ผู้จัดศึกแดงเดือน แจงปมแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ขายบัตรลดราคา - ซ้อมคอนเสิร์ต "แจ็คสัน”

จากกรณี "พิมรี่พาย" ไลฟ์สดขายบัตรชมฟุตบอล "ลิเวอร์พูล vs แมนยูฯ" ในไทย แบบลดราคากว่า 2 หมื่นใบ พ่วงบัตรซ้อมคอนเสิร์ต "แจ็คสัน หวัง" แถมได้กินข้าวกับนักบอล ชาวเน็ตวิจารณ์หึ่งเอามาจากไหนหรือผู้จัดขายไม่ออกเลยมาฝากขาย? ซัดไม่แฟร์ ไร้ความเป็นมืออาชีพล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เพจ “Fresh Air Festival” ผู้จัด THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า“หนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ต และมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลและแจ็คสัน หวังตามที่มีการนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อนในสื่อโซเชียล เรื่อง การจำหน่ายบัตรวันซ้อมคอนเสิร์ต และการจัดมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลและแจ็คสัน หวัง เมื่อค่ำวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้นบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัด THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ขอเรียนชี้แจงว่า ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ต และไม่มีการจัดมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลทั้งสองสโมสร หรือ แจ็คสัน หวังให้กับแฟนคลับตามข่าวที่นำเสนอบริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจงาน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022-----------------------Official StatementSubject: Miscommunication of Rehearsal Ticket Sales and Private dinner with Football Players and Jackson Wang in social mediaFollowing the recent miscommunication in social media on 23 June evening in Thailand regarding Rehearsal Ticket Sales and Private dinner with Football Players and Jackson Wang,Freshair Festival - the organizer of THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 confirms no concert rehearsal ticket sales and private dinner reception.We deeply apologize for any miscommunication and misunderstanding caused and truly appreciate all your support and interest in the upcoming event”