นายกฯ ชื่นชม‘โตโน่’ว่ายข้ามโขงระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยทำความดีเพื่อสังคม

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความชื่นชม นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือ โตโน่ และยินดีที่สามารถบรรลุภารกิจว่ายน้ำข้ามลำน้ำโขง เพื่อระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายใต้ชื่อกิจกรรม One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้



"ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ที่ช่วยกันทำความดีให้สังคม ยอมเสียสละ อดทน ฝึกฝน ด้วยความเข้มแข็ง และด้วยจิตใจอันมุ่งมั่น จนสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้" พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าว