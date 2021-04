ไม่ทน! กลุ่ม ปชช.ไทย รุกหนัก ยื่นหนังสือสหรัฐฯ ปล่อย “ทูต” หนุน 3 นิ้ว “เพจดัง” แฉอีก “อ.จิมมี่” ล้มเจ้ามหิดล

“อดีตเพื่อนทอน-ทนายนกเขา” นำกลุ่มประชาชนคนไทย บุกสถานทูตสหรัฐฯ ยื่นหนังสือรัฐบาล ปล่อย “ทูต” แทรกแซงไทย “เพจดัง” แฉอีก “จิมมี่” ล้มเจ้าสาย “มหิดล” อาจารย์ของ “บุญเกื้อหนุน” ที่ร่วมกับ “เอกชัย” นำคนล้อมขบวนเสด็จฯน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (19 เม.ย. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ข้อความ ระบุว่า“นิติธร” นำกลุ่ม ปชช.คนไทย ยื่นหนังสือถึง รบ.สหรัฐ ปล่อย “ทูต” แทรกแซงบ่อนทำลายความมั่นคงในไทย!!#นิติธร #ยื่นหนังสือ #รัฐบาลสหรัฐพร้อมแชร์ข่าวจาก TRUTHFORYOU.CO โดยมีเนื้อหา ระบุว่า“จากกรณีที่มีการเผยแพร่แชตสนทนา ที่อ้างว่า เป็นแชตของ ลูกเกด ชลธิชา แจ้งเร็ว แกนนำม็อบคณะราษฎร พูดคุยกับชาวต่างชาติที่ใช้ชื่อในไลน์ว่า “Agent H.” รายงานสถานการณ์การเคลื่อนไหวในประเทศไทยของม็อบสามนิ้ว พร้อมทั้งมีการเปิดเผยแชตสั่งการให้ก่อความรุนแรง เพื่อจะให้มีคนเสียชีวิตเหมือนกันประเทศเมียนมา ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ชาวต่างชาติคนดังกล่าวนั้น คือ Henry Rector เจ้าหน้าที่อุปทูตสหรัฐฯใช่หรือไม่?ต่อมา นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ร่อนจดหมายเปิดผนึกไปถึงอุปทูตอเมริกัน โดยบอกว่า ในฐานะประชาชนไทย ขอประท้วงและประณามรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปล่อยให้นาย Henry Rector ที่ปรึกษาอาวุโส สถานเอกอัครราชทูตประจำไทยในการบ่อนทำลายความมั่นคงและร่วมมือกับคนไทยบางกลุ่มในความพยายามทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนอกจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน และองค์การข่าวกรองของอเมริกัน ตลอดจนองค์กรบังหน้าอื่นๆ ในรูปแบบองค์การช่วยเหลือด้านมนุษยชนและเอ็นจีโอ ได้แอบส่งคนมาปฏิบัติงานในไทย รวมทั้งสนับสนุนด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีต ไทยและอเมริกันเคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด ไทยเคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับอเมริกัน ทั้งในสมรภูมิเกาหลี สงครามอินโดจีน หรือแม้แต่ในสงครามอิรัก ทหารไทยต้องเสียชีวิตในสงครามเหล่านี้ แต่ความเชื่อใจในมิตรของไทย ถูกหักหลัง ทรยศ ไม่เคยคิดเลยว่า อเมริกันจะแอบสนับสนุนคนไทยบางคน เพื่อโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ นี่เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้ วันนี้ชัดเจนแล้วว่า อเมริกันไม่ต้องการเป็นเพื่อนที่ดีกับไทย แอบแทงข้างหลัง ไม่สงสัยเลยว่า ทำไมถึงมีคำว่า Ulgy American”ล่าสุด มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. ทางกลุ่มประชาชนคนไทย โดย นายพิชิต ไชยมงคล (อดีตโฆษกกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย คปท.) อดีตเพื่อน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมัยเป็นนักกิจกรรมนักศึกษา นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา จะไปยื่นหนังสือ ที่สถานทูตอเมริกา ถึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กรณีความพยายามแทรกแซงและบ่อนทำลายความมั่นคงในประเทศไทยย้อนไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทนายนกเขาและกลุ่มประชาชนคนไทย ที่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เพื่อชี้แจงสถานการณ์เรื่องการเมืองไทย และการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ทางรัฐบาลเยอรมนีได้เข้าใจข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง หลังจากที่ยื่นหนังสือเสร็จก็เดินทางกลับทันทีขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ข้อความระบุว่า สวัสดี จิมมี่จากนั้นแชร์ ข้อความของ “เดอะ พิซซ่า เมตตาดี” ระบุว่า“หยั่มมาใส่วร๊ายยยยยยอาจานจิมมี่------------------------------------หลังจากแอดเปิดตัว James Buchanan (เจมส์ หรือ จิมมี่ บูแคนัน) #ฝรั่งปรสิต ตัวลึกระดับ อ.เดฟ โฟร์เมีย สเตรทฟลัด ที่คาดว่าจะเป็นทายาทปรสิตรุ่นใหม่ ก่อนหน้านั้น แอดได้ทำโซเชียลแทรกกิ้ง ขุดประวัติ วีรกรรม วีรเวร ของ อ.จิมมี่ จึงได้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้เจมส์ บูแคนัน เป็นนักศึกษา ป.เอก ที่ ม.ฮ่องกงเข้ามาทำงานที่ไทยโดยเป็น Visiting Lecturer หรือ อาจารย์รับเชิญ ของ ม.มหิดลโดยในเพจมหิดล มีชื่อปรากฏอยู่ตามนี้( อ้างอิง https://muic.mahidol.ac.th/eng/personnel/mr-james-buchanan/ )ข้อมูลในเฟซบุ๊ก เพจ Rise-style skateboard ระบุว่านายเจมส์ บูแคนัน เคยเป็นสื่อมวลชนต่างประเทศหลายสำนัก เช่น Vice news, The Guardian ก่อนที่จะมาสอนที่ มหาวิทยาลัยมหิดลพอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เห็นว่า เป็นนักเขียนในสำนักข่าวอีกหลายสำนัก เช่น News Mandala สำนักเดียวกับ Nick Nostitz นักข่าวชาวเยอรมัน ที่เคยถูกต่อยในม็อบ กปปส.(เป็นต่างชาติที่เป็นนักข่าวให้หลายสำนักเยอะขนาดนี้ อยู่ใน FCCT ด้วยรึเปล่าน้า )เจมส์ บูแคนัน ได้โพสต์ทวีตใส่ร้ายสถาบันฯ หลายต่อหลายครั้ง ว่าคอยบงการทางการเมืองและนายเจมส์ ยังหนุนการแก้ไขมาตรา 112 อย่างสุดตัวอีกด้วย (เสือกอัลไล)ใน ม.มหิดล มีนักเคลื่อนไหวมุ้งมิ้งหลายคน โดยตัวจี๊ด คือ ฟรานซิส บุญเกื้อหนุน เป้าทอง ที่เคยเปิดตี้กับเอกชัย (หงส์กังวาน) (ไม่มีคนสนใจเลยเหรอ) พาม็อบไปบุกล้อมคุกคามขบวนเสด็จของพระราชินีเมื่อไปดู ทวิตเตอร์ ของ จิมมี่ บูแคนัน ก็พบว่า จะโพสต์ข่าวเกี่ยวกับ บุญเกื้อหนุน เต็มไปหมด รวมทั้งยังมีช่วงที่ติดแฮชแท็ก #Saveบุญเกื้อหนุน รัวๆ อีกด้วยจึงน่าสนใจมากว่า เจมส์ กับ ฟรานซิส มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรสุดท้าย เว็บ Thai Enquirer ของเครือมุ้งมิ้งเองนั่นแหล่ะ ที่เฉลยให้เรารู้ในบทความ Wrong Place, Wrong Time, Right Movement ซึ่งเขียนโดย Caleb Quinley เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2021ระบุถึงความสัมพันธ์ของ ฟรานซิส บุญเกื้อหนุน และ จิมมี่ เอาไว้ว่าJames Buchanan, a lecturer at Mahidol University, who has personally taught Francisเจมส์ บูแคนัน อาจารย์ ม.มหิดล เป็นครูสอน “เป็นการส่วนตัว” ให้กับ ฟรานซิส( https://www.thaienquirer.com/.../wrong-place-wrong-time.../ )การสอนในระดับตัวต่อตัว นี่คงไม่ใช่แค่อาจารย์ธรรมดาแต่เป็นระดับ ปรมาจารย์ซิธ กับ ลูกศิษย์ แล้วเป็นไงครับ โปรไฟล์สุดติ่งขนาดนี้ FCCT สนใจเอาไปแทนสเตร็คฟัสส์ ที่โดนยกเลิกวีซ่าทำงาน มั้ยจ๊ะอ้างอิงhttps://muckrack.com/james-m-buchananhttps://www.vice.com/en/contributor/james-buchananนอกจากนี้ เพจ The METTAD ยังแชร์โพสต์ สถาบันทิศทางไทย-Thai Move Institute ระบุว่า“ไม่ยอมกลับประเทศ เดวิดโผล่ขอวีซ่าใหม่ เผยความรู้สึกถูกระงับ ลุ้นผล ตม.บ่ายนี้#มขอนแก่น #เดวิดสเตร็ดฟัส #ขอวีซ่าใหม่แน่นอน, สิ่งที่สะท้อนให้เห็น นอกจากจะพบว่า มีพวกฝรั่งต่างชาติ ที่มีแนวคิด “ล้มเจ้า” แทรกซึมอยู่ในประเทศไทยในฐานะอาจารย์พิเศษ หรือนักวิชาการ นักข่าวนักเขียน จนล้างสมองคนไทย โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ได้ในระดับหนึ่งแล้วยังเห็นได้ชัดว่า ภาพเลือนรางที่เคยเชื่อว่า มีประเทศมหาอำนาจหนุนหลังการเคลื่อนไหว (ม็อบ 3 นิ้ว) ในประเทศไทย โดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น เวลานี้มันค่อนข้างชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะ “แชตหลุด” ที่คนไทยบางกลุ่มเชื่อว่า เป็น “ของจริง” แม้คนที่ถูกพาดพิงจะออกมาปฏิเสธว่า เป็น “แชตปลอม” แต่ก็ยอมรับว่า ได้รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ต่างชาติเหมือนกัน ซึ่งถ้าเป็นเรื่องแกนนำ 3 นิ้ว ไม่ได้ประกัน มันก็คือ หนึ่งในประเด็นการสนทนาในแชต นั่นเองจึงนับว่า น่าจับตามอง การเดินทางไปยื่นหนังสือของกลุ่มประชาชนคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันครั้งนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ และรัฐบาลสหรัฐฯ จะมีการชี้แจงอะไรออกมาอย่างชัดเจนหรือไม่ รวมถึงคนที่ถูกพาดพิงในฝ่ายสหรัฐฯ จะยอมรับ หรือปฏิเสธเรื่องนี้อย่างไร หรือไม่เหนืออื่นใด สำหรับอาจารย์ต่างชาติที่แทรกซึมอยู่ไทย ไม่ว่าสาย ม.ขอนแก่น และสาย ม.มหิดล ต่างก็ล้างสมองนักเรียน นิสิตนักศึกษาได้สมราคา “อาจารย์ล้มเจ้า” เพราะทั้งสองมหาวิทยาลัย ต่างมีลูกศิษย์ที่แสดงออกถึงแนวคิดล้มเจ้า อย่างก้าวร้าวรุนแรงเหมือนกัน อย่าง กลุ่มดาวดิน ที่ขอนแก่น และ มุ้งมิ้งสายมหิดล แค่นี้ใครที่ยังมืดมัวอยู่ ก็น่าจะตาสว่างได้แล้ว ส่วนคนที่พร้อมยอมตนเป็นศิษย์คนต่างชาติ เพื่อทรยศคนไทย แผ่นดินไทย อยู่ต่อไปก็แล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกัน