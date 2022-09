วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ยกทัพนวัตกรรมเทคบุกงาน HPE Discover More 2022

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เตรียมแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีในงาน HPE Discover More 2022บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกาศเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีในงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ HPE Discover More ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Ballroom 1-2 ชั้น 1ในงานนี้ วีเอสที อีซีเอสระบุว่าได้เตรียมนำเสนอโซลูชัน HPE GreenLake ซึ่งเป็นโซลูชันที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมุ่งเน้นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ให้ลูกค้าในแบบที่ต้องการให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งโซลูชัน HPE GreenLake ถือเป็นการผสมผสานบริการทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเซอร์วิสของทาง HPE เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าHPE GreenLake มีจุดเด่นที่การคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง หรือเป็นที่รู้จักกันว่า pay-as-you-go คือ การใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น เพื่อให้ทางผู้ใช้งานได้ลงทุนในส่วนที่ต้องการใช้งานจริงเท่านั้น ไม่ต้องซื้อเผื่อ หรือจัดซื้อแบบเป็นรายปีต่อปีแบบในอดีต ส่งผลให้ทางองค์กรของลูกค้าได้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากนี้ วีเอสที อีซีเอส ย้ำว่าได้มีการใช้งานระบบ HPE GreenLake อยู่ด้วยในบริษัท และพบว่าได้รับประโยชน์หลายด้าน จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแนะนำ และเสนอโซลูชันนี้ให้ทางพาร์ตเนอร์ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นไปด้วยสำหรับงาน HPE Discover More 2022 เป็นงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ทั้งลูกค้า คู่ค้า และผู้บริหารของทาง HPE มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์โดยตรงในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยจะมาอธิบายถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากไฮบริดคลาวด์ วิธีในการสร้างความปลอดภัยสูงสุด ระบบ AI และการวิเคราะห์แบบองค์รวม ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิรูประบบการจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยที่สุด และสร้างแรงบันดาลใจที่จะช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตด้วยกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ