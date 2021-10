ดีป้า จับมือพันธมิตรเปิดตัว depa Game Online Academy สร้างบุคลากรเกมผ่านหลักสูตรออนไลน์หนุนอุตสาหกรรมเกมไทยก้าวไกลระดับโลก

www.depagameonlineacademy.com

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence Wellington Creative และ Lane Street Studio เปิดตัวมุ่งสร้างความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมผ่านหลักสูตรการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ หวังผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และปรับใช้ในการทำงาน สร้างสรรค์ พัฒนาเป็นอาชีพ ก่อนนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจ คาดโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ระดับสากล ป้อนกำลังคนดิจิทัลสายเกมเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมไทยได้มากกว่า 500 คน เตรียมพร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ร่วมโครงการปลายเดือนพฤศจิกายนนี้กล่าวว่า ตามที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สั่งการให้ ดีป้า เร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย โดยเฉพาะวงการเกมและอีสปอร์ตที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นต่อการสร้างสรรค์รูปแบบเกมที่แปลกใหม่ สร้างเครือข่ายการพัฒนางานด้านอีสปอร์ต และวางรากฐานความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นทรัพยากรสำคัญให้มีความทัดเทียมระดับสากลในอนาคตนั้นล่าสุด ดีป้า จึงได้ร่วมกับพันธมิตรอย่าง สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) บริษัท อินโฟเฟด จำกัด รวมถึง Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence Wellington Creative และLane Street Studio เครือข่ายพันมิตรจากประเทศนิวซีแลนด์ ดำเนินโครงการ depa Game Online Academy เพื่อมุ่งยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยด้วยการเสริมสร้างความรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ Online Academy ผ่านการเรียนการสอนทางหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าดูวิดีโอการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ โดยเน้นการเรียนในแต่ละความถนัด เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และปรับใช้กับการทำงานของตนเอง สร้างสรรค์ พัฒนาเป็นอาชีพ และนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจและภาคสังคมได้ในอนาคต“ดีป้า คาดว่า โครงการ depa Game Online Academy จะมีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 คน และทั้งหมดจะกลายเป็นกำลังคนดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเกมไทยในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ระดับสากลตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวขณะที่กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจและคาดการณ์ของ ดีป้า กับ สถาบันไอเอ็มซี ประเมินว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในปี 2565 จะมีมูลค่าสูงถึง 45,094 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 15% ทั้งในส่วนของแอนิเมชัน เกม และคาแรกเตอร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสและตลาดใหม่ที่กำลังรอคนทำดิจิทัลคอนเทนต์ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น เพราะทิศทางอุตสาหกรรมในระดับโลกเองก็มีการขยายตัวด้วยอัตราที่น่าสนใจ“หากย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน การเล่นเกมคงเป็นเพียงกิจกรรมที่ใช้เวลาได้สิ้นเปลืองที่สุด น้อยคนที่จะคิดว่า นี่คือโอกาสที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจและอาชีพได้อย่างทุกวันนี้ ดังนั้นโครงการ depa Game Online Academy จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทย โดยการส่งเสริมนักพัฒนาเกมให้มีศักยภาพด้านการออกแบบ เพิ่มขีดความสามารถให้เทียบเท่านักพัฒนาระดับโลก และมีศักยภาพที่จะผลิตเกมออกมาได้อย่างมีคุณภาพ” นายเนนิน กล่าวด้านเปิดเผยว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมเกม ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีมูลค่ามหาศาล เราในฐานะคนไทยที่เห็นคนไทยด้วยกันประสบความสำเร็จในวงการนี้มามากมาย จึงต้องการที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเกมไทยก้าวสู่ระดับสากล และขอเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนบุคลากรไทย เด็กไทย และคนรุ่นใหม่ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทำให้วงการเกมเติบโต และช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตไปพร้อมกันคือ การพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย พร้อมทั้งมีระบบการทำแบบฝึกหัด (Pre-Test) เพื่อคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนและมีระบบการทดสอบ (Post-Test) โดยผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า 80% จะได้รับ e-Certificate ของแต่ละหลักสูตร โดยตัวเนื้อหาบนแพลตฟอร์มจะแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรหลัก ดังนี้1. G. Academy in Art หลักสูตรขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้พัฒนาเกมและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยเนื้อหาสำคัญจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบุคลากรทางด้านการพัฒนาและการออกแบบเกม โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบงานศิลป์และงานสถาปัตย์ภายในเกม โดยวิทยากรไทยและวิทยากรชั้นนำระดับโลก2. G. Academy in Design เนื้อหาในหลักสูตรจะมีรายละเอียดในการพัฒนาระบบการคิดเนื้อหาตัวเกม การวางปัญหาและสร้างอุปสรรค เพื่อสร้างความน่าสนใจ พร้อมมุ่งไปที่การสร้างเนื้อเรื่อง และตัวอย่าง Case Study จากวิทยากรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานของตนเอง3. G. Academy in Programming จะมุ่งเน้นไปที่การรวมกันของ 3 องค์ประกอบหลัก ทั้งในส่วนของศิลปินและนักออกแบบเกม เพื่อทำให้ตัวละครและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในเกมมีความใกล้เคียงกับโลกจริงมากที่สุด ผ่านโปรแกรมที่ผู้ประกอบการจัดทำขึ้น4. G. Academy in Character ประกอบด้วยเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการสร้างคาแรกเตอร์อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครและเข้าร่วมได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านเว็บไซต์และสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่