มันนี่ เอ็กซ์โป เชียงใหม่ 2022 เปิดคึกคัก แบงก์-ประกันเสิร์ฟโปรโมชันแรงส่งท้ายปี

เปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 MONEY EXPO CHIANGMAI 2022 ที่วารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด "Wealth to Wellness" โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 MONEY EXPO CHIANGMAI 2022 จัดขึ้นวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด "Wealth to Wellness" โดยมีธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรมานำเสนอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้น กองทุน เช่น เงินฝาก Step Up 10.56% สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 1 ปี สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจดอกเบี้ย 2% ผ่อนนาน 10 ปี ทรัพย์ NPA บ้านมือสอง ลดสูงสุด 60% สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี ซื้อประกันรับเงินบำนาญ 12% สินเชื่อแฟกตอริ่ง ไม่ต้องใช้หลักประกันรับซื้อสูงสุด 90% สินเชื่อจำนำรถยนต์ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.58% เป็นต้นโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านครบวงจร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 100% นานสูงสุด 40 ปี สินเชื่อที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 2-3 MRR-2.55% ฟรีค่าธรรมเนียม รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.72% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้นาน 30 ปี ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กู้เต็ม 100% ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้าน/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน ดอกเบี้ย 4.33% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 3.75% ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ต่อปี ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.89% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49%โปรโมชันทรัพย์ NPA/บ้านมือสอง : ธนาคารกสิกรไทย ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทย ทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 2-3 MRR-2.55% ฟรีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย ทำเลดี ทำเลทอง ลดราคาพิเศษ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) บ้านมือสองหรือทรัพย์ NPA ลดพิเศษสูงสุด 40% ผ่อนดาวน์ 0% ต่อปี นานสูงสุด 24 เดือนโปรโมชันสินเชื่อส่วนบุคคล : ธนาคารกสิกรไทย บัตรเงินด่วน เอ็กซเพรส แคช รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นาน 1 ปี สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 9% ต่อปี บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน บมจ.เอสจี แคปปิตอล สินเชื่อจำนำรถยนต์ อัตราดอกเบี้ย 0.58% ต่อเดือนวงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท Click 2 Gold ผ่อนทอง Aurora ผ่อนทองสะดวก ไม่ต้องมีเครดิต หรือบัตรผ่อนสินค้าโปรโมชันเงินฝาก/สลากออมทรัพย์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เงินฝาก Extra Bonus 56 รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได สูงสุด 10.56% ต่อปี ธนาคารออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.65% ต่อปี ไม่เสียภาษี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar ดอกเบี้ยสูงสุด 3.08%/ปี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ฝากเงินดอกเบี้ยสูงสุด 2% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สลากออมทรัพย์ ชุดขาลเพิ่มพูน หน่วยละ 1,000 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 2 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ชุดต่อเงิน ต่อทอง หน่วยละ 10,000 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ชุดเกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาทโปรโมชันประกัน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิต 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำมูลค่า 50,000 บาท บมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ซัมซุงบำนาญ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับเงินบำนาญ 12% บมจ.ไทยประกันชีวิต รับฟรี บัตรสมาชิก M Generation และของที่ระลึก บมจ.กรุงเทพประกันภัย รับส่วนลดพิเศษ! เมื่อทำประกันภัยภายในงาน หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต อาคเนย์คุ้มสุข ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 300% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2 แสนบาทโปรโมชันสินเชื่อเอสเอ็มอี : ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่า ผ่อนนาน 60 เดือน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สินเชื่อ SMEs Re-Start ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5 % ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 12 ปี สินเชื่อ 3D ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก สินเชื่อ EXIM Logistics อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ในปีแรก วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 ดอกเบี้ยต่ำรวมค่าธรรมเนียมค้ำประกันเพียง 3% 2 ปีแรก โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงินระยะที่ 7 (Bilateral 7) หรือ BI 7 ค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อราย 100 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชน นักลงทุนผู้เข้าชมงานและผู้ชมทางบ้าน ในหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจจัดลิสต์ ในหัวข้อ "หุ้นสุด HOT" ทิ้งทวน 2022 ปันผลเด่น-Capital Gain โต ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. สามารถรับชมได้ในรูปแบบ VIRTUAL SEMINAR ได้ที่แฟนเพจ Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคาร