชวนฝัน สร้างมาเพื่อมือขนาดเล็ก ทรงโค้งมนเพื่อความสบาย เบาเพียง 85 กรัม และอัดแน่นด้วยคุณสมบัติที่จะสร้างประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุด มาพร้อมระบบไร้สายเกรดเกมมิ่ง LIGHTSPEED, LIGHTSYNC RGB และเทคโนโลยีเกมมิ่งขั้นสูง แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 40 ชั่วโมงแม้เปิดแสงไฟ เมาส์เกมมิ่งไร้สาย G705 พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 3,590 บาทโดยอุปกรณ์เกมมิ่งทั้ง 2 คอลเลคชั่น เป็นฮีโร่เกมมิ่งเกียร์ที่เหล่าเกมเมอร์สามารถมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การทดลองเล่นจริงที่บูธโลจิเทค ภายในงานไทยแลนด์เกมส์โชว์ 2022 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ การชมแมทช์การแข่งขันพิเศษระหว่างทีม AAA และ Talon 2 แชมป์อีสปอร์ตที่การันตีความสนุกสุดมันส์ตลอดทั้งงาน กิจกรรมแฟนมีทติ้งกับสาว ๆ เกิร์ลสตรีมมิ่งคนดัง อย่าง Kanommroo, Elizent และ Nhooimaim เป็นต้น พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ สินค้าโลจิเทค จี และของพรีเมียมลิมิเต็ดเอดิชั่นอีกมากมาย ภายในงานไทยแลนด์เกมส์โชว์ 2022 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2565 นี้ ณ บูธโลจิเทค ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โลจิเทค จี หนึ่งในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของโลจิเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะผู้นำด้านอุปกรณ์เพื่อการเล่นเกมของโลก โลจิเทค ได้ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเอาใจคอเกมทุกระดับ ด้วยคีย์บอร์ด เมาส์ หูฟัง แผ่นรองเมาส์ และอุปกรณ์จำลองจากของจริง เช่น พวงมาลัยรถแข่ง หรือจอยเกม ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก ผ่านนวัตกรรมการดีไซน์ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และความหลงใหลในการเล่นเกมอย่างลึกซึ้ง บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2524 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.LogitechG.com และ facebook.com/LogitechThaiFan