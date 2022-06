"เดวอนเท่" สกินแคร์สำหรับผู้ชาย ตอบโจทย์ปัญหาริ้วรอยแห่งวัย

“ผิวดูดี หน้าดูเด็ก เดาอายุไม่ถูก” คือ ความปรารถนาของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษที่อยากดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ DEVONTE (เดวอนเท่) แบรนด์ลักซ์ชัวรี่สกินแคร์สำหรับบุรุษ มุ่งเน้นการบำรุง ปกป้องและฟื้นฟูผิวจากริ้วรอยแห่งวัย ช่วยฟื้นฟูผิวของคุณผู้ชายกลับมาดูดี จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ภายใต้แนวคิด FUTURE BIOTECHNOLOGY FOR MEN เฟ้นหาสารบำรุงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพและความจำเพาะเจาะจง ดูแลได้อย่างตรงจุด โดยงานนี้ วันธนบดี จิตตานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สรรสร้างสุข จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์เดวอนเท่ ได้จัดงานเปิดตัว 4 หนุ่ม พรีเซนเตอร์ นำโดย เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, คิด-คณชัย เบญจรงคกุล และ กุน-กิตติคุณ ตันสุหัส ตัวแทนผู้ชายยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จและไม่ลืมที่จะใส่ใจดูแลตัวเองครบทุกมิติ พร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษ นายแพทย์ธนภัทร์ ธนสมบูรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม มาให้ข้อมูลด้านวัตกรรมและส่วนผสมที่จำเป็นต่อการดูแลผิวหน้าของคุณสุภาพบุรุษ และ Friend of the Brand ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น มาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์และมุมมองการดูแลตัวเอง

วันธนบดี จิตตานุเคราะห์ เผยว่า เพราะผู้ชายยุคใหม่ คือ ผู้ชายที่ดูแลตัวเองในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อรักษารูปร่าง การแต่งตัวตามเทรนด์แฟชั่น รวมถึงการดูแลผิวหน้าด้วยการทาครีมบำรุงผิว จากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเฉพาะของผู้ชายยังมีให้เลือกไม่มาก จึงเริ่มทำวิจัยเพื่อคัดสรรวัตถุดิบ สารสกัดชั้นเลิศจากทั่วโลก เพื่อให้ได้สูตรเฉพาะของแบรนด์เดวอนเท่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ คือ ผิวดูดี หน้าดูเด็ก เดาอายุไม่ถูก ซึ่งแบรนด์ได้นำนวัตกรรมสุดล้ำ Biotechnology มาสร้างสรรค์สารบำรุงที่สามารถควบคุมคุณภาพและความจำเพาะ มาผสานพลังกับสารสกัดนานาชนิดอาทิ GenoWhite™ ช่วยยับยั้งการทำงานของเมลานินเม็ดสีผิว นอกจากนี้ยังมี EMlastic ซึ่งถือเป็น Super Protein อาหารผิวชั้นยอดสำหรับเซลล์ผิว เพื่อแก้ปัญหาผิวพรรณของคุณผู้ชายได้อย่างตรงจุดและมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการบำรุง ปกป้องและฟื้นฟูผิวจากริ้วรอยแห่งวัย กับ 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. REFRESH POLISHING CLEANSER ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเนื้อเจลพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียว ล้างหน้าสะอาดฟองน้อย ผิวฉ่ำน้ำ ลดปัญหาผิวแห้ง ผิวอักเสบ ด้วยสารสกัด Bamboo Charcoal และ สารสกัดจากใบชาเขียวออร์แกนิคจากเกาะเชจู ช่วยทำความสะอาด ดูดซับสิ่งสกปรก ทั้งยังมี Glycine Soja Seed Extract สารสกัดจากจมูกถั่วเหลือง อุดมด้วยโปรตีนอะมิโน มีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ และ Centella Asiatica Extract สารสกัดใบบัวบก ช่วยกระชับรูขุมขน รวมถึง Pro-Vitamin B5 สารสกัดโปรตีนไข่ขาว มอบความสดชื่นแก่ผิว ปิดท้ายด้วย Beta-Glucan ช่วยปกป้องการสูญเสียน้ำใต้ผิว

2. DAILY DEFENSE DAY CREAM SPF 50 PA+++ บำรุงพร้อมปกป้องผิวจากรังสียูวี และละอองฝุ่น PM2.5 ด้วย BETA WHITE COMPLEX และ GenoWhite™ ช่วยยับยั้งการทำงานของเมลานินเม็ดสีผิว เพื่อผิวแลดูขาว สว่าง กระจ่างใส สีผิวสม่ำเสมอ และ LAMININ COMPLEX V ที่ช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำ กักเก็บน้ำใต้ผิว ลดการอักเสบผิว คุมมัน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเส้นใยอีลาสตินระหว่างวัน ให้ผิวแข็งแรง พร้อมรับมือกับทุกมลภาวะ



3. INTENSE SKIN BOOSTER SERUM เซรั่มบำรุงผิวเข้มข้นที่มี LAMININ COMPLEX EX7 สารสกัดเข้มข้น ถึง 7 เท่า บำรุงลึกถึงทุกชั้นผิว ให้ผิวแลดูขาวสว่างกระจ่างใส รูขุมขนแลดูเล็ก ผิวเรียบชะลอริ้วรอย ผิวนุ่มชุ่มชื้นอิ่มน้ำ ผิวฟู น่าสัมผัส ด้วยพลังแห่ง 3 สารสกัด EMlastic อุดมด้วย Superfood สำหรับผิว Snail Secretion Filtrate สารสกัดจากเมือกหอยทาก และ GenoWhite™ ฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรงในทุกชั้นผิว

4. DEEP RECOVERY NIGHT CREAM ช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด มลภาวะ ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยสารสกัดจาก EMlastic และสารสกัดเพิ่มความชุ่มชื้นอีกมากมาย คลายกล้ามเนื้อจากการเกร็งใบหน้าและแสดงอารมณ์มาตลอดทั้งวันด้วย Acetyl Hexapeptide-8 พร้อมเติมคอลลาเจนให้ผิวอิ่มฟูจากสารสกัดจากทะเลน้ำลึก ตลอดจนกระชับรูขุมขน ให้เล็กลง ลดเลือนริ้วรอย ผิวเรียบตึงไม่หย่อนคล้อย พร้อมเข้าจัดการกับเมลานินเม็ดสีผิวที่เกิดขึ้นระหว่างวันด้วยสารสกัด GenoWhite™ พร้อมรับวันใหม่

5. ADVANCE WHITE ENRICH MASK มาส์กบำรุงผิวหน้า ช่วยให้ผิวหน้าแลดูสว่างกระจ่างใส พร้อมบำรุงผิวหน้าให้ดูเนียนนุ่มชุ่มชื้น ด้วยสารสกัดสำคัญอย่าง Glycoproteins, GenoWhite™ และ Sodium Hyaluronate โมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถบำรุงผิวได้ดี

นายแพทย์ธนภัทร์ ธนสมบูรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม กล่าวถึง นวัตกรรม Biotechnology หรือเทคโนโลยีชีวภาพ ว่า เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการนำส่วนประกอบต่างๆ เช่น เซลล์ ไบโอติก หรือ DNA ที่ได้รับการออกแบบ เพาะเลี้ยง ผสมผสานระหว่างสารออกฤทธิ์และกระบวนการทางชีวภาพที่ซับซ้อน มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษา บำบัดดูแล ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้สามารถควบคุณภาพของสารบำรุงได้คงที่ และมีความจำเพาะเจาะจง ดูแลได้อย่างตรงจุด และเมื่อนำนวัตกรรม Biotechnology มาผสานกับสารสกัด Laminin เกิดเป็นสารสกัดในชื่อ Laminin Complex ที่สามารถยับยั้งการทำงานและลดการแสดงผลของ MMP-1 ได้ ซึ่ง MMP-1 หรือ Metrix Metalloproteinase เป็นเอนไซม์ในร่างกายที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับผิวของเรา โดยมีหน้าที่ย่อยสลายแมทริกซ์ที่อยู่นอกเซลล์ ประกอบไปด้วย คอลลาเจนที่ช่วยให้ผิวดูอิ่มฟู, เส้นไยอีลาสตินที่ช่วยทำให้เนื้อเยื่อมีความยืดหยุ่น ไม่หย่อนคล้อย และไกลโคสะมิโนไกลแคน ที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวหนังแท้มีความชุ่มชื้น เพราะสามารถอุ้มน้ำได้ดี ซึ่งการที่มี MMP-1 ในปริมาณที่มากขึ้นส่งผลโดยตรงกับการที่ทำให้ผิวของเราดูแก่ลง โดย Laminin Complex ยังเข้าทำงานในระดับเซลล์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจน, เส้นใยอีลาสติน และไกลโคสะมิโนไกลแคนขึ้นใหม่ในชั้นผิวหนังแท้ (Dermis) ส่งผลให้ผิวกลับมาแข็งแรงและการที่คอลลาเจน, เส้นใยอีลาสติน และไกลโคสะมิโนไกลแคนมีจำนวนเพิ่มขึ้นและไม่ถูกย่อยสลายไปส่งผลให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์อีกครั้ง

GenoWhite™ เป็นเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติซึมผ่านทางผิวหนังที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพในการเข้ายับยังการทำงานและก่อตัวของเมลานิน หรือ เม็ดสีผิว อีกทั้งยังยับยั้งการขนส่งเมลานินอีกด้วย นอกจากนี้ สารสกัดเปปไทด์ดังกล่าว ยังได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่ามีคุณสมบัติในการซึมผ่านผิวหนังอย่างรวดเร็วลดเลือนจุดด่างดำในเวลาเพียง 14 วัน ให้ผลลัพธ์สีผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้น โทนสีผิวสม่ำเสมอ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และเส้นใยอีลาสติน ชั้นผิวหนังแท้ได้อย่างยอดเยี่ยม

EMlastic ถือเป็น Super Protein อาหารผิวชั้นยอดสำหรับเซลล์ผิว ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการการสร้างคอลลาเจน และเส้นใยอีลาสติก ในปริมาณที่สูง ในระยะเวลาอันสั้นทั้งยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว อีกทั้งยังยับยั้งการทำงานของเมลานินเม็ดสีผิว ทำให้ผิวดูขาวประจ่างใส