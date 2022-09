“บาโนบากิ” กระแสปังเกินต้าน คว้ารางวัลไม่ยั้ง! จาก Watsons และ EVEANDBOY ตอกย้ำสุดยอดมาสก์หน้าขายดีตลอดกาล

BANOBAGI มาสก์คุณหมอสุดฮิตจากเกาหลี ยังคงยืนหนึ่งอย่างต่อเนื่อง คว้า 3 รางวัลจาก Watsons EVEANDBOY และ CLEO สะท้อนความสำเร็จของแบรนด์ พร้อมต่อสัญญา มดดำ คชาภา เป็นพรีเซ็นเตอร์เป็นปีที่ 2 และเตรียมเปิดตัวสลีปปิ้งมาสก์คุณหมอสูตรใหม่ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะในปลายปีนี้นางสาวยศพร สุวรรณวิเชียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์ บิวตี้ เทรด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ บาโนบากิ (BANOBAGI) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยกระแสสุดปังของมาสก์คุณหมอที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ จนแบรนด์ประสบความสำเร็จด้านยอดขายอย่างต่อเนื่อง และยังกวาดรางวัลจากร้านเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำของไทย ได้แก่ Watsons HWB Awards 2020 - 2022 (3 ปีซ้อน) รางวัลสินค้าขายดีในร้านวัตสัน กลุ่มมาสก์บำรุงผิวหน้า และ EVEANDBOY Best Selling Award 2021 รางวัล Best Intensive Sheet Mask ไม่เพียงเท่านั้น ล่าสุดยังได้รับรางวัลจากนิตยสารผู้หญิงออนไลน์ชื่อดัง ได้แก่ CLEO Beauty Hall of Fame 2022 รางวัล Best Facial Mask อีกด้วย ซึ่งการันตีถึงกระแสความนิยมในแบรนด์ BANOBAGI ที่เพิ่มมากขึ้นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ยังตอกย้ำกระแสความฮอตอย่างต่อเนื่องด้วยการต่อสัญญา คุณมดดำ คชาภา พิธีกรฝีปากแซ่บแห่งวงการแฉ กลับมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์อีกครั้งเป็นปีที่ 2 พร้อมวลีเด็ดติดปากว่า “ไม่ดีจริง…ไม่อยู่บนหน้ามดดำหรอก” และยืนยันในฐานะผู้ใช้จริงว่า “หลังจากใช้มาสก์บาโนบากิมาตลอด 2 ปี หน้าดูใสดูเด็กขึ้น ใช้จนจำได้แล้วว่าสูตรไหน ช่วยดูแลปัญหาผิวเรื่องอะไร”สำหรับ BANOBAGI Vita Genic Jelly Mask หรือ “มาสก์คุณหมอ” สูตรเฉพาะเพื่อผิวคนไทย โดยทีมแพทย์เกาหลี โรงพยาบาลบาโนบากิ อัดแน่นด้วยนวัตกรรมวิตามินผิวเข้มข้น 59,000 PPM เอสเซนส์เนื้อเยลลี ซึมไว ไม่เหนอะหนะ เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมีทั้งหมด 10 สูตร ได้แก่ สูตร Acne ลดปัญหาสิว ผิวมัน, สูตร Sleepless กู้หน้าโทรม ผิวนอนน้อย, สูตร Whitening ผิวกระจ่างใส ลดจุดด่างดำ, สูตร Brightening บูสต์ออรา ไม่หมองคล้ำ, สูตร Hydrating ล็อกผิวอิ่มฟู ดูฉ่ำน้ำ, สูตร Relaxing กู้ผิวไหม้แดด ระคายเคือง, สูตร Lifting ลดริ้วรอย ผิวเฟิร์ม, สูตร White Gloss ผิวโกลว์ใส เล่นแสง, สูตร Wake up & Cooling มาสก์เย็น กระชับรูขุมขน และสูตร Hangover ฟื้นฟูผิวแฮงก์ ผิวแปรปรวนจากความสำเร็จของ “มาสก์คุณหมอ” จึงทำให้ทางแบรนด์มุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อต้นปี 2565 ทางแบรนด์ได้แตกไลน์สินค้า BANOBAGI Final Sleeping Mask หรือ “สลีปปิ้งมาสก์คุณหมอ” ซึ่งมีกระแสตอบรับก็ดีเกินคาด สินค้าหมดเกลี้ยงเชลฟ์ภายใน 2 สัปดาห์ จนรีสต๊อกไม่ทัน ขึ้นแท่นมาสก์หน้าขายดี ยืนหนึ่งไม่แพ้กัน ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการแชร์ต่อทั้งบนโลกออนไลน์และปากต่อปาก จากทั้งบล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และเซเลบริตีมากมายโดย BANOBAGI Final Sleeping Mask มีทั้งหมด 4 สูตร ได้แก่ สูตร Whitening ผิวไบรต์ ไร้จุดด่างดำ, สูตร Caffeine ลดบวม ผิวฟู ดูเฟรช, สูตร Acne ผิวสงบ จบสิว คุมมัน และสูตร Bio-lacto เติมจุลินทรีย์ดีให้ผิวแข็งแรงนอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ทางแบรนด์มีแผนเปิดตัว “สลีปปิ้งมาสก์คุณหมอ” สูตรใหม่ เพื่อต่อยอดความสำเร็จและเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และภายในปี 2566 เตรียมออกไลน์สินค้าใหม่ และเพิ่มช่องทางการขายที่หลากหลายมากขึ้นถึงเวลามาอัปเลเวลผิวเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นแบบ X2 ด้วยตารางมาสก์ที่คุณหมอคิดมาให้เพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะ มีทั้งหมด 10 สูตร อยากมีผิวแบบไหน...ใช้เลย เริ่มที่ #มาสก์คุณหมอ จบที่ #สลีปปิ้งมาสก์คุณหมอ