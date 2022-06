กระชากใจ! “เคน-ธีรเดช” หน้าใสโกงอายุ เผยเคล็ดลับหล่ออมตะ กาลเวลาทำอะไรได้

พลังโอปป้า หล่อ ใส หน้าเด็กของพระเอกยืน 1 อย่าง เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ เจ้าของฉายา สามีแห่งชาติ หล่อทะลุแป้ง หล่อทะลุจอ หล่อตลอดกาล ที่ทำสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งประเทศหวั่นไหวไปตาม ๆ กัน ล่าสุดนอกจากจะเตรียมกลับมาทวงบังลังก์ให้แฟน ๆ ได้กรี๊ดในละครแห่งปีอย่าง “ซุปตาร์ 2550” ความหล่อยังเข้าตา คุณวันธนบดี จิตตานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สรรสร้างสุข จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ DEVONTE (เดวอนเท่) แบรนด์ลักซ์ชัวรี่สกินแคร์สำหรับบุรุษ มุ่งเน้นการบำรุง ปกป้องและฟื้นฟูผิวจากริ้วรอยแห่งวัย ช่วยฟื้นฟูผิวของคุณผู้ชายกลับมาดูดี ภายใต้แนวคิด FUTURE BIOTECHNOLOGY FOR MEN เฟ้นหาสารบำรุงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพและความจำเพาะเจาะจง ดูแลได้อย่างตรงจุด คว้าตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ ร่วมกับ 3 หนุ่มหล่อ เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ และ คิด-คณชัย เบญจรงคกุล และ กุน-กิตติคุณ ตันสุหัสบรรยากาศภายในงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ณ ห้องประชุมฉัตรา โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ท่านกลางแฟน ๆ ที่มาให้กำลังใจ โดยงานนี้ หนุ่มหล่อขวัญใจสาว ๆ ตลอดกาล เคน-ธีรเดช นำทีม 3 หนุ่มหล่อ เคน-นครินทร์, คิด-คณชัย และ กุน-กิตติคุณ พร้อมด้วย Friend of the Brand ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น มาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์และมุมมองการดูแลตัวเองแบบไม่มีกั๊กเคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ หนึ่งในพรีเซนเตอร์ DEVONTE เผยว่า “อาชีพนักแสดงแน่นอนว่า ต้องดูแลให้ดูดี ต้องเลือกสิ่งดีดีให้ตัวเอง ซึ่งนอกจากเลือกดูแลสุขภาพด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดี และส่วนตัวชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว จะเลี่ยงแสงแดดก็คงยาก จึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูผิวให้หน้าดูเด็ก เดาอายุไม่ถูก ซึ่ง DEVONTE นำนวัตกรรม Biotechnology มาใช้ และก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ในฐานะพรีเซนเตอร์”พบกับนวัตกรรมสุดล้ำ Biotechnology กับสารสกัดแห่งอนาคตที่ช่วยบำรุง ปกป้องและฟื้นฟูผิวจากริ้วรอยแห่งวัยจาก DEVONTE (เดวอนเท่) แบรนด์ลักซ์ชัวรี่สกินแคร์สำหรับบุรุษ ได้ที่ช่องทางออนไลน์ www.devonte296.com, Shopee, Lazada, JD central และ We Love Shopping