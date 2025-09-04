รอคิวต่อไป! “บัมปารา” ลั่นโค่น “ชาโด้” ก่อนบุกชิงบัลลังก์ "ตะวันฉาย"

“บัมปารา คูยาเต” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) นักชกสัญชาติฝรั่งเศส-มาลี พร้อมสยบแกร่ง “ชาโด้ สิงห์มาวิน” มือวางอันดับ 3 ของแรงกิง เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปของ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” โดยทั้งคู่จะปะทะกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในฐานะคู่รองของศึก ONE Fight Night 35 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 6 ก.ย.นี้
จากนักสู้ที่ครั้งหนึ่งถูกมองว่าโนเนม ปัจจุบัน “บัมปารา” ไต่เต้าขึ้นรั้งอันดับ 2 ของรุ่นอย่างสง่างาม เขาตั้งใจสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง และหวังใช้ชัยชนะเหนือ “ชาโด้” เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตัวเองเหมาะสมขึ้นชิงบัลลังก์ของ “ตะวันฉาย” เป็นคนต่อไป
“ผมมองว่าไฟต์นี้คือบทพิสูจน์สำคัญ ที่จะทำให้โลกเห็นว่าผมคู่ควรกับการได้ขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์กับ ตะวันฉาย มากแค่ไหน”
แม้จะเปิดตัวด้วยความพ่ายแพ้ในไฟต์แรก แต่ “บัมปารา” กลับมาระเบิดฟอร์มเก่ง กวาดชัยได้ 2 ไฟต์ติดต่อกัน แถมเป็นการโค่นนักชกระดับหัวแถวของแรงกิงทั้งหมด โดยเฉพาะผลงานล่าสุดในศึก ONE 170 เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ที่เขาปิดเกมเอาชนะทีเคโอ “โจ ณัฐวุฒิ” ได้อย่างเด็ดขาด ส่งผลให้ขึ้นมารั้งเบอร์ 2 ของท็อปไฟว์
แรงกิงได้สำเร็จ
ศึกครั้งนี้เขาต้องกอดเก้าอี้ในแรงกิงให้แน่นเมื่อต้องโคจรมาเจอกับ “ชาโด้” เจ้าของผลงานคว้าชัย 5 ไฟต์ในรายการของ ONE และตั้งใจขึ้นมาแย่งชิงเก้าอี้ที่เขานั่งครองอยู่ แต่ “บัมปารา” มั่นใจว่าเห็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้และเตรียมพร้อมเล่นงานให้เด็ดขาด
“ชาโด้ เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งมาก ออกแข้งออกหมัดได้ดี แถมมีพละกำลังมาก พร้อมเดินบวกและใช้ฝีมือไปพร้อมกัน การที่เขาขึ้นมาติดแรงกิงอันดับ 3 ของรุ่นนี้ ก็พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ธรรมดา ทุกคนในรุ่นเก่งหมดครับ น่าจะเป็นไฟต์ที่โหดแน่ ๆ ”
“แต่ผมก็ซ้อมมาอย่างหนักโดยปรับสไตล์การชกให้เข้ากับคู่ต่อสู้ ทุกคนต่างมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของตัวเอง แน่นอนว่าเขาจะพยายามหาจุดอ่อนของผม ขณะเดียวกัน ผมก็เห็นจุดอ่อนของเขาเหมือนกัน แต่ผมขอไม่บอก เก็บเป็นความลับสุดยอด ผมมั่นใจว่าผมสามารถเอาชนะเขาได้แน่นอน”