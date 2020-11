ปิดตำนานมิดเลนระดับโลก! “MeMarkz” เกม “ROV” ประกาศรีไทร์แข่งอาชีพ หลังโลดแล่นมานานกว่า 4 ปี

วันนี้ (9 พ.ย.) เพจ “Bacon MeMarkz” หรือ “มาร์ค-กวี วชิราพัศ” โปรเพลเยอร์ ตำแหน่งมิดเลนหรือเมจ จากเกม “Arena Of Valor” หรือ “ROV” เกมมือถือแนว “MOBA” ที่ได้รับความนิยมอยู่ทั่วโลก ได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดสินใจยุติการแข่งขันระดับอาชีพแล้ว หลังโลดแล่นอยู่ในวงการมานานกว่า 4 ปี โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า“ผมเป็นคนชื่นชอบการเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆ และชอบดูการแข่งขัน จนครั้งหนึ่งก็ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต แล้ววันนึงผมก็ได้เข้ามาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตจริงๆ ผมยังจำความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เข้ามาสัมผัสในวงการนี้ได้เป็นอย่างดี มันมีทั้งความตื่นเต้น ความดีใจ ความประทับใจ และมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้เข้าร่วมการแข่งขันตอนนี้ผมขอประกาศ Retire ตัวเองจากการการเป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วนะครับ หน้าที่ของผมในการส่งเพื่อนร่วมทีมไปแข่งระดับนานาชาติได้จบลงแล้ว ผมขอฝากให้เพื่อนๆ และน้องๆ สานความฝันของผมต่อไป ผมได้คิดไตร่ตรองเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ RPL 2020 Winter แต่ในช่วงเวลานั้นพึ่งจบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ APL เพียงไม่นาน ทำให้มีเวลาไม่เพียงพอที่จะหาคนมาแทนได้ทัน ผมจึงต้องทำหน้าที่ในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ RPL 2020 Winter ต่อไป โดยในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ผมได้สูญเสียสิ่งที่สำคัญต่างๆ ไปมากมาย รวมทั้งบางครั้งผมก็รู้สึกว่าตัวตนของผมเองมันเริ่มที่จะหายไป ผมจึงได้ตัดสินใจที่จะพักตัวเองจากการแข่งขันสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากการแข่งขันมาตลอด คือ กำลังใจและแรงสนับสนุนจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีม Bacon Time ทั้งใหม่และเก่า ทีมงานหลังบ้าน ผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนพวกเรา เพื่อนๆ ในวงการ ROV และที่ขาดไม่ได้คือทุกคนที่คอยติดตามผมมาตลอด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมสามารถก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆ และทำให้ผมยิ้มได้สำหรับตัวผมเองตอนนี้ผมได้วางแผนที่จะทำอะไรไว้หลายอย่างมากเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาตัวเองให้หายดีจากอาการบาดเจ็บ การออกไปใช้ชีวิต ออกไปท่องเที่ยว และการศึกษาต่อ แต่ผมยังไม่ได้หายไปไหนนะครับ ทุกคนยังสามารถติดตามผมได้ ผ่านการ Live Stream ทางช่องทางต่างๆ ทั้งใน FB และ Youtube อยู่นะครับ รวมถึงคลิปใน Youtube ต่อจากนี้ด้วยสุดท้ายนี้ ผมอยากขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจ คอยสนับสนุน และคอยติดตามผลงานของ ผมและทีม Bacon Time อยู่เสมอนะครับ จากนี้ก็อยากจะขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและสนับสนุนทีม Bacon Time ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน ROV Free Fire หรือเกมอื่นๆ ในอนาคตด้วยนะครับ และหากที่ผ่านมามีการกระทำหรือคำพูดของผมที่อาจมีความผิดพลาดไป หรือทำให้ใครไม่พอใจ ไม่สบายใจ ผมขอใช้โอกาสนี้ในการขออภัยทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจ คอยให้การสนับสนุนมาตลอดระยะเวลาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มันมีค่าและมีความหมายสำหรับผมมากจริงๆ ขอบคุณมากนะครับ : DMeMarkz”สำหรับผลงานที่ผ่านมาของมิดเลนระดับโลกรายนี้มีมากมายตลอด 4 ปีที่ผ่านมา- 1st RoV Community Tournament Season 1 (Bacon Time)- 1st Throne of Glory 2017 (Monori Bacon)- 5/8th International Championship 2017 (Monori Bacon)- 1st RoV Major League 2017 (Monori Bacon)- 1st RoV Pro League Season 1 (Monori Bacon)- MVP Of RoV Pro League Season 1 (Monori Bacon)- 2nd Arena of Valor World Cup 2018 (Team Thailand)- 3rd RoV Pro League Season Season 2 (IT CITY Bacon)- 3rd RoV Pro League Season Season 3 (Buriram United)- 4th RoV Pro League Season 2020 Summer (POPS Bacon Time)- 4th RoV Pro League Season 2020 Winter (POPS Bacon Time)- 1st Road to Glory 2020