คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! เปิดคลิป "นิชคุณ" ก็เคยว่าข้ามแม่น้ำฮัน

จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดยอดบริจาคเฉียด 70 ล้านบาทแล้วอย่างไรก็ตาม วันนี้ (24 ต.ค.) ในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอหนุ่มไทยที่มากความสามารถอีก 1 คน นั้นคือ หนู่มนิชคุณ แห่งวง 2PM เมื่อย้อนกลับไปปี 2015 นิชคุณ ได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้ชื่อดังของประเทศเกาหลีอย่าง "Running Man" เมื่อเจ้าตัวต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำฮัน แม่น้ำสำคัญของประเทศ ซึ่งมีระยะทางไปยังอีกฝั่งหนึ่งเท่ากับ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถทำภารกิจได้สำเร็จและได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับและสื่อของเกาหลีเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจำนวนมากนำทั้ง 2 เคสไปเปรียบเทียบกัน และนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ชื่อโครงการ อีกทั้งยังตั้งคำถามอีกว่ารัฐบาลนำเงินไปใช้อะไรหมด จึงไม่มีพอจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทำให้ประชาชนต้องออมาจัดกิจกรรมเรี่ยไรเงิน ทั้งนี้ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอีกมากมาย บ้างบอกว่า งบประมาณแต่ละปี รัฐบาลแต่ละรัฐบาลไม่เคยพอใช้ ถ้าเอางบทุกบาทไปลงที่การแพทย์ เดี๋ยวก็ต้องมีวิ่งมีว่าย เพื่อการศึกษา เพื่อการเกษตร เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออาวุธสงคราม เพื่อนั่นนี่นู้นอีก แล้วอีกอย่างการเปิดรับบริจาคต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศเดียวและไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก ลองย้อนกลับ20-30ปี ก็มีการเปิดรับบริจาคต่างๆนาๆทั่วโลกมาโดนตลอด , บ้างก็บอกว่ารัฐบาลจะมีเงินใช้จ่ายเพียงพอได้อย่างไร เมื่อแม่ค้ายังไม่รับคนละครึ่ง ไม่อยากเสียภาษีทั้งที่มีรายได้มหาศาล แต่อยากได้สวัสดิการเทียบเท่าต่างประเทศ