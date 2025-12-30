xs
GWM ปิดปี 2568 ORA Good Cat ยอดขายทะลุ 7,000 คัน จบมาตรการ EV 3.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



GWM (Thailand) ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ยานยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน ภายใต้แนวคิด “All Scenarios, All Powertrains, All Users” ประกาศความสำเร็จส่งท้ายปี 2568 หลัง GWM ORA Good Cat รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมของแบรนด์ มียอดขายตลอดทั้งปีมากกว่า 7,000 คัน เติบโตถึง 139% จากปีก่อนหน้า พร้อมปิดฉากการดำเนินงานตามมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า EV 3.0 ได้อย่างครบถ้วนและงดงาม

GWM เป็นหนึ่งในสองแบรนด์แรกที่เข้าร่วมมาตรการ EV 3.0 ตั้งแต่ปี 2565 และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกที่เริ่มสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ณ โรงงาน GWM Smart Factory จังหวัดระยอง เพื่อชดเชยการนำเข้า ตามเงื่อนไขของภาครัฐ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย


ตลอดช่วงมาตรการ EV 3.0 GWM ได้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ารวม 9,645 คัน ซึ่งต้องผลิตชดเชยจำนวน 14,468 คัน โดยปัจจุบันบริษัทสามารถดำเนินการผลิตได้ครบ 100% แบ่งเป็น การผลิตเพื่อการส่งออกมากกว่า 3,000 คัน หรือคิดเป็นกว่า 4,500 คันตามเกณฑ์การชดเชย 1.5 เท่า โดยเริ่มส่งออกตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 ไปยังตลาดสำคัญ เช่น ออสเตรเลียและบราซิล สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกของ GWM การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ซึ่งได้ส่งมอบ GWM ORA Good Cat ที่ผลิตในประเทศไทยไปแล้วมากกว่า 10,000 คัน

ความสำเร็จดังกล่าวทำให้ GWM สามารถผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่าที่มาตรการกำหนด พร้อมผลักดันให้ GWM ORA Good Cat ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยต่อคุณภาพ ดีไซน์ เทคโนโลยี และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์


เวย์น โจว กรรมการผู้จัดการ GWM (Thailand) กล่าวว่า “GWM ขอขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุน GWM ORA Good Cat อย่างอบอุ่นตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี รวมถึงขอขอบคุณภาครัฐที่ผลักดันมาตรการ EV 3.0 ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ยังแสดงถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์และการบริการหลังการขายของ GWM”

“ในปี 2569 GWM จะเดินหน้านำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการขับขี่และความปลอดภัยที่ล้ำหน้า รวมถึงดีไซน์ที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นแบรนด์รถยนต์จีนที่คนไทยไว้วางใจสูงสุด และเป็นผู้นำด้านบริการหลังการขายในประเทศไทย พร้อมร่วมผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว”

