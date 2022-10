"พยาบาลสาว" เผย ถึงหมอ-พยาบาลเหนื่อยเท่าเดิม แต่อุปกรณ์ก็ต่อชีวิตผู้ป่วยได้

จากกรณีที่ โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดยอดบริจาคเฉียด 70 ล้านบาทแล้วทั้งนี้ ยังมีชาวเน็ต ดารา นักร้อง หมอบางคน และเพจดัง ไม่น้อยเลยทีเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ยังคอยออกมาแซะอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 พยาบาลสาวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอลงใน TikTok ส่วนตัว ยืนยันว่าสิ่งที่ "โตโน่" ทำ แม้จะไม่ช่วยให้หมอ-พยาบาลหายเหนื่อยได้ แต่ก็ช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี ซึ่งอาจจะสามารถต่อชีวิตให้ใครคนหนึ่งได้ก็ได้