ด่วน! ศบค.ยกเลิกเคอร์ฟิวทุกพื้นที่ เว้น 7 จ.แดงเข้ม คอเหล้าเฮ 4 จังหวัดดื่มเหล้าในร้านได้เริ่ม 1 พ.ย.

วันนี้ ( 29 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.27 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ศบค.เห็นชอบปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (แดงเข้ม) เดิม 23 จังหวัด ปรับลดเป็น 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลานพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)เดิม 30 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็น 38 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสตูลจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานีนพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จากเดิม 24 ปรับเป็น 23 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดเลย จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตนพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ศบค.ยังเห็นชอบ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในทุกพื้นที่ แต่ยังให้คงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดง) ในเวลา 23.00-03.00 น.และยังคง Work from home อย่างน้อยร้อยะ 50 ในหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม และยังคงห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่าฝ 50 คน สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและดูแลผู้สูงอายุ ให้เปิดแบบรับไปและกลับ ขณะที่สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. กีฬาในร่มไม่มีผู้ชม กีฬากลางแจ้งมีผู้ชมไม่เกิน 25 % ส่วนโรงภาพยนต์ โรงมรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคอาหาร พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนผู้ชม 50 % พื้นที่โลก 75% ขณะที่ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสิน และโรงแรม จัดประชุมไม่เกิน 500 คน ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ต้องไม่แออัด สำหรับศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และซิตี้มอลล์ เปิดได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปิดบริการตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมส์ สวนสนุก และสวนน้ำนพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขณะที่ร้านสะดวกซื้อ ตลาด และตลาดนัด เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.หากเปิดบริการเครื่องเล่นสวนสนุก ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ส่วนร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.ยกเว้นการใช้ไอน้ำ เนื่องจากสามารถนำเชื้อโรคได้นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่ห้ามออกนอกเคหสถาน Work from home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 70% ส่วนการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการได้ตามปกติ ส่วนสถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 25 % กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิด 50% ส่วนโรงภาพยนต์ โรงมรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน พื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศจำกัดจำนวนผู้ชม 75 % ส่วนพื้นที่โล่งจำนวนผู้ชมเป็นไปตามขนาดพื้นที่ ส่วนศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการรวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม สามารถจัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬาและจัดแสดงสินค้า โดยไม่มีการชิมอาหารไม่เกิน 500คนตามขนาดพื้นที่ ขณะที่ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์เปิดได้ตามเวลาปกติ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เปิดตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมส์ แต่ไม่เปิดสวนสนุกและสวนน้ำส่วนร้านสะดวกซื้อ ตลาด และตลาดนัด เปิดตามเวลาปกติ ส่วนร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดตามเวลาปกติไม่เกินเวลา 23.00 น. และงดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน และร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม และร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น.นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ส่วนพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่ห้ามออกนอกเคหสถาน Work from home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 70% ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 500 คน สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ ส่วนสถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจัดการแข่งขันได้แต่จำกัดจำนวนผู้ชม กีฬาในร่มผู้ชมไม่เกิน 50 % กีฬากลางแจ้งไม่เกิน 75 % ส่วนโรงภาพยนต์โรงมรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดได้ตามปกติ จำนวนผู้ชมตามมาตรการที่กำหนดขณะที่ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและในโรงแรม จัดประชุมจัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้าชิมอาหารได้และจัดงานอื่นๆได้จัดแสดงสินค้าได้ แต่ไม่เกิน 1,000 คน ด้านศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และซิตี้มอลล์ เปิดได้ตามเวลาปกติ เปิดสวนสนุก และสวนน้ำได้ เฉพาะพื้นที่โล่ง ร้านสะดวกซื้อ ตลาด และตลาดนัด เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ส่วนร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดได้ปกติ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน และร้านเสริมสวย ร้านนวดสปา สถานเสริมความงาม และร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 24.00 นนพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ห้ามออกนอกเคหสถาน Work from home หน่วยงานของรัฐผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 70% ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 1,000 คน สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ ส่วนสถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ จัดการแข่งขันได้ แต่จำกัดจำนวนผู้ชม กีฬาในร่มผู้ชมไม่เกิน 75 % กีฬากลางแจ้งผู้ชมตามความจุของสนามและมาตรการเว้นระยะห่าง ส่วนโรงภาพยนต์ โรงมรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดได้ตามปกติจำนวนผู้ชมตามมาตรการที่กำหนด ขณะที่ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและในโรงแรม สามารถจัดงานได้ตามความเหมาะสม ขณะที่ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า และซิตี้มอลล์ เปิดบริการได้ตามปกติ ส่วนร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ แต่ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯพิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์พื้นที่ และร้านเสริมสวย ร้านนวดสปาสถานเสริมความงาม และร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกตินพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า)ทุกกิจกรรม และกิจการ เปิดได้ตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามความเหมาะสม Work from home หน่วยงานของรัฐผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 70% เปิดบริการและจัดการแข่งขันได้ตามปกติตามมาตรการที่กำหนด แต่ในส่วนของร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกทม.พิจารณาปิดตามสถานการณ์พื้นที่ ทั้งนี้มาตรการทั้งหมดจะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย.นี้.