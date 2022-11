กรุงศรีดัน Hattha Bank บุกตลาดหุ้นกู้ไทยเปิดขายบาทบอนด์ครั้งแรก มูลค่ารวม 1.5 พันล้าน

ในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ผนึก Hattha Bank สถาบันการเงินในเครือกรุงศรีในประเทศกัมพูชา เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ มูลค่าเสนอขายรวม 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ.2568 โดยถือเป็นผู้ออกหุ้นกู้จากประเทศกัมพูชารายแรกที่เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้นักลงทุนในการลงทุนตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของกรุงศรี ในการต่อยอดแผนกลยุทธ์ธุรกิจ GO ASEAN with krungsriทั้งนี้ ท่ามกลางความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก อีกทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกที่สูงเป็นประวัติการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม กรุงศรี และ Hattha Bank ได้ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดในอาเซียนว่ายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีความต้องการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำ จึงนำไปสู่การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทครั้งแรกของ Hattha Bank ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ประเทศไทยกล่าวว่า กรุงศรี มีแผนงานที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจการเงินในภูมิภาคอาเซียนให้แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มโอกาสและเปิดตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมกันกับเรา การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทของ Hattha Bank ด้วยความร่วมมือกับกรุงศรีนี้ เป็นอีกก้าวย่างที่สำคัญของเราในฐานะธนาคารแห่งภูมิภาค ที่ไม่เพียงเป็นแค่ทางเลือกใหม่ในตลาดให้แก่นักลงทุน แต่ยังเป็นความตั้งใจของกรุงศรีที่จะใช้เครือข่ายที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่มีมาวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทุน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนในด้านการรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและการคลังของภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วยอนึ่ง Hattha Bank นับเป็นสถาบันการเงินจากกัมพูชาแห่งแรกที่เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” จากทริสเรทติ้ง ซึ่งมีการเสนอขายไปเมื่อเดือนตุลาคม 2565 ตราสารหนี้สกุลเงินบาทของ Hattha Bank นั้น ได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia: NBC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา (Securities and Exchange Regulator of Cambodia: SERC) กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย) และธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทและอนุญาตการธุรกรรมตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในครั้งนี้