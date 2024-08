TIDLOR รุก Areegator และ heygoody

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ผู้ให้บริการสินเชื่อ และให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต ระบุว่า ที่ผ่านมา TIDLOR มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถาบันการเงินทั่วไปได้ (Underbanked) ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทสินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท ที่ปัจจุบันมียอดสินเชื่อคงค้างมากกว่า 100,000 ล้านบาท นอกจากนี้ TIDLOR ยังมีอีกธุรกิจสำคัญคือธุรกิจนายหน้าประกัน (Insurance Broker) ที่มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีสามารถก้าวขึ้นเป็นนายหน้าประกันภัยอันดับ 2 ของประเทศได้ โดยในปี 2566 มีเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมมากกว่า 8,700 ล้านบาท ขณะที่มีฐานลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์อยู่มากกว่า 1.2 ล้านฉบับสำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัยของ TIDLOR มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ด้วยเจตนาในการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและซื้อประกันภัยได้สะดวกขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีธุรกิจนายหน้าประกันในรูปแบบ Face to Face ภายใต้แบรนด์ “ประกันติดโล่” (ชื่อเดิมคือประกันติดล้อ) โดยปัจจุบันถือเป็นนายหน้าประกันเบอร์ 1 ในรูปแบบ Face to Face จากการมีนายหน้าประกันภัยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ และมีใบอนุญาตถูกต้องมากกว่า 5,000 คน พร้อมให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งรถ คน บ้าน จากบริษัทประกันภัยพันธมิตรชั้นนำมากกว่า 15 แห่ง ให้บริการผ่านสาขาเงินติดล้อมากกว่า 1,700 แห่งทั่วประเทศนอกจากจุดแข็งด้านนายหน้าประกันในรูปแบบ Face to Face แล้ว ความสำเร็จด้านธุรกิจนายหน้าประกันภัยของ TIDLOR ยังเกิดจากการสร้าง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านนายหน้าประกันภัย (InsurTech Platform) ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ดังนี้1.อารีเกเตอร์ (Areegator) แพลตฟอร์มเสนอขายประกันออนไลน์ ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนให้สมาชิกสามารถเข้าถึงระบบบริหารงานขายประกันที่หลากหลาย ครอบคลุม พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประกันด้วยทางเลือกที่ให้ลูกค้าสามารถผ่อนเบี้ยประกันด้วยเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสมาชิกไม่ต้องสำรองเงินของตัวเอง และไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถขายผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลาย แต่ยังขยายโอกาสในการสร้างรายได้ให้สมาชิกสามารถแนะนำสินเชื่อทะเบียนรถภายใต้แบรนด์เงินติดล้อให้ลูกค้าอีกด้วย โดยปัจจุบันอารีเกเตอร์มีสมาชิกมากกว่า 9,000 ราย2.เฮ้กู๊ดดี้ (heygoody) แพลตฟอร์มนายหน้าประกันดิจิทัล ที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มลูกค้าประกันรายย่อยที่ต้องการเปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ มีบริการครอบคลุมทั้งประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ไฟฟ้า ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันบ้าน และประกันอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่ความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อประกันออนไลน์ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ถูกรบกวนความเป็นส่วนตัว ซึ่งลูกค้าสามารถเปรียบเทียบเบี้ยและเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัทประกันภัยพันธมิตรชั้นนำมากกว่า 15 แห่งอีกด้วยทั้งนี้ ความแข็งแกร่งของ บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR คือการดำเนินธุรกิจสินเชื่อควบคู่ไปกับธุรกิจนายหน้าประกัน และยังใช้ความเชี่ยวชาญด้านงานขายประกันในรูปแบบ Face to Face นำมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีด้านนายหน้าประกัน (InsurTech Platform) เพื่อใช้เชื่อมโยงช่องว่างและความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกันรอบด้านอย่างลงตัว เปรียบเหมือนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านนายหน้าประกัน (Insurance Ecosystem) ในการขับเคลื่อนและขยายธุรกิจนายหน้าประกัน สร้างความแข็งแกร่งให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ TIDLOR ได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com