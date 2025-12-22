Nissan GRAVITE เอ็มพีวี 7 ที่นั่งรุ่นเล็กเผยทีเซอร์ก่อนเปิดตัวที่อินเดีย

นิสสันอินเดียเผยภาพทีเซอร์ 'GRAVITE' รถเอ็มพีวี 7 ที่นั่งขนาดเล็กสำหรับลูกค้าชาวอินเดียโดยเฉพาะ พัฒนาบนพื้นฐานเดียวกับ Renault สัญชาติฝรั่งเศส เตรียมวางขายต้นปี 2569 นี้
Nissan GRAVITE เป็นรถกลุ่ม B-MPV พร้อมห้องโดยสารแบบ 7 ที่นั่ง เหมาะสำหรับชาวอินเดียที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็กราคาย่อมเยา แต่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้หลายที่นั่งพร้อมกัน โดยนิสสันระบุว่า GRAVITE มาจากคำว่า Gravity แสดงถึงความสมดุล ความมั่นคง และน่าดึงดูด สะท้อนการใช้งานของชาวอินเดียที่ต้องการความสะดวกสบายควบคู่ไปกับความอเนกประสงค์สูงสุด
จากภาพทีเซอร์จะเห็นได้ว่า GRAVITE มีรูปลักษณ์แทบจะถอดแบบมาจาก Renault Triber ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถัง ไฟหน้า ไฟท้าย แต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ตามฉบับนิสสัน เช่น ดีไซน์กระจังหน้าและกันชนหน้า-หลัง พร้อมประดับตัวอักษร GRAVITE บริเวณฝากระโปรงหน้าและประตูท้าย
ปัจจุบันนิสสันยังไม่เปิดเผยรายละเอียดสเปกเครื่องยนต์ของ GRAVITE แต่คาดว่าจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1.0 ลิตร กำลังสูงสุด 72 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 96 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดากึ่งอัตโนมัติ 5 สปีด และเกียร์ธรรมดา 5 สปีด แบบเดียวกับที่พบในเรโนลต์
ทั้งนี้ นิสสันมีแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในตลาดอินเดียอย่างต่อเนื่อง โดย GRAVITE จะถูกเปิดตัวช่วงต้นปี 2569 ตามด้วย Tekton ซึ่งเป็นรถครอสโอเวอร์ B-SUV ช่วงกลางปีเดียวกัน และรถ C-SUV 7 ที่นั่ง อีก 1 รุ่นช่วงต้นปี 2570