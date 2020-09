"จูเน่" น้อมรับผิด! ขอโทษแฟนคลับ BNK48 ปัดเจตนาทิ้งงานอัดคลิป แต่ไม่ทำให้เสร็จเอง

หลังเกิดดรามากิจกรรม “Greeting You Online” ของวงไอดอลสาวบีเอ็นเคโฟร์ตี้เอจ (BNK48) ที่ให้สมาชิกวงส่งข้อความเสียงหรือคลิปถึงแฟนคลับที่นำบัตรจับมือมาแลก แล้วปรากฏว่า “จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน” สมาชิกรุ่นที่ 2 ซึ่งได้ขอออกจากวงไปก่อนหน้านี้ ไม่สามารถทำการตอบกลับได้จากเหตุผลส่วนตัว จนแฟนคลับต่างไม่พอใจในเมื่อวานนี้ (23 ก.ย.) นั้นล่าสุดวันนี้ (24 ก.ย.) "จูเน่ เพลินพิชญา" ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม juneiperb0i ระบุว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนอยากจะออกมาขอโทษและชี้แจงอะไรบางอย่าง อย่างแรก ตนยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของตนเองที่ตนล่าช้า ไม่สามารถอัดคลิปส่งให้ครบทุกคนได้ในเวลาที่สมควร ในช่วงแรกติดภารกิจการทำงานค่อนข้างต่อเนื่อง แต่ช่วงหลังๆ ก็เป็นตนเองที่ไม่จัดการทำมันให้เสร็จ ทำให้หลายคนที่ส่งคำขอเข้ามาต้องรอกันนานมากเป็นเดือนๆ ตนอยากจะขอโทษจริงๆ ที่ไม่สามารถรับผิดชอบงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ทำให้หลายคนผิดหวัง และเสียความรู้สึก"ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยากจะบอกว่า หนูเองไม่เคยมีเจตนาจะทิ้งงานนี้เลย ถึงจะช้าไปมาก แต่ก็คิดว่าจะทำมันให้เสร็จแน่นอน แต่จากสถานการณ์ที่ทางบริษัทออกมาประกาศโดยที่หนูเองไม่ได้ทราบล่วงหน้าก็ตกใจ แต่ก็เข้าใจในฝั่งของบริษัทที่เห็นว่าหนูทำงานนี้ล่าช้าไปมากจริงๆ" จูเน่ เพลินพิชญา ระบุอดีตสมาชิกรุ่น 2 ระบุอีกว่า บริษัทก็คงไม่อยากสร้างความเสียหาย และพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ส่งคำขอเข้ามา โดยให้สามารถนำตั๋วไปใช้กับงานอื่นที่ทางบริษัทจัดขึ้นแทนได้ วันนี้ตนอยากขอโทษ ขอโทษจริงๆ ที่ทำให้งานนี้มันวุ่นวายกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มีคนเสียหาย และที่สำคัญคือทำให้เสียความรู้สึก ตนขอน้อมรับความผิดทั้งหมดที่ตัวตนได้สร้างไว้ สุดท้ายนี้ ไม่รู้ว่ามันพอจะทดแทนได้มากแค่ไหน ตนอยากขอให้คนที่ตนยังไม่ได้ส่งคลิปให้ใน Greeting you online ทุกคน รบกวนส่งหลักฐาน “รูปภาพตั๋ว+ชื่อของคุณ” ส่งมาทาง direct message ของไอจีของตนหากตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง ตนจะรีบจัดการส่งคลิปกลับไปให้"รู้ว่าหลังจากนี้ ความเชื่อใจที่มีต่อหนูมันอาจจะลดลงไปแล้ว เน่ขอโทษด้วยจริงๆ อีกครั้งหนึ่ง อยากจะขอโอกาสปรับปรุงตัวเน่เอง ครั้งนี้จะตั้งใจทำให้เสร็จครบถ้วนทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ ยังไงเน่ก็ต้องขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยจริงๆ นะคะ” จูเน่ เพลินพิชญา ระบุทิ้งท้ายอย่างไรก็ตามในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ ได้มีแฟนคลับบางคนเผยแพร่ภาพยืนยันว่า "จูเน่" ได้ส่งคลิปตอบกลับมาจริงทั้งนี้กิจกรรม “Greeting You Online” เกิดขึ้นช่วงต้น ก.ค. 2563 เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่สามารถจัดงานจับมือของซิงเกิล 8 ได้ตามกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ทาง iAM ต้นสังกัดจึงเกิดไอเดียให้สมาชิกวงอัดเสียงหรือส่งคลิปข้อความให้กับแฟนคลับแทนผ่านแอปพลิเคชัน iAM48 โดยใช้บัตรจับมือ 1 ใบ แทนเสียงของสมาชิกพูดชื่อแฟนคลับคนนั้น พร้อมข้อความตามที่กำหนด บัตรจับมือ 2 ใบ แทนคลิปวิดีโอของสมาชิกพูดชื่อแฟนคลับคนนั้นพร้อมข้อความตามที่กำหนด และบัตรจับมือ 3 ใบ ให้แฟนคลับบันทึกวิดีโอสั้นส่งผ่านแอปแล้วสมาชิกจะส่งคลิปวิดีโอตอบกลับมารวมความยาวทั้ง 2 คลิปไม่เกิน 15 วินาทีโดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อ 11 ก.ค.และให้สมาชิกวงทยอยตอบกลับจนถึงวันที่ 9 ส.ค.ส่วนครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นเมื่อ 8 ส.ค.และให้ทยอยตอบกลับจนถึง 6 ก.ย.ขณะที่วานนี้ (23 ก.ย.) ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ BNK48OfficialApplication ได้แจ้งประกาศถึงกรณี "จูเน่" โดยให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจาก "จูเน่" จะได้รับบัตรคืนภายในวันนี้ (24 ก.ย.) เพื่อนำไปใช้จับมือกับสมาชิกคนอื่นในงาน BNK48 8TH Single High Tension ทั้งที่ MBK Center และ Union Hall 3-4 ต.ค.นี้แทน โดยบัตรจับมือจะหมดอายุในวันที่มีกิจกรรมจับมือครั้งสุดท้ายของซิงเกิ้ลคือ 4 ต.ค. จึงมีแฟนคลับบางส่วนคาดการณ์ว่า เหตุที่แฟนเพจดังกล่าวต้องออกมาประกาศจนเป็นเรื่องเป็นราว ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับแฟนคลับที่ยังไม่ได้รับคลิปของ "จูเน่" แต่นั่นก็ทำให้บางคนไม่สามารถนำตั๋วไปยืนยันเพื่อขอรับคลิปจาก "จูเน่" โดยตรงใน IG ได้เนื่องจากนำตั๋วไปแปรสภาพคืนเป็นบัตรจับมือแล้วก่อนที่อดีตสมาชิกจะประกาศ