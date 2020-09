“ครูปิ๋ม” เผย “จูเน่” ยังไม่เคลียร์สัญญา BNK48 เตือนรับงานเองมีผล กม.

หลังจากเกิดกรณีที่ “จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน” สมาชิกรุ่นที่ 2 วงไอดอลสาวบีเอ็นเคโฟร์ตี้เอจ (BNK48) ส่งข้อความเสียงหรือคลิปในกิจกรรม “Greeting You Online” ให้กับแฟนคลับล่าช้า จนมีดรามาตามมาและหลังจากนั้น “จูเน่” ได้ขอโทษพร้อมส่งคลิปให้กลับแฟนคลับที่ยังไม่ได้รับผ่านกล่องข้อความในแอปพลิเคชันอินสตาแกรมส่วนตัวจนคลี่คลายไปในระดับหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุด วันนี้ (30 ก.ย.) “ครูปิ๋ม-เสาวณีย์ กาญจนโอฬารศิริ” ผู้จัดการวง BNK48 ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ BNK48Shihainin ระบุว่า เนื่องจากมีหลายคนยังคงสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับกรณีของ “จูเน่” ทั้งเรื่องของสัญญากับบริษัทและเรื่องคลิป Greeting you online ตนเลยขออธิบายให้เข้าใจ ที่ผ่านมา บริษัท Independent Artist Management จำกัด (iAM) ได้มีการส่งจดหมายเชิญ “จูเน่” เข้ามาพูดคุยตกลง การสิ้นสุดสัญญา แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้เข้ามาตกลงถึงข้อสรุป สัญญาเดิมจึงยังคงมีผลต่อเนื่อง ไม่สามารถรับงานเองได้หากมีการติดต่อรับงานเองโดยไม่ผ่านต้นสังกัด จะทำให้มีผลทางกฎหมายผู้จัดการวง BNK48 ระบุต่อว่า ในเรื่องของคลิป Greeting you online ลูกศิษย์ของตนทุกคนมีงานที่ต้องทำมากน้อยต่างกัน แต่ละคนรับทราบว่าตัวเองค้าง Greeting you กี่คลิปโดยดูได้จาก application และจาก AR ที่ดูแลคอยเตือนจำนวนคลิปและวันกำหนดส่ง คนที่งานมากจริงๆ ก็จะต้องบริหารจัดการเวลาของตัวเองให้ดี บางคนก็พยายามทำหลายคลิปมากๆ ในวันเดียว บางคนก็ทยอยทำมาเรื่อยๆ แต่เพราะทุกคนรู้ว่าแฟนคลับทุกคนตั้งใจ เฝ้ารอคลิป ก็จะทำด้วยความเต็มใจ อาจจะเหนื่อยแต่เพราะความรักแฟนคลับ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็ทำจนเสร็จงานได้“ในกรณีของจูเน่ ครูได้สอบถามทีมงานแล้วสรุปได้ว่า มีการทวงถามถึงคลิปและมีการรับปากว่าจะทำให้แล้วเสร็จทั้งในกรณีพี่ AR ทวงถาม และในส่วนของบริษัทก็ได้ส่งจดหมาย และได้รับจดหมายยืนยันในการจะถ่ายคลิป Greeting You Online ให้แล้วเสร็จ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการส่ง บริษัทจึงมีการแก้ปัญหาไปอย่างที่ประกาศ ซึ่งทำให้แฟนคลับหลายคนเสียใจ และเสียความรู้สึก ครูก็รู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” ผู้จัดการวง BNK48 ระบุ“ครูปิ๋ม เสาวณีย์” ยังระบุด้วยว่า ครูอยู่ตรงกลาง เข้าใจความจำเป็นและเหตุผลของทั้ง “จูเน่” และทางบริษัท เลยอยากฝากไว้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล ความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่มีค่า อยากให้รักษาไว้ให้ดี ครูรักและเป็นห่วงลูกศิษย์ทุกคนเสมอ จากใจทั้งนี้ “ครูปิ๋ม เสาวณีย์” ครูสอนร้องเพลงศิลปินหลายๆ คนในวงการเพลงไทย เข้ามาสอนสมาชิกภายในวงมาตั้งแต่ช่วงก่อตั้งแรกๆ ก่อนจะเปิดตัวเป็นผู้จัดการวงแทน “จ็อบซัง-ณฐพล บวรวัฒนะ” กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ iAM เมื่อ 26 ส.ค. 2563ขณะที่ “จูเน่ เพลินพิชญา” ได้ประกาศออกจากวงเมื่อ 11 มิ.ย. โดยให้เหตุผลอยากเต็มที่กับงานการแสดง ซึ่ง ณ เวลานั้นได้ระบุว่าจะยังคงเป็นศิลปินในสังกัด iAM แต่ต่อมาได้มีรายงานว่า ยังมีปัญหาเรื่องสัญญากับบริษัท โดยช่วง ก.ย.เริ่มมีผู้พบภาพของ “จูเน่” ปรากฏอยู่ในโฆษณาของเว็บไซต์แห่งหนึ่ง ด้านแฟนคลับตั้งข้อสังเกตว่า กรณีนี้อาจคล้ายกับ “แนทเธอรีน-ดุสิตา กิติสาระกุลชัย” สมาชิกรุ่นที่ 2 ที่ประกาศจบการศึกษา (ออกจากวง) ที่หลังจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องสัญญากับ BNK48 จนทางวงยังไม่สามารถประกาศยืนยันให้ออกจากวงอย่างเป็นทางการได้