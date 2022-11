อลิอันซ์ อยุธยา รุกรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม จัดงาน “มาหามิตร” ชวนพันธมิตรองค์กรแสดงเจตจำนงรักษ์โลก มุ่งสร้างความยั่งยืน

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทยร่วมเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ผนึกพันธมิตร 4 องค์กรเอกชนแสดงเจตจำนงสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคมมร.โทมัส วิลสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า “ตลอดการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อลิอันซ์ อยุธยา ได้ดำเนินตามนโยบายของกลุ่มอลิอันซ์ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสร้างความยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการ ESG (Environment Social และ Governance) ในสองสามปีที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดขยะ และการลดการใช้พลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เราเชื่อว่าการสร้างความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมควรร่วมมือกันเพื่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ในปีนี้เราจึงจัดโครงการ “มาหามิตร” เพื่อสร้างมหามิตรเดินหน้าสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน”งาน “มาหามิตร” ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความตั้งใจขององค์กรต่างๆ โดยมี 5 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste และอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงเจตจำนงตั้งเป้าหมายสู่ความยั่งยืนร่วมกัน ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนจากภายในองค์กรเพื่อขยายผลสู่ภายนอกต่อไป แต่ละองค์กรพันธมิตรอาจมีเป้าหมายของแต่ละองค์กรที่ต่างกันจากธุรกิจที่ต่างกัน แต่เป้าหมายใหญ่คือการสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกในมิติต่างๆ นอกจากนั้น ในงานยังมีไฮไลต์สำคัญ คือ นิทรรศการ "จุดจบของโลก ... บนจุดชมวิวภูเขากองขยะ" ในรูปแบบของ Immersive Exhibition ที่มุ่งถ่ายทอดปัญหาให้คนรับรู้ถึงวิกฤตและลงมือทำบางสิ่งเพื่อบรรเทาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น นิทรรศการนี้จะนำผู้ชมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงาน Art Installation บนยอดภูเขากองขยะ ผ่านตัวละคร แสง สี และเสียง แบบจัดเต็ม เมื่อจุดจบของโลกกำลังเข้ามา เมื่อคนยังลังเลสงสัย ค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน ระหว่างโลก กับ เรา ใครจะจบก่อนกันคุณพล หุยประเสริฐ จาก H.U.I Team Design ผู้อยู่เบื้องหลังคอนเซ็ปต์ The End is Coming กล่าวว่า "การคิดงานครั้งนี้จุดเริ่มต้นมาจากโจทย์ที่ต้องการกระตุกให้คนสนใจปัญหาขยะ เรื่องใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม ในรูปแบบ immersive exhibition ผ่านการเล่าเรื่องโดยตัวแสดง 6 คนที่สื่อถึงคาแรกเตอร์และจริตมนุษย์ที่ต่างกัน ผู้ชมแต่ละคนอาจได้ประสบกับสถานการณ์ที่แตกต่างเฉพาะตัว ขึ้นอยู่กับการเลือกเดิน แต่สิ่งที่เราคาดหวังคือ ผู้ชมน่าจะกลับออกไปด้วยข้อคิดหรือความตั้งใจบางอย่าง ที่จะช่วยดูแลโลกได้บ้างไม่มากก็น้อย นอกจากนั้น อีกหนึ่งความพิเศษคือ เราได้ยกภูเขากองขยะจริงๆ มาใช้เป็นฉากเปิดของงาน ซึ่งถือเป็นความท้าทายมาก ก็ต้องขอขอบคุณพาร์ตเนอร์ ทั้งทางอลิอันซ์ อยุธยา และ recycle day กับการที่ได้มาทดลองอะไรสนุกๆ ด้วยกัน"“อลิอันซ์ อยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงาน “มาหามิตร” และนิทรรศการ "จุดจบของโลก บนจุดชมวิวภูเขากองขยะ" ครั้งนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ในเรื่องวิกฤตสิ่งแวดล้อมในวงกว้างขึ้น และทำให้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างผลกระทบทางบวกให้กับโลกมากขึ้นและสามารถบรรเทาวิกฤตไปได้บ้างไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ อลิอันซ์ อยุธยาจะยังคงมุ่งเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมไทย รวมถึงการบริหารจัดการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นระบบและโปร่งใสต่อไป” มร.โทมัสกล่าวทิ้งท้าย