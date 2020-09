อัดยับ! "จูเน่" เทแฟนคลับ BNK48 เมินอัดคลิปส่ง อ้างเหตุผลส่วนตัว

กลายเป็นดรามาในหมู่แฟนคลับวงไอดอลสาวบีเอ็นเคโฟร์ตี้เอจ (BNK48) ขึ้นมาทันที หลังเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ BNK48OfficialApplication ได้เผยแพร่ประกาศถึงกรณีกิจกรรม "Greeting You Online" ที่ให้สมาชิกวงส่งข้อความเสียงหรือคลิปถึงแฟนคลับที่นำบัตรจับมือมาแลก โดยในส่วนของ "จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน" สมาชิกรุ่นที่ 2 ซึ่งได้ขอออกจากวงไปก่อนหน้านี้ และมีแฟนคลับได้ส่ง Greeting You Online มาให้นั้น ทาง "จูเน่" ไม่สามารถทำการตอบกลับได้จากเหตุผลส่วนตัว โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจะได้รับบัตรคืนภายใน 24 ก.ย.นี้ เพื่อนำไปใช้จับมือกับสมาชิกคนอื่นในงาน BNK48 8TH Single High Tension ทั้งที่ MBK Center และ Union Hall 3-4 ต.ค.นี้แทนนั่นทำให้แฟนคลับของ "จูเน่" ต่างตำหนิสมาชิกวงที่ตนเองชอบอย่างหนัก ทั้งเรื่องไม่ใส่ใจต่อคนที่รอคลิปมากว่า 2 เดือน และไม่มีความรับผิดชอบต่องาน บ้างก็ว่าได้ดีแล้วลืมผู้ที่คอยสนับสนุน เหมือนใช้เป็นสะพานข้ามไปสู่วงการบันเทิง เป็นต้นขณะที่ "จูเน่" ซึ่งได้เดินทางไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ในปี 2564 ของค่ายจีดีเอช (GDH) ในวันนี้ (23 ก.ย.) ก็ยังไม่ได้มีคำชี้แจงใดๆ ทั้งทางสังคมออนไลน์ส่วนตัว และการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับบางส่วนเข้าไปแสดงความเห็นเชิงลบในภาพที่ "เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์" ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีของวง เรื่อง Girl don't cry ได้โพสต์รูปถ่ายคู่กับ "จูเน่" ในวันเดียวกันอีกด้วยโดยกิจกรรม "Greeting You Online" เกิดขึ้นช่วงต้น ก.ค.2563 เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่สามารถจัดงานจับมือของซิงเกิ้ล 8 ได้ตามกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ทาง iAM ต้นสังกัดจึงเกิดไอเดียให้สมาชิกวงอัดเสียงหรือส่งคลิปข้อความให้กับแฟนคลับแทนผ่านแอปพลิเคชั่น iAM48 โดยใช้บัตรจับมือ 1 ใบ แทนเสียงของสมาชิกพูดชื่อแฟนคลับคนนั้นพร้อมข้อความตามที่กำหนด บัตรจับมือ 2 ใบ แทนคลิปวิดีโอของสมาชิกพูดชื่อแฟนคลับคนนั้นพร้อมข้อความตามที่กำหนด และบัตรจับมือ 3 ใบ ให้แฟนคลับบันทึกวิดีโอสั้นส่งผ่านแอปแล้วสมาชิกจะส่งคลิปวิดีโอตอบกลับมารวมความยาวทั้ง 2 คลิปไม่เกิน 15 วินาทีทั้งนี้ “จูเน่ เพลินพิชญา” หรือ "แพม" อดีตสมาชิกสาวที่กำลังโด่งดังจากซีรี่ย์ฉลาดเกมโกง วัย 20 ปี ได้ประกาศออกจากวงเมื่อ 11 มิ.ย.โดยให้เหตุผลอยากเต็มที่กับงานการแสดง ซึ่ง ณ เวลานั้นได้ระบุว่าจะยังคงเป็นศิลปินในสังกัด iAM แต่ล่าสุด “จูเน่” ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายแห่งโดยยืนยันว่าจะกลับไปเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากดรอปมาเป็นเวลา 2 ปี พร้อมกับยอมรับว่า BNK48 ไม่ใช่สไตล์ของตน เพราะตนไม่อินกับญี่ปุ่น เคยเป็นคนไม่ชอบวง แต่ที่เข้าวงเพราะไปลองอะไรใหม่ๆ ให้กับชีวิต และก็รู้สึกผิดที่ออกจากวง เพราะตนรักวงและสมาชิกวงโดย "จูเน่" อดีตสมาชิกที่โดดเด่นลำดับต้นๆ ในรุ่นที่ 2 เคยเป็นสมาชิกหลักเพลง บีเอ็นเค เฟสติวัล เป็นสมาชิกซิงเกิ้ลรองในเพลง ฤดูใหม่, ก็เพราะว่าชอบเธอ, รีบอร์น และ สายซับ ขณะที่การเลือกตั้งครั้งที่ 1 เธอได้อันดับที่ 31 ได้ 5,872 คะแนน และครั้งล่าสุด เธอได้ลำดับที่ 15 ได้ 12,435 คะแนน ติดสมาชิกหลักเพลงเฮฟวี่ โรเตชั่น ซิงเกิ้ลล่าสุด โดย “จูเน่” เป็นสมาชิกรุ่นที่ 2 คนที่ 7 ที่ออกจากวงต่อจาก “อุ้ม-ณัชชา กฤษฎาสิมะ” ซึ่งทาง BNK48 เคยระบุว่าจะไม่มีพิธีจบการศึกษาบนเวทีในโรงละครของวง (BNK48 theater) แต่จะยังคงพิธีปลดรูปออกเท่านั้น โดยก็ยังไม่ได้กำหนดวันใด ขณะที่ "จูเน่" ได้มาร่วมกิจกรรมงานจับมือของซิงเกิ้ลที่ 8 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา เพียงวันเดียว และจะไม่เข้าร่วมทั้งงานเป่ายิ้งฉุบ และงานจับมือในส่วนที่เหลือ วันที่ 3-4 ต.ค.นี้ด้วย