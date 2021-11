ดีป้า – Tellscore พร้อมหนุนสายอาชีพดิจิทัล หลังโครงการ “deINFLUENCER” มีกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดีป้า และ Tellscore ประกาศความสำเร็จในการจัดทำโครงการ deINFLUENCER หลังได้รับกระแสตอบรับอย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้ากว่า 460 คน พร้อมผลักดันให้อินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นอีกอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ ที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลในหลากหลายมิติ และทรงอิทธิพลทางความคิดกับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้สินค้า รวมถึงบริการต่างๆ

ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า "การจัดโครงการ deINFLUENCER มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน มาปรับใช้กับทักษะด้านการสื่อสารในโลกออนไลน์ เพื่อเกิดทางเลือกใหม่ในสายอาชีพดิจิทัล ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายมิติ จากการศึกษาตลาดผู้บริโภคของไทยพบว่า มูลค่าการตลาด Influencer Economy มีมูลค่าการจ้างงานถึง 1,800 ล้านบาทในปี 2018 ยังไม่นับรวมมูลค่าการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์โดยตรงจากแบรนด์อีก 2-3 เท่า ซึ่งมาจากอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในระดับ Macro Influencer, Micro Influencer และ Nano Influencer โดยมูลค่าการจ้างงานทั้งหมดนี้มาจากอินฟลูเอนเซอร์หลักหมื่นคนเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทย ที่ยังต้องการกำลังคนอีกมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"ด้านประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Tellscore กล่าวว่า "นับตั้งแต่วันที่เราได้เปิดรับสมัครเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาเข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากเดิมที่จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 100 คน ทางทีมงานโครงการจึงได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมเป็นจำนวนถึง 460 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่จะได้รับโอกาสเข้าเรียน และฝึกทักษะการสื่อสาร ครอบคลุมกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ ทุกช่องทางและทุกแพลตฟอร์ม มีการเรียนวิชาพื้นฐานด้านการผลิตสื่อ ผลิตกราฟิก และผลิตโปรดักชันออนไลน์ รวมถึงการทำการตลาดให้ถูกที่ ถูกทาง และถูกใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพ กับ 4 อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง คุณหยาดพิรุณ, ครูทอม จักรกฤต, คุณ Aki Yamaguchi และคุณแบม ปีติภัทร"หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ เผยว่า "บทเรียนทั้ง 4 คอร์ส มีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้าง Identity ให้กับตัวเอง สามารถทำคอนเทนต์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรามีความรู้ และสนใจในด้านนั้นได้จริงๆ เช่น Entertainment, Education, Inspi-ration หรือ Inform มีการวางแผนอย่างสม่ำเสมอ การ Expand reach ไปยังช่องทางต่างๆ และการเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมได้อีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะหลักสูตร I choose Trends, Trends don't choose me เพราะเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหยิบจับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเข้ากับสินค้าต่างๆ หรือกระแสที่ฮิตอยู่ในขณะนั้น ในปัจจุบันผู้บริโภคจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับออนไลน์เทรนด์ใหม่ๆ ที่มีเข้ามาทุกวัน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และอยากติดตามคอนเทนต์เราไปเรื่อยๆ ดังนั้น เราต้องเลือกสิ่งที่ต้องการจะสื่อ กับกระแสสังคมปัจจุบันไปควบคู่กันอีกด้วย"สำหรับการเรียนการสอนภาคบรรยายประกอบไปด้วย 4 บทเรียน ดังนี้1.สร้างความแตกต่าง เพื่อให้เกิดความโดดเด่น โดย คุณหยาดพิรุณ2.การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชม และผู้ติดตาม โดย คุณหยาดพิรุณ3."Self", Discover my "Content" โดย คุณอากิ4.I choose Trends, Trends don't choose me: การประยุกต์ใช้เทรนด์รอบตัว เพื่อสร้างคอนเทนต์เฉพาะตัวเราเอง สำหรับ Creative Short Clip (TikTok) โดย ครูทอมนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 460 คน ที่เข้าเรียนใน e-Learning Platform และทำแบบทดสอบครบถ้วนทั้ง 4 บทเรียน จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร deINFLUENCER จาก ดีป้า พร้อมยังได้เข้าร่วม Workshop Online กับ แบม – ปีติภัทร เพื่อฝึกทักษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผ่านการทดลองทำคอนเทนต์และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นในเรื่อง Personal Branding หรือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การแสดงออกทางวาจา ท่าทาง สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารในทุกรูปแบบ โดยมีโจทย์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างผลงานคนละ 1 ชิ้น เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินทั้ง 5 ท่าน และผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโอกาสเป็น 1 ในอินฟลูเอนเซอร์ในระบบ Tellscore Influencer Platform พร้อมรับงาน และเริ่มต้นสร้างอาชีพในโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ