สรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ 24-30 ต.ค.2564

1."เพื่อไทย" ตั้ง "อุ๊งอิ๊ง" นั่ง ปธ.ที่ปรึกษาพรรค เจ้าตัวแย้ม "ทักษิณ" อยากกลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้ง!

2.สาวตัดเชือกช่างทาสี ยอมรับแล้วหลังจำนนด้วยหลักฐาน แต่อ้างไม่เจตนาฆ่า ทำไปเพราะรำคาญ!

3. ศบค. ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 7 จังหวัด พร้อมยกเลิกเคอร์ฟิวทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่สีแดงเข้ม ให้ "กทม.-กระบี่-พังงา-ภูเก็ต" นำร่องท่องเที่ยว!

4. หลายภาคส่วนสวดยับ สโมสรนิสิตจุฬาฯ ส่อด้อยค่าสถาบัน หลังมีมติยกเลิกกิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยว โดยอ้างสะท้อนความไม่เท่าเทียม!

5. "พระมหาไพรวัลย์" ขู่ลาสิกขา หาก "พระราชปัญญาสุธี" ไม่ได้ขึ้นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ด้าน "เต้" เตรียมเชิญเข้าพรรค หากสึกจริง!

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น ภายหลังนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการ และได้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยสำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ ได้มีการผลักดันคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนผู้บริหารชุดเก่าที่เป็นผู้อาวุโสหลายราย ประกอบด้วย รองหัวหน้าพรรค 4 คน ได้แก่, รองเลขาธิการ 8 คน ได้แก่ นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี, นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส.สุรินทร์, นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่, นายนพ ชีวานันท์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล, น.ส.อรุณี กาสยานนท์, นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์ ส.ส.มหาสารคาม และ นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนมกรรมการบริหาร 6 คน ได้แก่นายทะเบียนพรรค คือ นานจักรพงษ์ แสงมณี, เหรัญญิกพรรค คือ นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ และโฆษกพรรค คือ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.เป็นที่น่าสังเกตว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยโดย น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่เชื่อมต่อจากรุ่นสู่รุ่น ความเข้าใจในแต่ละรุ่นให้เข้าใจกันมากขึ้น ทั้งความคิด วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เราต้องเข้าใจรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกับเรา ที่เรียกว่า เบบี้บูมเมอร์ ความเข้าใจนี้จะทำให้เราอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจ ตนเห็นว่าพรรคการเมืองจะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกรุ่นทุกวัยด้วยน.ส.แพทองธาร กล่าวต่อว่า ตอนตนอายุ 12 ปี พ่อได้ตั้งพรรคไทยรักไทย เป็นชื่ออยู่ในใจเสมอ มีความรู้สึกผูกพันกับชื่อนี้ พ่อได้พาไปหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆน.ส.แพทองธาร กล่าวอีกว่า ถึงตนจะจบคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตอนปริญญาตรี ก็เลือกไปเรียนต่อปริญญาโท สาขาการบริหารโรงแรม เพราะวางแผนจะทำธุรกิจต่อจากที่บ้าน ไม่เคยคิด และทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดที่จะเป็นนักการเมือง เพียงแต่ว่าอยากให้คนรุ่นใหม่มีโอกาส เขาควรจะได้รับโอกาส เพราะภายใต้วิกฤตการเมืองแบบนี้ ทำให้เขามองไม่เห็นว่าอนาคตจะไปทางไหนน.ส.แพทองธาร กล่าวด้วยว่า เชื่อว่าแนวทางนี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคของประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าคนไทยจะคิดต่างอย่างไร ทุกคนล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน และอยากเห็นประเทศของเราเจริญก้าวหน้าต่อไป “ดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษา ถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมือง แต่ก็ขอมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยใจจริง ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ในฐานะลูกของคุณพ่อ (นายทักษิณ) ที่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทย ไม่เคยลืมคนไทยที่ไม่เคยลืมท่าน และเป็นที่น่าสังเกตว่า หลัง น.ส.แพทองธาร ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย ศ.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ย้อนรอยกรณีข้อสอบเอ็นทรานซ์รั่วปี 47 โดยมีข้อความบางช่วงบางตอนว่าความคืบหน้ากรณีโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปภาพน่าหวาดเสียวของช่างทาสีหนุ่ม 2 คน ที่กำลังโรยตัวทำงานนอกอาคารสูงบริเวณชั้น 26 ของอาคารคอนโดลุมพินี ห้าแยกปากเกร็ด ซึ่งมีความสูง 32 ชั้น โดยมีการแชร์คลิป พร้อมข้อความในโพสต์ว่าโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 ต.ค. เวลาประมาณเที่ยงทั้งนี้ คลิปดังกล่าว ทำให้คนที่ได้ดู พากันตื่นตกใจ และชื่นชมน้ำใจของเจ้าของห้องที่ช่วยเหลือ หาไม่แล้ว อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งในเวลาต่อมา ชุดสืบสวน สภ. ปากเกร็ด ได้สืบสวนหาหลักฐาน จนทราบว่าโดย น.ส.ณิชานันท์ พร้อมทนายความได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 27 ต.ค. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา คือ 1.ทำให้เสียทรัพย์ 2.พยายามฆ่าด้าน พ.ต.อ.พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์ ผู้กำกับการ สภ. ปากเกร็ด เผยว่า ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาตามที่ตำรวจมีหมายเรียกไป ซึ่งหลังสอบปากคำ มีรายงานว่า น.ส.ณิชานันท์ ได้นัดเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณีในวันเดียวกันซึ่งในเวลาต่อมาได้เดินทางเข้าพบ ร.ต.ท.พันธ์พงศ์ ภูริวัฒนพงศ์ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ที่ สภ.ปากเกร็ดโดย น.ส.วริยา กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนตัดเชือก อ้างว่าไม่ทราบว่าทางนิติฯ คอนโดได้มีการปิดประกาศจะให้ช่างมาซ่อมรอยรั่ว และผู้ก่อเหตุยินดีจะชดใช้ค่าเสียทั้งหมด แต่วันนี้ที่มาพบขณะที่นายสอง กล่าวว่าเราไม่ทราบว่าเขามีปัญหากับทางนิติฯ คอนโดมาก่อน เราเข้ามาทำงานอุดรอยรั่วซึมตามที่นายจ้างรับงานไว้ แต่ทำไมเขาถึงมาลงกับเราเมื่อวันที่ 29 ต.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้แถลงผลประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ศบค.เห็นชอบให้ปรับระดับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิม 23 จังหวัด เหลือ 7 จังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ปรับเพิ่มจากเดิม 30 จังหวัด เป็น 38 จังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ปรับลดจากเดิม 24 เหลือ 23 จังหวัด ประกอบด้วยส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 5 จังหวัด ประกอบด้วยนอกจากนี้ยังกำหนดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 4 จังหวัด ประกอบด้วยทั้งนี้และยังคง Work from home อย่างน้อยร้อยะ 50 ในหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม และยังคงห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 50 คนสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและดูแลผู้สูงอายุ ให้เปิดแบบรับไปและกลับ ขณะที่สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. กีฬาในร่มไม่มีผู้ชม กีฬากลางแจ้งมีผู้ชมไม่เกิน 25%ส่วนโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคอาหาร พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนผู้ชม 50% พื้นที่โล่ง 75% ขณะที่ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า และโรงแรม จัดประชุมไม่เกิน 500 คน ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ต้องไม่แออัดขณะที่ร้านสะดวกซื้อ ตลาด และตลาดนัด เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.หากเปิดบริการเครื่องเล่นสวนสนุก ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดส่วนร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.ยกเว้นการใช้ไอน้ำ เนื่องจากสามารถนำเชื้อโรคได้สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่ห้ามออกนอกเคหสถาน Work from home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างน้อย 70%สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการได้ตามปกติ ส่วนสถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 25% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิด 50% ส่วนโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน พื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศจำกัดจำนวนผู้ชม 75% ส่วนพื้นที่โล่งจำนวนผู้ชมเป็นไปตามขนาดพื้นที่ส่วนศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการรวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม สามารถจัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬาและจัดแสดงสินค้า โดยไม่มีการชิมอาหาร ไม่เกิน 500 คน ตามขนาดพื้นที่ ขณะที่ส่วนร้านสะดวกซื้อ ตลาด และตลาดนัด เปิดตามเวลาปกติส่วนร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม และร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น.ส่วนพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่ห้ามออกนอกเคหสถาน Work from home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างน้อย 70% ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 500 คน สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ ส่วนสถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจัดการแข่งขันได้แต่จำกัดจำนวนผู้ชม กีฬาในร่มผู้ชมไม่เกิน 50% กีฬากลางแจ้งไม่เกิน 75%ขณะที่ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและในโรงแรม จัดประชุมจัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้าชิมอาหารได้และจัดงานอื่นๆ ได้จัดแสดงสินค้าได้ แต่ไม่เกิน 1,000 คน ด้านร้านสะดวกซื้อ ตลาด และตลาดนัด เปิดบริการได้ตามเวลาปกติส่วนร้านเสริมสวย ร้านนวดสปา สถานเสริมความงาม และร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น.ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ห้ามออกนอกเคหสถาน Work from home หน่วยงานของรัฐผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 70% ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 1,000 คน สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ ส่วนสถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ จัดการแข่งขันได้ แต่จำกัดจำนวนผู้ชม กีฬาในร่มผู้ชมไม่เกิน 75% กีฬากลางแจ้งผู้ชมตามความจุของสนามและมาตรการเว้นระยะห่างขณะที่ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและในโรงแรม สามารถจัดงานได้ตามความเหมาะสม ขณะที่ส่วนร้านเสริมสวย ร้านนวดสปาสถานเสริมความงาม และร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติส่วนWork from home หน่วยงานของรัฐผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 70% เปิดบริการและจัดการแข่งขันได้ตามปกติตามมาตรการที่กำหนด แต่ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดจะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย.นี้เมื่อวันที่ 23 ต.ค. องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ซึ่งมีนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เป็นนายกองค์การฯ ได้ออกแถลงการณ์ว่า คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ มีมติ 29 ต่อ 0 ให้ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดยมีเนื้อหาสรุปว่าหลังองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ออกแถลงการณ์ดังกล่าว ปรากฏว่า ได้ถูกหลายภาคส่วนในสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพราะเหตุผลที่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ อ้าง นอกจากจะย้อนแย้งกับความเป็นจริงเกี่ยวกับพระเกี้ยวแล้ว ยังส่อด้อยค่าสถาบันอีกด้วยโดย ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ระบุว่า พระเกี้ยวไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งอำนาจเก่าการกดขี่ และความไม่เท่าเทียม แต่พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคและเสรีภาพของคนไทย "ประการที่ 1 พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"ประการที่ 2ประการที่ 4 พระองค์ทรงยกเลิกระบบการบริหารราชการแผ่นดินจากระบบจตุสดมถ์ (สี่แท่ง) คือ เวียง วัง คลัง นา... แล้วทรงสถาปนาระบบราชการเป็นกระทรวง ทบวง กรม“ประการที่ 5 รัชกาลที่ ๕ ทรงเอาชีวิตเกียรติยศและพระราชทรัพย์ของพระราชวงศ์เป็นเดิมพัน ทรงตัดพระทัยยอมสละดินแดนครึ่งหนึ่งของประเทศเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเอาไว้ เพื่อมิให้อังกฤษและฝรั่งเศสฉีกประเทศไทยออกเป็นสองเสี่ยง ...ประการที่ 6ด้านนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้แถลงการณ์ขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ว่าขณะที่นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคไทยสร้างไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระลูกวัดสร้อยทองชื่อดัง ได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจ ในหัวข้อ "ความในใจจาก พส. พว." โดยมีใจความว่าพ.ร.บ.คณะสงฆ์ที่เขียนมาแต่เก่าก่อนว่า หากเห็นว่าเจ้าคณะผู้ปกครองไม่มีความเป็นธรรม ก็จงย้ายไปอยู่ที่อื่นเสีย เจ้าอาวาสจะลงโทษพระลูกวัดเกินความผิดบ้างก็ไม่เห็นเป็นอะไรฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่า เมื่อคนที่เราเห็นว่าเป็นธรรม คนที่เราสักการะบูชา ไม่ได้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองพระมหาไพรวัลย์ กล่าวอีกว่า อาตมาไม่มีตำแหน่งใด ๆ มีตำแหน่งเดียวคือพระลูกวัด ตำแหน่งที่รักมากที่สุดฉะนั้นคิดถี่ถ้วนดีแล้ว มีเหตุผลทุกขั้นตอนของการคิด ถ้าพระราชปัญญาสุธี ที่ตนมองว่าเป็นผู้ใหญ่มีพรหมวิหารธรรม ไม่ได้รั้งตำแหน่งอธิบดีสงฆ์ของวัดสร้อยทอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ซึ่งมันไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยถ้าความเป็นพระมหาไพรวัลย์ ไม่สามารถช่วยครูบาอาจารย์ ซึ่งอาตมาเปรียบเหมือนพ่อคนที่ 2 ก็ขอบูชาความผิดอะไรก็ตามแต่ ที่นำเภทภัยครั้งนี้มาสู่เจ้าคุณอาจารย์ด้วยผ้าไตรจีวรที่ห่มพระมหาไพรวัลย์ ยังกล่าวติดตลกด้วยว่าจากนั้น พระมหาไพรวัลย์ ได้ร่ำไห้เมื่อพูดถึงมารดาว่า หลังสึก จะกลับไปดูแลโยมแม่ที่ทำคีโมรักษามะเร็งอยู่ เนื่องจากเป็นลูกคนเดียวร้องไห้บ้างก็ได้ กระบวนการน้ำตาไหลผ่านตา ทำให้เห็นอะไรชัดขึ้น ฉะนั้นไม่ผิด อาจเป็นน้ำตาของความดีใจหลังพระมหาไพรวัลย์ ไลฟ์สดประกาศเตรียมสละสมณเพศ หากพระราชปัญญาสุธี ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ปรากฏว่า วันนี้ (30 ต.ค.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์ข้อความชวนพระมหาไพรวัลย์ และพระมหาสมปองเข้าร่วมพรรค หากลาสิกขาจริง โดยระบุว่า