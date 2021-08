“หมออดุลย์” เตือนคนไทย ผู้อยู่รอดในสถานการณ์โควิด คือคนที่ปรับตัว ไม่ใช่คนโวยวาย

วันนี้ (2 ส.ค.) เพจ “บันทึกเรื่องน่ารู้ by Dr.Adune” หรือ นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่อมไทรอยด์ เต้านม ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่า “อยู่รอดได้ต้องหลุดจากอกุศลกรรม ในสถานการณ์ที่คับขันที่ท้าทายที่กดดันแบบทุกวันนี้ การประคองชีวิตให้ผ่านได้แต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่าย สถานการณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนกำหนด เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากคนอื่น และมากระทบเรา สิ่งที่เราทำได้ คือ การกำหนดปฏิกิริยาของเราต่อสถานการณ์เหล่านั้น การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เราทำได้ และกำหนดได้การมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ต่อสถานการณ์ เราเลือกได้ เราเลือกจะทำอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่า เมื่อเราเลือกที่จะทำ หรือไม่ทำอะไร สิ่งนั้นย่อมส่งผลต่อตัวเราในอนาคตตามกฎแห่งกรรม ดังนั้นธรรมชาติทางสังคมได้พิสูจน์สัจธรรมข้อหนึ่ง คือ กุศลกรรม จะเป็นทางออกของการมีปัญหาน้อยลงในอนาคต หากเราได้รู้จักว่า ปฏิกิริยา หรือ กรรมอันใดของเรา จะสร้างปัญหา จะนำเราไปสู่อกุศลกรรม ทำให้เราไม่สามารถประกอบกุศลกรรมได้ เราควรจะหลีกเลี่ยงเสีย พระพุทธองค์จึงทรง กล่าวถึง นิวรณ์ 5 ไว้ เพราะทั้ง 5 สิ่ง จะทำให้เรา เฉไฉ ไปจากทางตรง ทางไปสร้างกุศลกรรม จะชวนเราให้ออกนอกลู่นอกทาง และพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่แก้ปัญหา พาเราไปสู่สิ่งที่จะยิ่งเป็นปัญหาในอนาคต ... จะทำให้สถานการณ์ที่คับขัน ยิ่งคับขันยิ่งขึ้น สถานการณ์ที่กดดันอยู่แล้ว กดดันยิ่งขึ้นครับ(สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม, ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี, อกุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อนกำลัง - hindrances.)1.(ความพอใจในกาม, ความต้องการกามคุณ - sensual desire) อยากมี อยากได้2.(ความคิดร้าย, ความขัดเคืองแค้นใจ - illwill) ไม่พอใจคนอื่น ที่ทำให้เราไม่มี ไม่ได้3.(ความหดหู่และเซื่องซึม - sloth and torpor)ไม่อยากทำอะไร ไม่เอาอะไรทั้งนั้น ผิดหวังที่ไม่ได้4.(ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ, ความกระวนกระวายกลุ้มกังวล - distraction and remorse; flurry and worry; anxiety) ไม่รู้จะทำยังไง เมื่อไม่ได้ ก็หาทางออกไม่ได้ บ่น โวยวาย ดิ้นไปทั่ว5.(ความลังเลสงสัย - doubt; uncertainty ขาดความมั่นใจ เมื่อผิดหวัง ไม่ได้ เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างที่คิดไหม สงสัยไปหมด