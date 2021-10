ก.ตร.เห็นชอบ “บลูพรินต์” แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตร.

MGR Online - รอง ผบ.ตร. เผย ก.ตร. เห็นชอบบลูพรินต์ แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตร.เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ และอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วันนี้ (29 ต.ค.) พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ในฐานะประธานอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีการนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ Royal Thai Police HRD Blueprint สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นระบบ ครอบคลุมข้าราชการตำรวจทุกระดับตำแหน่งและทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ และอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมีการพัฒนามิติต่างๆ อย่างสมดุล ทั้งความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะทางร่างกายจิตใจ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน คือ การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสมรรถนะ ประชาชนจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พล.ต.อ.ปิยะ กล่าวว่า แผนแม่บทดังกล่าวได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการตำรวจไว้ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมาย, ความรู้ด้านวิชาการตำรวจ, ทักษะด้านยุทธวิธีตำรวจ, คุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม และสมรรถนะทางร่างกายและโภชนาการโดยมีการแบ่งกลุ่มทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานอาวุโส ผู้ปฏิบัติงาน และ นักเรียนตำรวจ พร้อมทั้งกำหนดมิติของการพัฒนา 4 มิติ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) สมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency) และ การขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Driven) ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ มีความเป็นตำรวจมืออาชีพ ความอดกลั้น ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น โดยในแต่ละระดับจะกำหนดระดับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่แตกต่างกันตามหน้าที่รับผิดชอบพล.ต.อ.ปิยะ กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหลักสูตรการฝึอบรมต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้งมีวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เช่น ทุนการศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระบบการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบความรู้ด้านวิชาชีพตำรวจและความรู้ทางกฎหมาย การปฏิบัติ (Learning by Doing) เช่น การฝึกยุทธวิธีตำรวจ การฝึกเผชิญเหตุ การทดสอบความรู้ รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การแบ่งปันความรู้(Sharing & Teaching) เช่น การทบทวนหลังการปฏิบัติ การเป็นวิทยากรทั้งในและนอกหน่วยงาน การนิเทศ และการสัมมนา เป็นต้น“สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรเราจะสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อจูงใจให้ข้าราชการตำรวจ กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง โดยกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการชี้วัดและประเมินผล สิ่งที่เราต้องการคือ การนำความรู้ ที่ฝังอยู่ในตัวตำรวจที่เก่งๆ หรือมีประสบการณ์ เช่น มือปราบชื่อดัง หรือมือสืบสวน สอบสวน สามารถนำออกมาสู่ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือ Explicit Knowledge เพื่อเป็นตำราให้กับตำรวจรุ่นหลัง ผลลัพธ์สุดท้าย คือ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของประชาชน” พล.ต.อ.ปิยะ กล่าว