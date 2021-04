จับโกหก "สถานทูตสหรัฐฯ" ปัดหนุนม็อบ แต่ให้ท้าย NED ท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มคุกคาม-บ่อนทำลายสถาบันฯ

วันนี้ (20 เม.ย.) เฟซบุ๊ก "The PARASITE" (เดอะ ปรสิต) ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กที่ตั้งขึ้นมาใหม่ บ่งชี้ว่าเป็นเจ้าของเดียวกับเพจที่ชื่อ "เดอะ เมตตาดี" (The METTAD) โพสต์ข้อความระบุว่า "ข่าวโจ๊กวันนี้ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนหรือสนับสนุนการประท้วงในไทย และไม่มีเจ้าหน้าที่ทูตติดต่อกับชลธิชา แจ้งเร็ววันนี้ นาย Nicole Fox โฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกา ได้ชี้แจง ถึงกรณี Line Chat ที่อ้างว่าเป็นอดีต จนท.สถานทูตสหรัฐฯ กับ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทย โดยยืนยันว่า แชทไลน์ดังกล่าวเป็นของปลอมที่ทำขึ้นมา และยืนยันว่า รัฐบาลสหรัฐฯ มิได้ให้เงินทุนหรือให้การสนับสนุนอื่นใดแก่การประท้วงใด ๆ ในประเทศไทยรวมทั้ง สหรัฐฯ มิได้สนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองใด หากแต่เราสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมในฐานะมิตรประเทศของไทย เราสนับสนุนให้ทุกฝ่ายดำเนินการใด ๆ ด้วยความเคารพและระมัดระวังต่อไป ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ถึงแนวทางในการที่ประเทศจะก้าวต่อไปข้างหน้าคำกล่าวอ้างของ โฆษกฯสถานทูตสหรัฐฯ จริงหรือไม่ .... ?==================ก่อนอื่น ขอเชิญทุกท่าน ทำความรู้จักกับ Mr. Andrew Armstrong เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง (สิทธิมนุษยชน) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยก.ค. 59 นายแอนดรูว์ อาร์มสตรอง ไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ อีสานโพล ที่เป็นกลุ่มสนับสนุนพรรคเพื่อไทยส.ค. 60 นายแอนดรูว์ อาร์มสตรอง ไปร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจ คดี นายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา ยุยงปลุกปั่นให้กระด้างกระเดื่องต่อกฏหมาย (ม.116) อันเป็นโทษร้ายแรงทางความมั่นคงต่อมา ธ.ค. 60 "หมวดเจี้ยบ" (ร.ท.หญิง สุณิสา ทิวากรดำรง) ไปรับทราบข้อกล่าวหา ที่ บก.ปอท. เกี่ยวกับการหมิ่นประมาท คสช. โดยมี นายแอนดรูว์ อาร์มสตรอง เลขานุการโท ฝ่ายการเมือง ของเอกราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยไปสังเกตการณ์และเมื่อ พ.ย. 60 นายแอนดรูว์ อาร์มสตรอง ไปร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและเทศกาลสิทธิมนุษยชนอีสาน "70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนอีสานอยู่ตรงไหน?" ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามงานนี้สนับสนุนโดยองค์กรอะไรบ้าง มาไล่กันดู==================1. National Endowment for Democracy (NED) ขาใหญ่ใจป้ำ CIA ภาคพลเรือน ที่คอยสนับสนุนท่อน้ำเลี้ยงให้กับเครือข่าย NGOs และ สื่อทางเลือกในประเทศไทย2. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ของ อานนท์ นำภา3. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก NED4. Amnesty International ลูกรักของ NED5. The Isaan Record ของ เดวิด สเตร็คฟัสส์ ซึ่งเจ้าตัวก็มาร่วมในงานเสวนา ร่วมกับ นายแอนดรูว์ ด้วยนอกจากนี้ ยังมี มูลนิธิ Heinrich Boll ของเยอรมนี ที่เป็นเครือข่ายของ จอร์จ โซรอส เบื้องหลังพรรคกรีน ของเยอรมนี ที่ส.ส.ของพรรคนี้ เคยเปิดประเด็นขอตรวจสอบการแทรกแซงทางการเมืองของกษัตริย์ไทย เข้าสู่สภา โดยที่ รมต.ต่างประเทศของเยอรมนี ได้ชี้แจงว่า ไม่พบการกระทำใดๆ ของ กษัตริย์ไทย ที่ละเมิดข้อตกลง หรือ กฎหมายเยอรมนีสถานทูตสหรัฐฯ พยายามชี้แจงว่า ไม่เคยให้การสนับสนุนการประท้วงบุคคลหรือพรรคการเมืองใด แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธว่า NED ที่สังกัดกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มที่สนับสนุนการประท้วงในไทย และ ลามไปยังการคุกคามและบ่อนทำลายสถาบันฯ หลักของประเทศไทยโดย นายวิบูลย์พงศ์ พูนประสิทธิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองสหรัฐฯ และกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวว่า "วิธีการให้เงินสนับสนุนของ NED ถือเป็นวิธีการใช้อำนาจเกมรุกอย่างอ่อน หรือ Soft Power ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากมองในมิติการแทรกแซงทางการเมืองก็มองได้ แต่ก็มีหลายมิติที่เม็ดเงินสนับสนุนเหล่านั้น นำไปสู่การตื่นตัวของพลเมือง"เมื่อลองดูเครือข่ายที่ NED ให้การสนับสนุน อาทิ==================- แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มีนักเคลื่อนไหวอย่าง เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล (อดีตกรรมการแอมเนสตี้) ชำนาญ จันทร์เรือง (อดีตพรรคอนาคตใหม่)- เครือข่ายพลเมืองเน็ต ( สฤณี อาชวานันทกุล ) ที่คอยด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นไอโอ- มูลนิธิผสานวัฒนธรรม- Human Right Watch ( ที่มี นายสุนัย ผาสุก เป็นที่ปรึกษา 6 โครงการ )- มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ( นายจอน อึ๊งภากรณ์ )- มูลนิธิมะขามป้อม ( เคยถูก ม.112 กรณีแสดงละครหมิ่นสถาบันฯ)- บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด ( ปกป้อง จันวิทย์ และ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ )- เดอะ อีสานเรคคอร์ด ( ของ เดวิด สเตร็คฟัสส์ )- เครือข่ายประชาไท ( นายจอน อึ๊งภากรณ์ )- และตัวจี๊ดอย่าง iLaw ได้รับเงินจาก1. Open Society Foundation (OSF) ***2. Heinrich Böll Stiftung (HBF) ***3. National Endowment for Democracy (NED) ***4. Fund for Global Human Rights (FGHR)5. จะเห็นได้ว่า องค์กรต่างๆ ใต้ร่มของ NED ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ม็อบที่กำลังเคลื่อนไหวปฏิรูป (หรือล้มล้าง) สถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยสหรัฐอเมริกาอ้างว่า ไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ NED กลับส่งงบสนับสนุนให้แต่องค์กรที่หนุนและอยู่เบื้องหลังการประท้วง โดยไม่มีการสนับสนุนองค์กรฝั่งตรงข้ามเลยไม่เพียงเท่านั้น การแสดงท่าทีของเจ้าหน้าที่ทูตของสหรัฐอเมริกา ก็เอนเอียงไปทางม็อบอย่างเห็นได้ชัดมาตลอดเวลาจึงไม่แปลก ที่คนไทยจำนวนมาก กดขำให้กับการแถลงของโฆษกสถานทูตสหรัฐในครั้งนี้ เพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องปฏิเสธให้พ้นตัวจริง หรือ ปลอม พฤติกรรมที่ผ่านมามันบ่งบอก ตราบใดที่ NED ยังสนับสนุนองค์กรเหล่านี้อยู่ คนไทยก็ไม่สามารถไว้ใจ มหามิตรประเทศนี้ ได้ แม้จะมีสัมพันธ์กันมา 200 ปีเศษๆ ก็ตามที