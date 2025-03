TQMลั่นรายได้โต5-10% จ่อดันอีก4บริษัทเข้าเทรด

ทีคิวเอ็ม อัลฟา ตั้งเป้ารายได้โต 5-10% ภายในปี 2568 ฝ่าเศรษฐกิจไทยชะลอ โชว์เงินสดเพียบพร้อมลงทุนเพื่อการเติบโต แถมปันผลสูง มั่นใจธุรกิจรับประกันเบี้ยโต รุกตลาดประกันชีวิตหวังเบี้ยเพิ่มอีก5พันล้านบาท แย้มเตรียมดัน4บริษัทที่ลงทุนเข้าตลาดเพิ่ม ระบุรายได้-บัญชีพร้อมริสภาวะตลาดหุ้นไทยฟื้นดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทย และ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศลดลง ขณะที่มาตรการทางการเงินที่เข้มงวดกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะในภาคยานยนต์ที่มียอดขายลดลง ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจประกันภัยรถยนต์ นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยหันมาเลือกแผนประกันภัยที่มีค่าเบี้ยต่ำลงอย่างไรก็ตามTQMalpha ตั้งเป้าเพิ่มรายได้รวม 5-10% ภายในปี 2568 พร้อมเร่งพัฒนาเทคโนโลยี และ ปรับโมเดลธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการแข่งขันภายใต้กลยุทธ์ “ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ” เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ ในปีนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายตลาดประกันชีวิต ซึ่งถือเป็น New Growth Engine ควบคู่ไปกับการรุกธุรกิจ Non-Motor Insurance โดยใช้ฐานลูกค้าประกันรถยนต์เดิมเป็นจุดแข็งในการต่อยอด และ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจนอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำ My Group , BUILK ONE , True Life TRUE EXTRA และ Easy Lending เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปัจจุบันทั้ง4บริษัทมีความพร้อมทางด้านรายได้และบัญชีเรียบร้อยแล้ว รอเพียงสภาวะตลาดที่เหมาะสม ก่อนจะทำการจ้าง FA แล้วดำเนินการต่อ"TQM เข้าตลาดหุ้นมา 7 ปี เห็นวัฏจักรหุ้นขึ้น หุ้นลง โดยตอนนี้มองเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าลงทุน โดยเฉพาะหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ และ net profit margin มากกว่า 20% ในขณะที่ตลาดอยู่ที่ 10% ส่วน ROE และ ROA ของบริษัทก็มากกว่า 20% ซึ่งตอนนี้เรามีเงินสดในมือหลายพันล้าน แต่เราจะปันผลให้นักลงทุนส่วนหนึ่ง อีกส่วนก็เตรียมที่จะลงทุนเพิ่ม เพราะเราอยากเป็นบริษัทที่มีทั้งการเติบโตและจ่ายปันผลควบคู่กัน“ดร.อัญชลิน กล่าวทั้งนี้ บริษัทยังมั่นใจว่าปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทาง "TQMalpha Safe in the Storm" ซึ่งสะท้อนศักยภาพของบริษัทในการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจด้วยโครงสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “TQMalpha ภายในปี 2568 พร้อมเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและปรับโมเดลธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการแข่งขัน ภายใต้กลยุทธ์ “ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ” เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับปีนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายตลาดประกันชีวิต ซึ่งถือเป็น New Growth Engine ควบคู่ไปกับการรุกธุรกิจ Non-Motor Insurance โดยใช้ฐานลูกค้าประกันรถยนต์เดิมเป็นจุดแข็งในการต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก TQC ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจภายใต้กลุ่ม TQMalpha ในการให้บริการเคลมประกันชีวิตและประกันสุขภาพ“เราลงทุนกับเทคโนโลยีหลายร้อยล้านทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง เรามีระบบ TQC Care System ที่เป็นระบบเคลมครบวงจรและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ TQMalpha ยังคงเดินหน้าพัฒนาช่องทางดิจิทัล อาทิ Big Data และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมร่วมมือกับบริษัทประกันภัยชั้นนำเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย” ดร.นภัสนันท์ กล่าวสำหรับปี 2568 ดร.นภัสนันท์ กล่าวว่า บริษัทได้วาง 5 กลยุทธ์หลักเพื่อผลักดันองค์กรให้เติบโตตามเป้าหมาย ได้แก่1. รักษาความเป็นผู้นำในตลาดประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) โดยขยายฐานลูกค้าใหม่ มุ่งเจาะกลุ่มรถเก่าที่มีศักยภาพสูง พร้อมใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการขาย2. โดยขยายผลิตภัณฑ์สู่กลุ่ม Corporate Solution , ประกันสุขภาพ (Health) , ประกันบ้าน (Home) และ ประกันชีวิต (Life) เพื่อกระจายความเสี่ยง และ สร้างโอกาสการเติบโตระยะยาว ซึ่งในช่วง 5 ปี(68-72) ตั้งเป้าเบี้ยประกันแตะ 5,000 ล้านบาท จากปัจจุบัน 900 ล้านบาท3. เร่งพัฒนาช่องทาง Digital ให้ครบวงจร โดยลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม เพิ่มช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่าย และเสริมประสิทธิภาพการต่ออายุกรมธรรม์4. ปรับโครงสร้างธุรกิจสินเชื่อ โดยมุ่งเน้นสินเชื่อความเสี่ยงต่ำ ยกเลิกธุรกิจสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง และมุ่งเน้นสินเชื่อเพื่อการซื้อเบี้ยประกัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเสถียรภาพและสนับสนุนธุรกิจหลัก5. Synergy กับบริษัทในเครือ เพื่อสร้าง New Growth Engine ผ่านธุรกิจ B2B เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ B2C ที่เป็นฐานลูกค้าหลัก และขยายโอกาสทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งระดับบุคคลและองค์กรTQMalpha เดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาด B2B ผ่านความร่วมมือกับบริษัทในเครือ ได้แก่ TQR, My Group, BUILK ONE ,True Life TRUE EXTRA และ Easy Lending มุ่งใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพด้านการขายและการให้บริการ พร้อมนำ AI และ Big Dataวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ