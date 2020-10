MGR Online คว้ารางวัล “อินโฟกราฟิก” ยอดเยี่ยม ข่าวดิจิทัลปี 63

วันนี้ (22 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย), HAPPY VENTURES Co., Ltd., บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), Sony Thailand Co.,Ltd. ธนาคารออมสิน และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563” (Digital News Excellence Awards 2020) เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพมากขึ้น ให้กำลังใจสื่อออนไลน์ นักข่าวดิจิทัล กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญในการผลิตข่าว ในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ประกอบด้วย1. ประเภทข่าวหรือสารคดีออนไลน์ข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม- รางวัลยอดเยี่ยมตีแผ่ความจริง ‘ลุมพินี-ราชดำเนิน’ ฝ่าฝืนมติ ครม.จัดชกมวยรายการใหญ่-จุดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิดซูเปอร์สเปรดเดอร์ จากสำนักข่าวอิศรา- รางวัลชมเชยเจาะสำนวนคำสั่งไม่ฟ้อง ‘บอส อยู่วิทยา’-พยาน ปากเอก ‘จารุชาติ มาดทอง’ ตายกะทันหัน จากสำนักข่าวอิศรา- รางวัลชมเชยรายงานพิเศษชุด “ฉวยโอกาส! แบน 3 สาร เอื้อตระกูลการเมือง” จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส2. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)- รางวัลยอดเยี่ยมสาวลึก! โครงการปลูกป่าก่อนดรามา ‘ฌอน’ ททท.ใช้งบหลวง 7 ล.-อีกหลายหน่วยงานยังไม่เคลียร์ จากสำนักข่าวอิศรา- รางวัลชมเชยซีรีส์ดรามาลิงเก็บมะพร้าว จากบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด- รางวัลชมเชยรายงานพิเศษชุด ถึงเวลาเปลี่ยน แบบเรียนไทย? จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส3. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ)- รางวัลยอดเยี่ยมระเบิดเวลา PM 2.5 ลมหายใจ ที่หายไปกับฝุ่น จากบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด- รางวัลชมเชย50 ปีหลังมนุษย์เหยียบดวงจันทร์ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยยังอยู่ที่เดิม จากบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด- รางวัลชมเชยผู้ป่วยจิตเวชข้างถนน กับการออกแบบเรือแห่งชีวิตของ “ลุงผสมสีร” จาก บริษัท เนชั่นดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด (สปริงนิวส์ออนไลน์)4. ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม- รางวัลชมเชย“คนไร้บ้าน ใจทระนง” ก้าวจากครอบครัว สู่สังคมข้างถนน จากบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด หรือไทยรัฐออนไลน์- รางวัลชมเชยเปิดเทอมนี้เด็กหลายคนไม่ได้กลับไปเรียน เพราะพิษโควิด-19 ทำผู้ปกครองขาดรายได้ จาก บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จำกัด (workpoint today)- รางวัลชมเชยThe Mo(Nu)Ment Of Democracy : อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์ จาก บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด5. ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม- รางวัลยอดเยี่ยมเตือน สร้างข่าวปลอม fake news เตรียมนอนคุก จากบริษัท ผู้จัดการ 360 จำกัด หรือผู้จัดการ- รางวัลชมเชยโชว์หนี้ใต้พรม ‘การบินไทย’ -ไทม์ไลน์ดีลลับข้ามชาติ สินบนโรลส์รอยซ์ จากสำนักข่าวอิศรา- รางวัลชมเชยภาษีที่ดินฯ เริ่มจัดเก็บ 1 ม.ค.ปีหน้า จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส6. ประเภทข่าวออนไลน์ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม- รางวัลยอดเยี่ยมทหารพ่นยาปราบ “โควิด-19” คืนสุดท้าย ก่อนเคอร์ฟิวทั่วประเทศ จากบริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด หรือ พีพีทีวี- รางวัลชมเชยเจอผีในกาชาด!! แต่งแฟนซีหนีผีมาให้เลือดรับ ‘ฮัลโลวีน’ จาก บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด หรือพีพีทีวี- รางวัลชมเชยถึงตัวไม่อยู่แต่รับรู้ด้วยความผูกพัน จากบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด